‘La La Land’ - ứng viên hot nhất giải Oscar 2017

Bộ phim lãng mạn kiêm nhạc kịch La La Land vừa đoạt giải “Khán giả bầu chọn” (quan trọng nhất) tại Liên hoan phim Toronto trong đêm trao giải 18/9.

The Guardian nhận định vài năm trở lại đây, phim chiến thắng từ Toronto luôn trở thành ứng cử viên hàng đầu trên đường đua Oscar. Những tác phẩm từng đoạt "Khán giả bầu chọn" như Slumdog Millionaire (2009), The King’s Speech (2010), Silver Linings Playbook (2012), 12 Years a Slave (2013), The Imitation Game (2015) và Room (2016) sau đó nhận nhiều đề cử Oscar.

Nhiều tác phẩm đồng thời thắng "Phim hay nhất" ở Toronto và Oscar như Chariots of Fire (1981), American Beauty (1999), Slumdog Millionaire (2008), The King’s Speech (2010) hay 12 Years a Slave (2013).

Ryan Gosling trong "La La Land'.

Theo The Hollywood Reporter, Toronto phần nào cho thấy cục diện trên đường đua Oscar năm nay. Snowden của Oliver Stone và LBJ của Rob Reiner không có nhiều triển vọng, còn Jackie và Moonlight nổi lên như hai chú “ngựa ô”.

Xét về tương quan, La La Land ở thế thượng phong với nhiều yếu tố như bối cảnh, chủ đề cũng như sự chín muồi của đạo diễn. Trong khi đó, các phim chưa ra mắt nhưng cũng được kỳ vọng gồm Billy Lynn's Long Halftime Walk của Lý An, Fences của Denzel Washington và Silence của Martin Scorsese.

Cặp tình nhân có thể khiêu vũ xuyên vũ trụ trong phim.

Từ hồi ra mắt cuối tháng 8, La La Land nổi lên thành phim nghệ thuật gây chú ý nhất tại các giải thưởng mùa thu. Đầu tháng 9 ở Liên hoan Venice, phim được giới phê bình đồng loạt ca ngợi. Cây viết Peter Bradshaw của The Guardian chấm phim điểm tuyệt đối (5/5 sao). Cũng tại đây, Emma Stone đoạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc". Tượng vàng ở Venice được dự báo chắc chắn giúp cô nhận đề cử Oscar cùng hạng mục. Sau Venice, phim trình chiếu ở liên hoan Telluride và được giới chuyên môn Mỹ dành tặng lời có cánh. Tài tử Tom Hanks ngợi ca tác phẩm hơn cả Sully do ông đóng chính.

Trong khi đó, bản thân La La Land hàm chứa nhiều yếu tố đúng tiêu chí giải thưởng Viện hàn lâm Mỹ. Phim nói về chính cuộc sống của các nghệ sĩ, đặc biệt có nhiều cảnh nhân vật của Emma Stone vất vả trong nghiệp diễn dễ tạo sự đồng cảm với hội đồng chấm giải. Từ xưa tới nay, Hollywood vẫn thường ưu ái dạng phim này như The Artitst hay Birdman. Bên cạnh đó, La La Land lấy bối cảnh đương đại nhưng lại gợi nhớ kỷ nguyên vàng của Hollywood. Tinh thần hoài niệm luôn là một điểm cộng trong mắt các thành viên “lão thành” của Viện hàn lâm.

Trailer phim "La La Land" Trailer phim 'La La Land'

La La Land là phim thứ hai của đạo diễn Damien Chazelle. Cách đây hai năm, anh ghi dấu ấn qua bộ phim đầu tay Whiplash từng nhận đề cử Oscar "Phim hay nhất". Cốt truyện mới lấy bối cảnh Los Angeles, xoay quanh một đôi trai gái cùng đam mê nghệ thuật. Nàng khát khao trở thành diễn viên, còn chàng là một nghệ sĩ nhạc Jazz trong những quán bar tồi tàn. Họ nhanh chóng phải lòng nhau nhưng dần xa cách khi chàng trai thăng tiến trong sự nghiệp. Ryan Gosling và Emma Stone đóng chính.

Ân Nguyễn