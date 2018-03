King Kong trong bom tấn quay ở Việt Nam lộ diện mạo đầy đủ / Trực thăng vỡ nát trên bầu trời Việt Nam ở bom tấn 'Kong: Skull Island'

Kong: Skull Island công bố poster cùng trailer mới ngày 17/11. Nổi bật trên poster là hình ảnh King Kong lừng lững đứng giữa non nước vịnh Hạ Long dưới ánh hoàng hôn sẫm màu, đối đầu dàn trực thăng cùng binh lính Mỹ. Hình ảnh cho thấy phim mang màu sắc sử thi đồng thời báo trước cuộc chiến nghẹt thở trong diễn biến. Nội dung của tác phẩm cũng được mô tả qua các cảnh trích ở trailer mới.

Poster phim "Kong: Skull Island" hé lộ cuộc đối đầu giữa bối cảnh ở vịnh Hạ Long.

Đoạn video bắt đầu bằng việc quân đội Mỹ phát hiện hình ảnh vệ tinh mới về một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Sau đó, quân đội điều hàng loạt trực thăng đi thám hiểm đảo này. Họ có những hành động rà soát gây hại cho môi trường như thả bom xuống đảo. Trực thăng bất ngờ chạm trán với một sinh vật khổng lồ. Đó là King Kong. Sau cuộc chiến đấu lần đầu (sử dụng phông nền bối cảnh ở Ninh Bình, Quảng Bình và Hạ Long), nhiều trực thăng bị khỉ Kong bóp nát và rơi xuống cánh rừng bên dưới. Đoàn thám hiểm nhà binh bước vào cánh rừng già của hòn đảo bí ẩn. Ở đây, họ kinh ngạc khi không chỉ gặp thổ dân, vua khỉ mà còn phải đánh nhau với một quái vật có chân hình xúc tu khổng lồ.

*Trailer thứ hai của "Kong: Skull Island"

Lính Mỹ lội vịnh Hạ Long săn King Kong trong bom tấn mới

Trailer phim cho thấy khỉ Kong mang dáng vẻ thân thiện và bi thương khi bị con người săn đuổi và xâm phạm nơi ở. Chúa tể huyền thoại của màn bạc lững thững lội nước trong một thung lũng lấy bối cảnh tại Ninh Bình. Vua khỉ cao hơn 30 mét to lớn hơn hẳn những núi đá xung quanh.

Ngược lại, mối nguy hại thực sự với con người là loài quái vật xúc tu chạy nhanh hơn tốc độ gió. Trong khi cặp nhiếp ảnh gia chiến trường và sĩ quan - lần lượt do Brie Larson cùng Tom Hiddleston đóng - muốn khám phá hòn đảo theo cách thân thiện, nhân vật sĩ quan của Samuel L. Jackson lại tỏ ra hung hãn trong việc thám hiểm hòn đảo mới. Càng về cuối, đoàn sĩ quan Mỹ càng gặp nhiều hoạn nạn vì mạo hiểm vào rừng rậm trên hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương.

Diễn viên Samuel L. Jackson và dàn trực thăng Mỹ trong các cảnh quay ở Việt Nam.

Kong: Skull Island là bom tấn mới nhất về King Kong của Hollywood. Tác phẩm có ngân sách 190 triệu USD. Tạo hình nhân vật khỉ Kong cao hơn 30 mét được êkíp làm phim dựng hoàn toàn bằng kỹ xảo và ghép vào những đoạn phim quay tại Việt Nam, Australia và Hawaii (Mỹ) - ba bối cảnh chính. Họ cũng sử dụng công nghệ motion capture (mô phỏng động tác loài vật) để dựng nhân vật Kong. Nam diễn viên đóng thế Terry Notary hóa làm khỉ Kong. Anh từng đóng thế cho các phim The Adventures of Tintin: Secrets of the Unicorn, Rise of the Planet of the Apes và Avatar.

Kong: Skull Island do đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thực hiện. John Gatins (Flight) và Max Borenstein (Godzilla) viết kịch bản. Dự án quy tụ dàn diễn viên đa quốc gia gồm Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, Shea Whigham, Eugene Cordero và nữ diễn viên Trung Quốc - Cảnh Điềm. Tác phẩm bấm máy từ tháng 10/2015 và kết thúc ghi hình vào cuối tháng ba.

Phim là dự án thứ hai thuộc vũ trụ điện ảnh về quái thú của Warner Bros. Tác phẩm nối tiếp phim Godzilla năm 2014. Sau Kong: Skull Island, vua khỉ xuất hiện cùng quái thú Godzilla trong phim Godzilla vs. Kong dự kiến ra mắt vào năm 2020.

Kong: Skull Island dự kiến ra rạp toàn cầu từ ngày 10/3/2017.

>> Xem thêm:

King Kong trong bom tấn quay ở Việt Nam lộ diện mạo đầy đủ

Cò trắng bay rợp trời Ninh Bình trong bom tấn 'Kong: Skull Island'

Bên trong trường quay bom tấn "Kong: Skull Island" ở Ninh Bình

Vũ Văn Việt