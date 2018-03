‘Man of Steel’, người hùng cô độc

Bom tấn ‘Man of Steel’ tung trailer bi tráng / 9 tác phẩm lớn đổ bộ rạp chiếu Việt tháng 6

Cùng với Người Dơi Bruce Wayne, Siêu Nhân Clark Kent cũng là một trong hai siêu anh hùng nổi tiếng nhất của truyện tranh DC Comics. Superman từng được đưa lên cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ vô số lần trong những phiên bản khác nhau. Khán giả Việt Nam từng quen thuộc với loạt phim truyền hình Smallville hay phim điện ảnh Superman Returns năm 2006. Mùa hè này, Siêu Nhân trở lại với một hình ảnh mới, tinh thần mới trong tác phẩm Man of Steel, do Christopher Nolan làm sản xuất và Zack Snyder đạo diễn.

Trailer phim "Man of Steel"

Trong những phiên bản trước và ở truyện tranh, khán giả đều biết Superman đến từ hành tinh Krypton xa xôi được gửi tới Trái Đất lánh nạn. Man of Steel khởi đầu với hình ảnh ngày tàn của Krypton khi khối năng lượng gần cạn kiệt. Ở thời khắc ấy, tướng Zod đảo chính nhằm tranh giành quyền lực. Nhà khoa học Jor-El phản đối kịch liệt. Trước những nguy hiểm từ sự truy đuổi của Zod, Jor-El cùng người vợ gửi con trai mới chào đời, Kal-El, lên phi thuyền tới một hành tinh khác. Kal-El trở thành hy vọng cuối cùng của Krypton.

Hình ảnh Siêu Nhân trong phiên bản mới có tên "Man of Steel". Ảnh: Warner Bros.

Khi cuộc đảo chính thất bại, Zod và đồng bọn bị lưu đày trong vũ trụ. Trong nỗi tức giận và hận thù, hắn quyết sẽ tìm bằng được Kal-El. Lúc phi thuyền rơi xuống Trái Đất, Kal-El được cưu mang bởi ông bà Martha và Jonathan Kent, đặt cho cậu cái tên Clark Kent. Với sức khỏe và mọi giác quan vượt xa giới hạn của loài người, cậu bé Clark Kent lớn lên với vô số câu hỏi và những thắc mắc về bản thân. Khi nhận ra khả năng thực sự của mình, chàng trai trẻ lên đường đi tìm câu trả lời cho sứ mệnh và số phận…

Man of Steel không đi theo trật tự tuyến tính thông thường mà giới thiệu về nguồn gốc, quá trình trưởng thành của Clark Kent thông qua những ký ức và đoạn hồi tưởng. Phim không đi sâu vào tiểu tiết làm sao con thuyền của Clark tới được Trái Đất, ông bà Kent tìm thấy ra sao mà tập trung vào bản ngã của Siêu Nhân, khi nhận thức được những năng lực phi thường mà mình sở hữu có thể làm thay đổi lịch sử của nhân loại. Phản ứng của loài người khi biết có sự tồn tại của người ngoài hành tinh cũng được nhấn sâu trong tác phẩm này.

Amy Adams vào vai Lois Lane - nữ phóng viên đi tìm hiểu về người ngoài hành tinh ở Trái Đất. Ảnh: Warner Bros.

Mặc dù Christopher Nolan tham gia Man of Steel với vai trò sản xuất nhưng dấu ấn của ông thậm chí còn sâu đậm hơn cả đạo diễn Zack Snyder. Với kinh phí hơn 200 triệu USD, bộ phim mang tới cho người xem hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Phim có nhiều cảnh toàn với nhân vật Clark Kent làm trung tâm giữa một không gian rộng lớn để thể hiện sự cô độc của Siêu Nhân. Những trường đoạn bay lượn hay khung cảnh hành tinh Krypton sụp đổ mang tới sự choáng ngợp cho người xem. Riêng cảnh quay New York với các tòa nhà cao tầng bị tàn phá, trở thành đống đổ nát được dàn dựng còn quy mô hơn cả The Avengers.

Khi xem Man of Steel, khán giả cũng sẽ thấy màu sắc có phần hơi u tối như loạt phim The Dark Knight. Nếu như Marvel luôn xen kẽ nhiều tình tiết hài hước, gây cười để giảm tải sự căng thẳng trong các phim siêu anh hùng thì DC Comics lại ngược lại. Rất khó tìm được tình huống gây cười trong các phim như The Dark Knight hay Man of Steel. Không khí chủ yếu trong phim là u tối, kịch tính với những khoảnh khắc thể hiện chiều sâu tâm lý và khơi gợi nhiều thông điệp ý nghĩa. Âm nhạc hào hùng của nhà soạn nhạc lừng danh Hans Zimmer một lần nữa lại tạo cảm xúc mãnh liệt cho các bom tấn của Christopher Nolan.

Thủ vai Siêu Nhân trong phiên bản mới này là nam diễn viên mới nổi người Anh – Henry Cavill. Mặc dù diễn xuất chưa được thuyết phục nhưng Henry lại sở hữu gương mặt và thân hình như tạc tượng. Ngoại hình của anh hoàn toàn phù hợp với hình tượng Siêu Nhân – vừa có sức mạnh dữ dội nhưng bên trong lại rất yếu đuối và nhạy cảm. Ngoài Henry, Man of Steel còn quy tụ dàn diễn viên đình đám như Amy Adams (vai Lois Lane), Russell Crowe (vai cha đẻ của Siêu Nhân), Diane Lane (vai Martha) hay Kevin Costner (vai Jonathan). Nhân vật Lana Lang, người yêu đầu tiên của Clark Kent, chỉ được nói lướt qua ở phiên bản này.

Hình ảnh mang tính biểu tượng của Siêu Nhân. Ảnh: Warner Bros.

Một điểm thú vị ở Man of Steel nằm ở trang phục của Siêu Nhân. Phiên bản này, các nhà thiết kế đã loại bỏ chiếc “quần nhỏ” màu đỏ bên ngoài bộ đồ bó sát mà Clark Kent ở những phiên bản trước vẫn có. Bộ đồ mới vẫn có điểm nhấn là chiếc khăn choàng màu đỏ. Chiếc khăn choàng này còn xuất hiện trong một hình ảnh có tính biểu tượng cao trong cảnh hồi tưởng khi Clark Kent còn bé và được nuôi dưỡng bởi cặp vợ chồng người Trái Đất. Biểu tượng chữ S trên ngực của Siêu Nhân cũng được giải thích một cách rất duyên trong phim.

Có độ dài 143 phút, Man of Steel ngập tràn các cảnh hành động được dàn dựng công phu, tạo cảm giác hưng phấn cho những ai đam mê kỹ xảo và muốn thưởng thức một tác phẩm có hình ảnh hoành tráng. Vẫn là tập đầu tiên trong loạt phim mới về Siêu Nhân nên Man of Steel chưa thực sự quá xuất sắc về mặt câu chuyện. Tuy nhiên, những gì đã thể hiện hứa hẹn Siêu Nhân sẽ còn bùng nổ ở những tập sau, giống như loạt phim Người Dơi mà Christopher Nolan từng thực hiện ngày trước. Không được rầm rộ như Iron Man 3 hay Fast & Furious 6 nhưng chắc chắn, khán giả Việt Nam sẽ thực sự bất ngờ và thỏa mãn khi tới rạp thưởng thức Man of Steel trong những ngày hè nóng bỏng này.

Man of Steel (Người đàn ông thép) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 14/6 với cả hai định dạng 2D và 3D.

>> Hình ảnh trong phim "Man of Steel"

Nguyên Minh