Lee Min Ho yêu 'cô nàng ngổ ngáo' Jeon Ji Hyun ở phim mới

Đoàn phim The Legend of the Blue Sea công bố những hình ảnh đầu tiên trong buổi đọc kịch bản tại Seoul hôm 17/10. Phim có sự tham gia của Jeon Ji Hyun và Lee Min Ho.

Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun tại buổi họp báo công bố dự án phim mới.

Trong phim, Jeon Ji Hyun hóa thân thành nàng tiên cá Shim Cheong, đi lạc đến Seoul và tình cờ gặp Heo Yoon Jae (Lee Min Ho thủ vai) - kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Cả hai bước vào mối tình lãng mạn nhưng nhiều bi kịch

The Legend of the Blue Sea dựa theo truyền thuyết nàng tiên cá trong tập truyện Eaou Yadam của học giả Yoo Mong In - người sống ở thời đại Joseon (1559-1623). Kịch bản phim được viết bởi Park Ji Eun - người chấp bút cho Vì sao đưa anh tới. Chỉ đạo diễn xuất là nhà làm phim Jin Hyuk - đạo diễn của City Hunter.

Một cảnh quay của Lee Min Ho và Jeon Ji Hyun ở Tây Ban Nha.

Phim còn có sự tham gia của các diễn viên Hwang Shin Hye, Sung Dong Il, Lee Hee Joon, Moon So Ri, Shin Hye Seon và Shin Won Ho - thành viên nhóm nhạc Cross Gen. Đoàn phim vừa hoàn tất những cảnh quay ở Girona, Tây Ban Nha và đang ghi hình ở Hàn Quốc.

Legend of the blue sea dự kiến ra mắt vào ngày 26/11 trên kênh SBS.

Thi Quân