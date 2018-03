'Logan' của Hugh Jackman thu gần 240 triệu USD, lập kỷ lục mới

Hugh Jackman - nước mắt và nụ cười trong 17 năm làm Người Sói / Trailer bom tấn 18+ về cha con Người Sói hot nhất tuần

Logan thu về 85,3 triệu USD ở riêng thị trường Mỹ sau ba ngày ra mắt từ hôm 3/3. Trên thế giới, phim thu về 152,2 triệu USD và nâng tổng doanh thu toàn cầu của bom tấn lên 237,8 triệu USD. Đây là thành công vang dội so với dự án chỉ có kinh phí 97 triệu USD.

Tác phẩm cũng vượt qua con số 70 triệu USD của tác phẩm 300 hồi 2006 để trở thành phim R (hạn chế trẻ em dưới 17 tuổi) mở màn vào tháng ba ăn khách nhất rạp Mỹ.

Logan cũng là phim mở màn ăn khách nhất trong bộ ba tác phẩm làm riêng về nhân vật Người Sói. Hồi 2009, X-Men Origins: Wolverine ra mắt thu về 85,05 triệu USD còn phần hai The Wolverine thu về 53,1 triệu USD ở thị trường nội địa năm 2013.

Giới quan sát cho rằng Logan ăn khách bởi đây là phần cuối về Người Sói do Hugh Jackman đóng chính. Phim kể về Logan già nua hợp sức con gái nuôi là dị nhân X-23 chống trả lại một thế lực hắc ám mới nổi. Câu chuyện cũng được nhà sản xuất mạnh tay thực hiện theo phong cách bạo lực. Cũng bởi chứa những cảnh máu me, tác phẩm dán nhãn C18 (cấm trẻ em dưới 18 tuổi) ở rạp Việt.

Dù bị lấn át bởi thành công vang dội của Logan, phim kinh dị pha hài hước Get Out vẫn ăn khách khi thu về 26,1 triệu USD. Tác phẩm chỉ có ngân sách 5 triệu USD hiện thu về 75,9 triệu USD sau hai tuần công chiếu. Trong phim, một chàng trai trẻ người Mỹ gốc Phi có tên Chris được bạn gái da trắng mời đến thăm nhà. Tại đây, chàng trai này phát hiện ra một sự thật kinh hoàng giữa những người da trắng và da màu trong thị trấn.

Phim tâm linh The Shack của hãng Lionsgate đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng phòng vé với 16,1 triệu USD doanh thu tuần mở màn. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết gốc bán chạy có sự góp mặt của minh tinh từng giành giải Oscar là Octavia Spencer và tài tử Avatar - Sam Worthington. Trong phim, ngôi sao người Australia vào vai một người cha được Chúa trời cứu rỗi sau khi gặp bi kịch mất con gái.

"Moonlight", có màu sắc và lối quay phim quyến rũ, ăn khách thêm sau khi thắng giải Oscar.

Moonlight gom thêm 2,5 triệu USD trong tuần qua, sau khi trở thành "Phim hay nhất" ở giải Oscar 2017. Tác phẩm nghệ thuật của đạo diễn Barry Jenkins kể về quá trình trưởng thành của một cậu bé đồng tính, có ảnh hưởng phong cách các nhà làm phim châu Á là Vương Gia Vệ và Hầu Hiếu Hiền. Phim có cấu trúc phá cách là ba đoạn đời đứt quãng, hình ảnh giàu chất thơ và âm nhạc quyến rũ.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Logan - Fox - 85,3 triệu USD

2. Get Out - Universal - 26,1 triệu USD

3. The Shack - LionsGate - 16,1 triệu USD

4. The LEGO Batman Movie - Warner Bros. - 11,6 triệu USD

5. Before I Fall - Open Road Films - 4,9 triệu USD

6. John Wick: Chapter Two - LionsGate - 4,7 triệu USD

7. Hidden Figures - Fox - 3,8 triệu USD

8. The Great Wall - Universal - 3,5 triệu USD

9. Fifty Shades Darker - Universal - 3,4 triệu USD

10. La La Land - LionsGate - 2,9 triệu USD

Vũ Văn Việt