Lý Băng Băng cặp Jason Statham trong phim về cá mập

Mỹ nhân gốc Hoa vào phim Hollywood: người gây sốt, kẻ nhạt nhòa

Dự án điện ảnh Meg vừa khai máy tại New Zealand hôm 13/10. Đoàn phim công bố hình ảnh đầu tiên trên Sina và Variety có cặp sao chính - Jason Statham và Lý Băng Băng.

Jason Staham và Lý Băng Băng trên phim trường "Meg" ở New Zealand.

Tác phẩm thuộc thể loại phiêu lưu, chuyển thể từ tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror của tác giả Steve Alten. Cốt truyện kể về chiếc tàu thám hiểm đại dương bị một sinh vật lạ tấn công. Ai nấy đều tưởng rằng con tàu đã bị đắm. Do mất động lực, tàu bị kẹt ở vực sâu nhất của Thái Bình Dương khiến mọi nhân viên gặp nguy hiểm tính mạng.

Trong tình thế cấp bách, nhà thám hiểm danh tiếng (Jason Statham) vào cuộc tìm cách giải cứu cho đoàn. Anh phát hiện ra sinh vật lạ đó chính là con cá mập khổng lồ anh từng bắt gặp nhiều năm trước.

Phim chào đón sự trở lại của người vận chuyển Jason Statham sau các phim Fast & Furious 7 và Mechanic 2 (vừa ra rạp). Trong khi đó, Lý Băng Băng khẳng định cô nhận được lời mời đóng phim này từ năm ngoái nhưng giờ mới sắp xếp được thời gian tham gia. Đây là dự án Hollywood tiếp theo của Lý Băng Băng, sau khi đóng cặp Mark Wahlberg trong Transformers: Age of Extinction hồi 2014. Đại diện hãng sản xuất cho biết họ chọn Lý Băng Băng vì cô có tiếng Anh lưu loát và kinh nghiệm diễn xuất phong phú.

Mô hình cá mập được sử dụng trong phim.

Meg là dự án hợp tác giữa Warner Bros. (Hollywood) và hãng Gravity Pictures của Trung Quốc. Phim do đạo diễn Jon Turteltaub (National Treasure và Last Vegas) thực hiện. Bối cảnh quay ở New Zealand, Australia và Trung Quốc. Ngoài Lý Băng Băng và Jason Statham, phim quy tụ những cái tên quen thuộc như Cliff Curtis, Rainn Wilson, Ruby Rose, Page Kennedy.

Phim dự kiến ra rạp Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Bắc Mỹ vào 2/3/2018.

Lan Anh