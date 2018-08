'Mamma Mia! 2' - âm nhạc lôi cuốn, câu chuyện đơn giản

Sao 'Mamma Mia!' sau 10 năm - người tỏa sáng, kẻ mờ nhạt / Dòng chảy thập niên 1970 thấm đẫm trong 'Mamma Mia' 2

Mamma Mia! Here We Go Again lấy bối cảnh nhiều năm sau phần một, khi Donna (Meryl Streep đóng) đã qua đời. Con gái bà - Sophie (Amanda Seyfried) - chuẩn bị cho buổi tái khai trương khách sạn của Donna trên hòn đảo thuộc Hy Lạp. Trong khi đó, chồng cô - Sky (Dominic Cooper) - bận việc ở New York (Mỹ) và có thể không đến. Sophie cảm thấy áp lực do khối lượng công việc quá lớn.

* Trailer phim

Danh ca Cher xuất hiện trong Mamma Mia! Here We Go Again

Song song tuyến này, tác phẩm thuật lại hành trình của Donna (Lily James đóng) hồi 25 năm trước. Vừa tốt nghiệp trung học, cô lên đường khám phá thế giới và bị vẻ đẹp của hòn đảo Địa Trung Hải chinh phục. Trên hành trình, Donna liên tiếp trải qua ba mối tình với ba chàng điển trai. Cô có thai và quyết định ở lại hòn đảo để sinh con và lập nghiệp.

Ở cảnh đầu tiên, Sophie ngân nga Thank You for the Music với những ca từ da diết ở ngôi nhà nhìn ra biển, dần đưa khán giả vào thế giới nhiều hoài niệm và trữ tình của Mamma Mia!. Xuyên suốt phim, âm nhạc của nhóm ABBA tuôn trào như một cách dẫn chuyện, giúp nhân vật bộc bạch tâm tư qua lời hát. Một số bài cũ từ phần trước như I Have a Dream, Mamma Mia được dùng lại, xen lẫn những bài mới như One of Us, Waterloo, Andante, Andante.

Pierce Brosnan - giọng ca bị chỉ trích nhất ở phần một - chỉ đơn ca một đoạn ngắn trong phần mới. Sau đó, nam diễn viên góp giọng trong các màn đồng ca.

Sự nổi loạn của tuổi trẻ được phô diễn khi Lily James cất giọng When I Kissed the Teacher ở bối cảnh lễ tốt nghiệp. Sau đó, một loạt ca khúc hướng đến chất sôi động, khỏe khoắn như Dancing Queen và Super Trouper. Ở chiều ngược lại, không khí trở nên trầm lắng với bài My Love, My Life - thể hiện nỗi trăn trở của nhân vật khi đứng trước các thời khắc quan trọng. Tinh thần nguyên bản của Mamma Mia! được tiếp nối với lối trình diễn mộc mạc của diễn viên. Họ không có nhiều kỹ thuật hát như các phim ca nhạc khác nhưng chính phong cách này khiến tác phẩm gần gũi hơn, làm khán giả cảm thấy như chính họ cũng có thể cất giọng theo.

Lily James là ngôi sao tỏa sáng nhất phim với vai chính trong một nửa thời lượng. Diễn viên sinh năm 1989 vừa tiếp thu lối diễn của Meryl Streep ở phần trước, vừa tạo được vẻ thu hút riêng. Cô diễn đạt tròn trịa nhiều cung bậc của nhân vật, từ lòng ham mê phiêu lưu, cảm xúc rạo rực trong tình yêu, nỗi đau khi bị phụ tình lẫn sự cứng cỏi, quyết tâm. Jeremy Irvine, Hugh Skinner và Josh Dylan - ba nam diễn viên thủ vai những người yêu của Donna khi còn trẻ - cũng mang đến sức sống cho tác phẩm. Họ có vẻ đẹp khỏe khoắn, giản dị của đàn ông thập niên 1980 và lối diễn tương thích với ba diễn viên đóng vai này ở giai đoạn về già (Pierce Brosnan, Colin Firth và Stellan Skarsgård).

Lily James mang đến sức trẻ cho "Mamma Mia! 2".

Mamma Mia! 2 sử dụng lối dựng đan xen để thể hiện sự kết nối giữa hành trình của Donna khi còn trẻ và Sophie ở hiện tại. Tuy nhiên, nội dung ở từng tuyến còn quá đơn giản và các nhân vật không có chiều sâu. Mâu thuẫn của Sophie - được giới thiệu nhiều trong quá trình quảng bá - được giải quyết dễ dàng. Những người cha và chồng cô - Sky - hành xử khó hiểu khi nhanh chóng vứt bỏ việc kinh doanh và cơ hội thăng tiến để đến bên cô. Câu chuyện quá khứ của Donna nhiều điểm nhấn hơn nhưng diễn tiến cũng nhanh, nhất là ở mối quan hệ với các chàng trai.

Phần hai nhìn chung thiếu những cảnh thật sự xúc động như khi Donna trải lòng với con gái (bài Slipping Through My Fingers) hay với người yêu (bài The Winner Takes It All) ở phần đầu. Sự góp mặt của Cher mang lại một giọng ca đáng giá cho tác phẩm. Danh ca 72 tuổi thủ vai bà ngoại của Sophie và lôi cuốn khán giả khi trình diễn bài Fernando cùng tài tử Andy García. Tuy nhiên, về mặt câu chuyện, nhân vật này khá nhạt nhòa với thời lượng ít ỏi và không tham gia vào diễn biến quan trọng nào.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam với tựa Mamma Mia! Yêu lần nữa và nhãn C16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi).

Ân Nguyễn