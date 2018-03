'Lôi Báo' mạnh về hành động, dàn trải nội dung

Nhã Phương, Vũ Ngọc Anh mặc xuyên thấu dự ra mắt phim / Chuyên gia 'Doctor Strange' chỉ đạo hành động cho phim Victor Vũ

Lôi Báo của Victor Vũ là nỗ lực thứ hai của điện ảnh Việt, sau Siêu nhân X (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, 2015) không thành công về chất lượng, nhằm khai phá đề tài siêu anh hùng. Trong lúc các nhà làm phim Việt ưa chuộng dòng phim tình cảm hay hài, đạo diễn Việt kiều mạo hiểm chọn thể loại hành động. Dự án gây chú ý khi có Vincent Wang - chuyên gia từng tham gia chỉ đạo Dr. Strange, The Great Wall, Now You See Me 2 - làm đạo diễn hành động. Phim quy tụ dàn diễn viên Cường Seven, Nhã Phương, Vũ Ngọc Anh, Quách Ngọc Ngoan, Hoàng Sơn, Vũ Tuấn Việt...

Nhân vật chính là Tâm (Cường Seven) - một họa sĩ vẽ truyện tranh siêu anh hùng đang bế tắc ý tưởng. Anh có cuộc sống yên bình bên cạnh cô vợ Linh (Nhã Phương) và con trai (bé Pù). Một ngày nọ, Tâm bàng hoàng hay tin mình chỉ còn sống được hai tuần. Giữa lúc tuyệt vọng, anh liều lĩnh tham gia ca phẫu thuật đổi đầu do giáo sư Mã (Hoàng Sơn) thực hiện.

Bằng cách gắn đầu vào thân xác một kẻ bí ẩn chết trong rừng, Tâm không chỉ khỏi bệnh mà còn mang sức khỏe phi thường, trở thành người hùng Lôi Báo. Tuy nhiên, anh bắt đầu có cảm xúc kỳ lạ với Tuệ (Vũ Ngọc Anh) - một nữ bác sĩ xinh đẹp. Chàng trai cũng vướng vào những rắc rối với một băng nhóm do ông trùm (Nguyễn Chánh Tín) cầm đầu.

Các màn hành động là điểm nhấn của tác phẩm, đa dạng và được dàn trải trong ba hồi của phim. Trích đoạn đầu phim kéo dài và gây ấn tượng nhất với cảnh người hùng phi thân từ tòa nhà cao, tiêu diệt hàng chục kẻ địch mang súng. Biên đạo uyển chuyển cùng lối đánh có lực của diễn viên và cascadeur gợi cảm giác về sự phối hợp giữa thể loại siêu anh hùng của Mỹ và phim giang hồ Hong Kong.

Cũng như các phim siêu anh hùng, sau khi nhân vật chính phát hiện bản thân có khả năng phi phàm, anh ta sẽ có một vài cảnh thể hiện kỹ năng trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử với kẻ xấu. Loạt cảnh Lôi Báo trổ tài giữa phim mang phong cách parkour - môn thể thao mạo hiểm với những pha nhảy và nhào lộn. Ở hồi ba, nhân vật thể hiện các trích đoạn đua xe, bắn súng và cận chiến khốc liệt. Đối thủ ngang tầm của Lôi Báo trong phim là Lực (Quách Ngọc Ngoan) - một giang hồ có võ công thượng thừa, có phần trội hơn cả nhân vật chính về sức mạnh. Cả hai có trận đánh đẹp mắt ở cao trào với sự hỗ trợ của hiệu ứng slow-motion (làm chậm).

Về mặt kỹ thuật, Lôi Báo có chất lượng chỉn chu ở các khâu quay phim, thiết kế và hóa trang. Phim có nhiều cú máy đẹp, nhất là ở cảnh đánh nhau dưới nước với nỗ lực đặt nhiều góc máy ở vị trí khó bên con sông hẹp. Phần thiết kế ghi dấu ấn ở cảnh nội trong phòng thí nghiệm của ông trùm, với cách bài trí mang hơi hướng dòng phim khoa học viễn tưởng xen lẫn kinh dị của Mỹ. Trong khi đó, vết sẹo của Cường Seven khi mới mổ được thực hiện cầu kỳ, tạo cảm giác thật về mối khâu, độ nhăn da và sưng phồng. Theo ê-kíp của chuyên gia Lilian Trần, riêng chi tiết này phải mất nhiều giờ thực hiện.

Với quy mô của một phim Việt, người hùng Lôi Báo không mang trọng trách giải cứu nhân loại mà chỉ hoạt động ở Đà Lạt (bối cảnh chính của phim). Nhân vật chính phải đối mặt với nhiều xung đột từ trước và sau khi anh thành Lôi Báo: sự bất lực trong nghề nghiệp họa sĩ, cảm giác bị thôi thúc xen lẫn tội lỗi khi ngoại tình và đam mê hào nhoáng khi được tán tụng.

Cảnh chiến đấu đẹp mắt của Cường Seven và Quách Ngọc Ngoan.

Tuy nhiên, cũng bởi lồng ghép khá nhiều xung đột, kịch bản bị dàn trải về nội dung. Nhiều mâu thuẫn có thể phát triển tới tận cùng, nhưng bị dừng lại lưng chừng. Khán giả đang cảm nhận tuyến tình cảm gia đình thì bị lôi vào chuyện khám phá cơ thể mới của Tâm, rồi tới chuyện với bọn xã hội đen - đều xảy ra với nhịp độ quá nhanh. Các đường dây này chưa đủ chiều sâu cần thiết và cũng không có đường dây nào nổi bật lên hẳn để thành điểm nhấn.

Mối quan hệ của Tâm với bác sĩ Tuệ diễn tiến gấp gáp khiến người xem chưa cảm nhận đủ mối cơ duyên của họ. Trong khi đó, một twist (chi tiết bất ngờ) được cài cắm khá đột ngột, cùng với lối xử lý nhiều thoại, tạo cảm giác lê thê ở khoảng hai phần ba phim. Một vài quyết định của nhân vật được đặt vào để phát triển đường dây chứ chưa tự nhiên về logic, ví dụ như cảnh Tâm đột ngột đòi tự tử và chạy vào rừng.

Nhiều đường dây trong phim còn bị ôm đồm.

Lần đầu thủ vai chính trong phim điện ảnh, Cường Seven cho thấy khả năng vừa diễn tâm lý vừa diễn hành động. Diễn viên sinh năm 1989 tự nhiên khi lột tả vài cảnh khóc, nổi nóng. Cơ thể dẻo dai của người vốn là vũ công và quá trình tập luyện giúp anh thực hiện được nhiều động tác khó. Nhã Phương vẫn tròn vai trong các cảnh khóc, u sầu. Nhìn chung, người vợ trong phim chỉ là vai phụ, không đòi hỏi nhiều ở người đẹp sinh năm 1990 như vai chính trong Yêu đi, đừng sợ! hay Quả tim máu.

Quách Ngọc Ngoan gây ấn tượng với vóc dáng to lớn cùng các đòn thế giàu sức mạnh. Sau màn thể hiện này, anh được Victor Vũ tin tưởng giao vai chính trong dự án kinh phí lớn Người bất tử, dự kiến ra mắt năm sau. Người đẹp Vũ Ngọc Anh thu hút nhờ vẻ quyến rũ, nhưng phần đài từ còn yếu khiến nhân vật của cô nhạt so với tuyến xung quanh.

Phim khởi chiếu từ ngày 22/12.

