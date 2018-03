Lộ diện 10 phim đầu tiên tranh giải Gấu Vàng 2017

Phim Đức có cảnh nude hài hước là tác phẩm hay nhất châu Âu 2016 / Mỹ nhân phim về cưỡng dâm bất ngờ thắng giải độc lập tiền Oscar / Trailer phim Pháp về đề tài bạo dâm hot nhất tuần

Berlinale lần thứ 67 công bố danh sách 10 tác phẩm đầu tiên tham gia hạng mục Competition (Tranh giải chính) và bốn tác phẩm thuộc hạng mục Berlinale Special (Tri ân đặc biệt).

Hạng mục Competition chứng kiến sự tranh tài của những tên tuổi đạo diễn lừng danh châu Âu và Bắc Mỹ gồm Aki Kaurismäki, Oren Moverman, Agnieszka Holland, Andres Veiel, Sebastián Lelio và Sally Potter.

Đạo diễn Aki Kaurismäki tái xuất và tranh giải Gấu Vàng sau 5 năm vắng bóng.

Nhà làm phim Aki Kaurismäki ra mắt phim mới The Other Side of Hope, kể về tình bạn giữa một người bán hàng rong ở thành phố Helsinki (Phần Lan) với một dân tỵ nạn đến từ Syria. Đây là phim thứ hai trong bộ ba tác phẩm làm về thành phố cảng của nhà làm phim 59 tuổi người Phần Lan, sau Le Havre (2011).

Đạo diễn Oren Moverman mang đến tác phẩm huyền bí The Dinner. Phim dựa trên tiểu thuyết của Herman Kock, kể về những cặp cha mẹ tìm mọi cách để bảo vệ con mình. Đây là lần thứ hai nhà làm phim người Mỹ gốc Israel mang tác phẩm tranh giải ở Berlin. Bảy năm trước, ông thắng giải Gấu Bạc "Kịch bản xuất sắc" cho The Messenger.

Cảnh trong phim "The Other Side of Hope".

Nữ đạo diễn người Ba Lan từng nhận đề cử Oscar - Agnieszka Holland - tham dự Berlinale với phim tâm lý tội phạm là Pokot. Trong khi đó, nhà làm phim Sebastián Lelio (Chile), từng thắng giải thưởng của Ban giám khảo ở Berlin hồi 2013 cho phim Gloria, tranh giải Gấu Vàng lần này với phim nói tiếng Tây Ban Nha - A Fantastic Woman. Còn nữ đạo diễn Anh Sally Potter trở lại Berlin với tác phẩm hài The Party, có sự tham gia của dàn sao Patricia Clarkson và Bruno Ganz.

Phim The Queen of Spain tham gia hạng mục Berlinale Special. Trong tác phẩm, người đẹp Penelope Cruz vào vai chính - một minh tinh Hollywood bỏ mọi hào quang để trở về Tây Ban Nha. Tác phẩm cũng dõi theo những sự kiện chính trị ở thập kỷ nhiều biến động của đất nước này.

10 tác phẩm đầu tiên tranh giải Gấu Vàng 2017

On Body and Soul, đạo diễn Ildiko Enyedi, (Hungary)

Ana, mon amour, Călin Peter Netzer (Romania, Đức, Pháp)

Beuys, Andres Veiel (phim tài liệu) (Đức)

Colo, Teresa Villaverde (Bồ Đào Nha, Pháp)

The Dinner, Oren Moverman (Mỹ)

Félicité, Alain Gomis (Pháp, Bỉ, Đức, Senegal, Lebanon)

The Party, Sally Potter (Anh)

Pokot, Agnieszka Holland (Ba Lan, Đức, CH Séc, Thụy Điển, CH Slovak)

The Other Side of Hope, Aki Kaurismäki (Phần Lan)

A Fantastic Woman, Sebastián Lelio (Chilê, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha)

Vũ Văn Việt