'King Arthur: Legend of the Sword' đậm kỹ xảo, nhạt nội dung

Với kinh phí 175 triệu USD, phim King Arthur: Legend of the Sword (Huyền thoại vua Arthur: Thanh gươm trong đá) có doanh thu tuần đầu tại thị trường Mỹ chỉ 14,7 triệu USD. Giới chuyên môn nhận định phim sẽ có doanh thu ảm đạm.

Huyền thoại vua Arthur được tái hiện Ngay từ cảnh đầu, khán giả được chứng kiến trận đấu giữa loài người và pháp sư, với những quái thú voi khổng lồ và uy lực của thần kiếm Excalibur. Người cầm gươm báu là đức vua Uther (Eric Bana) - cha ruột của Arthur (khi đó còn là một đứa trẻ). Sau khi ra tay dẹp loạn pháp sư, Uther bất ngờ đối mặt với cuộc đảo chính từ người em Vortigern (Jude Law). Trước khi chết, ông vẫn kịp để con trai thoát khỏi tầm tay của Vortigern. Arthur (Charlie Hunnam) lạc tới Londonium (tiền thân của thành phố London, Anh) và được những cô gái làng chơi cưu mang. Cậu lớn lên trong nhà chứa và không hề hay biết về gốc gác của mình. Một ngày nọ, Arthur bất ngờ trở thành người duy nhất có thể rút thanh gươm Excalibur ra khỏi phiến đá, chứng tỏ anh có nguồn gốc vương giả và được nhiều người dân ủng hộ. Cùng lúc đó, Vortigen biết anh chính là hậu duệ của Uther và sẽ đe dọa tới ngôi vương của hắn. Một cuộc chiến giữa Arthur và người chú đam mê quyền lực nhanh chóng diễn ra. Thay vì tái hiện cuộc đời của vị vua huyền thoại sát với lịch sử như phiên bản King Arthur năm 2004, đạo diễn quyết định trộn yếu tố kỳ ảo vào câu chuyện. Mỗi khi cầm kiếm thần, Arthur lại sở hữu siêu năng lực, giúp anh có thể đánh bại hàng chục người. Trong khi đó, nhân vật Vortigern được kịch bản cho trở thành một pháp sư, có thể hóa thân thành quái vật.

King Arthur: Legend of the Sword sở hữu nhiều kỹ xảo đẹp mắt. Cảnh đầu phim khiến nhiều khán giả nhớ đến trận chiến trong Lord of the Rings: The Return of the King (2003). Tạo hình của các quái thú trong phim được xây dựng kỹ lưỡng, mang màu sắc quái dị như bầy voi khổng lồ, mãng xà và ba nữ pháp sư trong thân thể một con bạch tuộc. Hiệu ứng thị giác mỗi lần Arthur thi triển năng lực từ kiếm thần cũng được chăm chút, khi cả vùng không gian lớn xung quanh bị biến đổi.

Màn diễn xuất bị chê của David Beckham

Tác phẩm mang phong cách riêng của đạo diễn Anh Guy Ritchie với lối kể chuyện đan xen hiện tại với quá khứ. Chất hài trào phúng của nhà làm phim sinh năm 1968 cũng được thể hiện qua những câu thoại trúc trắc, "đá đểu" nhau giữa các nhân vật.

Điểm nhấn của phim là phần âm nhạc của nhà soạn nhạc Daniel Pemberton. Những tiếng cello được cất lên dồn dập đem lại cảm giác hưng phấn và gấp gáp, cộng hưởng cho các cảnh chiến đấu và rượt đuổi.

Tuy nhiên, kịch bản còn non tay và thiếu điểm nhấn. Hồi ba của phim có nhiều tình tiết gấp gáp, các nhân vật lên kế hoạch sơ sài. Có những nhân vật phụ xuất hiện ấn tượng, nhưng sau đó không phát triển thêm mà bỏ ngang, như vai nữ cố vấn của nhà vua. Nhân vật nữ pháp sư hỗ trợ cho Arthur cũng chỉ được xây dựng một chiều.

Charlie Hunnam không gây ấn tượng.

Vai chính Arthur của Charlie Hunnam có tâm lý đơn điệu theo kiểu "chỉ đâu đánh đấy" thay vì tạo cảm giác một vị vua anh dũng và đa mưu lớn lên từ đường phố. Nổi lên từ phim truyền hình Sons of Anarchy nhưng sau hai bộ phim có kinh phí lớn là Pacific Rim và King Arthur, Charlie Hunnam vẫn chưa thể bật lên thành một ngôi sao đúng nghĩa. Diễn viên tròn vai nhất phim chỉ có Jude Law trong vai phản diện - thể hiện được sự đam mê quyền lực của kẻ sẵn sàng giết hại cả người thân để giành ngôi.

Ngoài ra, phim mô tả thanh kiếm Excalibur như một báu vật khiến người cầm gia tăng sức mạnh, làm khán giả có cảm giác như đang xem một phim siêu anh hùng chứ không còn màu sắc sử thi. Trong cao trào, cảnh chiến đấu của hai nhân vật giống như trò chơi điện tử khiến bộ phim nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ giới phê bình - chỉ 27% bài bình luận tích cực trên trang Rotten Tomatoes.

Phim khởi chiếu từ ngày 12/5.

Thịnh Joey