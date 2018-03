'La La Land' đấu phim đoạt Cành Cọ Vàng ở giải BAFTA 2017

Danh sách đề cử giải BAFTA 2017 Phim truyện xuất sắc

Arrival

I, Daniel Blake

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight Phim Anh xuất sắc

American Honey

Denial

Fantastic Beasts and Where to Find Them

I, Daniel Blake

Notes on Blindness

Under the Shadow Đạo diễn xuất sắc

Denis Villeneuve, Arrival

Ken Loach, I, Daniel Blake

La La Land, Damien Chazelle

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Tom Ford, Nocturnal Animals Kịch bản gốc xuất sắc

Hell or High Water, Taylor Sheridan

I, Daniel Blake, Paul Laverty

La La Land, Damien Chazelle

Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan

Moonlight, Barry Jenkins Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Arrival, Eric Heisserer

Hacksaw Ridge, Robert Schenkkan, Andrew Knight

Hidden Figures, Theodore Melfi, Allison Schroeder

Lion, Luke Davies

Nocturnal Animals, Tom Ford Nam diễn viên chính xuất sắc

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Jake Gyllenhaal, Nocturnal Animals

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic Nữ diễn viên chính xuất sắc

Amy Adams, Arrival

Emily Blunt, The Girl on the Train

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Natalie Portman, Jackie Nam diễn viên phụ xuất sắc

Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

Dev Patel, Lion

Hugh Grant, Florence Foster Jenkins

Jeff Bridges, Hell or High Water

Mahershala Ali, Moonlight Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Hayley Squires, I, Daniel Blake

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Viola Davis, Fences Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc Dheepan, Jacques Audiard, Pascal Caucheteux (Pháp)

Julieta, Pedro Almodóvar (Tây Ban Nha)

Mustang, Deniz Gamze Ergüven, Charles Gillibert (Pháp)

Son of Saul, László Nemes, Gábor Sipos (Hungary)

Toni Erdmann, Maren Ade, Janine Jackowski (Đức) Phim tài liệu xuất sắc

13th

The Beatles: Eight Days A Week, The Touring Years

The Eagle Huntress

Notes on Blindness

Weiner Phim hoạt hình xuất sắc

Finding Dory

Kubo and the Two Strings

Moana

Zootopia Nhạc nền trong phim xuất sắc

Arrival, Jóhann Jóhannsson

Jackie, Mica Levi

La La Land, Justin Hurwitz

Lion, Dustin O’halloran, Hauschka

Nocturnal Animals, Abel Korzeniowski Quay phim xuất sắc

Arrival

Hell or High Water

La La Land

Lion

Nocturnal Animals Dựng phim xuất sắc

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Manchester by the Sea

Nocturnal Animals Thiết kế sản xuất xuất sắc

Doctor Strange

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Nocturnal Animals Phục trang xuất sắc

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land Hóa trang & làm tóc xuất sắc

Doctor Strange

Florence Foster Jenkins

Hacksaw Ridge

Nocturnal Animals

Rogue One: A Star Wars Story Âm thanh xuất sắc

Arrival

Deepwater Horizon

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hacksaw Ridge

La La Land Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc

Arrival

Doctor Strange

Fantastic Beasts and Where to Find Them

The Jungle Book

Rogue One: A Star Wars Story Giải ngôi sao triển vọng (do công chúng bầu chọn)

Anya Taylor-Joy

Laia Costa

Lucas Hedges

Ruth Negga

Tom Holland