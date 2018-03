Matthew McConaughey hóa phù thủy trong phim mới

Matthew McConaughey thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại / Matthew McConaughey được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng

The Dark Tower lấy bối cảnh Trung Giới (Mid-World) - nơi tồn tại song song với thế giới thực.

Matthew McConaughey thủ vai Walter Padick - gã phù thủy áo đen có âm mưu hủy diệt Tòa tháp Bóng đêm để đưa chúa quỷ cai trị thực tại. Diễn viên Idris Elba hóa thân tay súng cô độc Roland Deschain - kẻ lang thang tìm kiếm và bảo vệ tòa tháp. Ở thế giới thực, Jake Chambers (diễn viên Tom Taylor đóng) - cậu bé 11 tuổi có khả năng tâm linh - lần theo những manh mối để tìm tới Trung Giới hỗ trợ Roland.

Matthew McConaughey đối đầu Idris Elba trong phim chuyển thể từ truyện của Stephen King

Dự án mới đánh dấu lần thứ 61 Hollywood chuyển thể truyện của Stephen King. Ra mắt từ năm 1982, The Dark Tower là bộ truyện kinh dị - giả tưởng nổi tiếng của ông, gồm chín cuốn: The Gunslinger (1982), The Drawing of the Three (1987), The Waste Lands (1991), Wizard and Glass (1997), The Little Sisters of Eluria (1998), Wolves of the Calla (2003), Song of Susannah (2004), The Dark Tower (2004) và The Wind Through the Keyhole (2012).

The Dark Tower có kinh phí 60 triệu USD, chủ yếu dựa trên tập đầu và tập ba trong series, bên cạnh một số tình tiết được chọn ra ở các tập truyện khác. Ngoài Matthew McConaughey và Idris Elba, phim còn có sự góp mặt của Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley, Fran Kranz, Abbey Lee Kershaw...

Dự án phim chuyển thể được phát triển từ năm 2007 với sự tham gia của đạo diễn J. J. Abrams và sau đó là Ron Howard, nhưng đều không thể thực hiện. Năm nay, hãng Columbia tái khởi động dự án và giao vị trí đạo diễn cho Nokolaj Arcel - người từng thực hiện phim The Girl with the Dragon Tattoo (bản Thụy Điển) và A Royal Affair.

Stephen King, sinh năm 1947, là nhà văn gạo cội người Mỹ, từng viết 54 tiểu thuyết và gần 200 truyện ngắn, chủ yếu thuộc thể loại kinh dị, siêu nhiên, giả tưởng và khoa học viễn tưởng. Sách của ông bán được hơn 350 triệu bản toàn thế giới. Nhiều phim điện ảnh dựa trên truyện của nhà văn được đánh giá cao như Carrie (1976), The Shining (1980) hay The Shawshank Redemption (1994).

The Dark Tower (Tòa tháp Bóng đêm) dự kiến khởi chiếu ngày 4/8.

Ân Nguyễn