Loạt phim sống mãi với thời gian của sao bạc mệnh Choi Jin Sil

"Ghost mamma" là phim điện ảnh ăn khách năm 1996. Choi Jin Sil và Kim Seung Woo vào vai In Joo và Ji Seok - cặp vợ chồng hạnh phúc - có con trai ngoan ngoãn. Một ngày nọ, In Joo và con trai bị tai nạn, cậu bé may mắn thoát chết, nhưng cô không qua khỏi. Vì cô đơn, Ji Seok muốn tự tử theo vợ, nhưng hồn ma của In Joo ngăn cản, chỉ mình anh có thể nhìn thấy cô.