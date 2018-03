'Khách sạn huyền bí 2' lập kỷ lục doanh thu ra mắt tháng 9

‘Khách sạn huyền bí 2’ nhộn nhịp và tròn trịa hơn phần đầu / 11 phim Âu - Mỹ chiếu rạp Việt Nam trong tháng 9

Với 47,5 triệu USD doanh thu mở màn, Hotel Transylvania 2 không chỉ là phim ra mắt ăn khách nhất tháng 9 trong lịch sử điện ảnh Mỹ mà còn là phim có doanh thu mở màn cao nhất của hãng Sony từ trước tới nay. Phần hai phá kỷ lục của phần gốc trước đó (42,5 triệu USD). Phim cũng thu về hơn 29 triệu USD ở 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hotel Transylvania 2 nối tiếp cốt truyện từ phần trước, kể về một gia tộc ma cà rồng bị xáo trộn khi họ chào đón sự xuất hiện của đứa con trai lai giữa người và quái vật. Phim được công chúng đón nhận nồng nhiệt như câu chuyện hoạt hình sảng khoái và mãn nhãn cho cả gia đình. Tác phẩm ra mắt ở Việt Nam từ 25/9.

"Khách sạn huyền bí 2' trở thành phim ra mắt ăn khách nhất tháng 9.

Bộ phim The Intern của đạo diễn Nancy Meyers đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé khi thu về 18,2 triệu USD. Đây là con số mở màn thành công với hãng Warner Bros cho dự án có ngân sách chỉ 40 triệu USD. Phim hài có sự tham gia của Anne Hathaway và Robert De Niro thu hút hơn 55 phần trăm lượng người mua vé trên 50 tuổi. Ở thị trường ngoài Bắc Mỹ, phim cũng ăn khách với hơn 10 triệu USD doanh thu trong tuần qua.

Mặc dù được truyền thông khá rộng rãi, Everest không đạt doanh thu như kỳ vọng khi bước sang tuần thứ hai chiếu rạp ở Bắc Mỹ. Tác phẩm chỉ thu về 13,1 triệu USD bảy ngày qua, nâng tổng doanh thu nội địa là 23 triệu USD. Tuy nhiên câu chuyện về thảm họa có thật từng xảy ra trên nóc nhà thế giới được khán giả trên thế giới đón nhận nồng nhiệt. Phim thắng lớn ở hơn 60 thị trường khi thu về 74 triệu USD. Tạp chí Film Journal International đưa Everest vào danh sách đề xuất những tác phẩm điện ảnh đáng xem nhất tuần.

Phim "The Green Inferno" nhắm đến dòng fan ưa thể loại kinh dị cực đoan.

Một phim ra mắt tuần qua cũng không đạt doanh thu cao là The Green Inferno. Tác phẩm của đạo diễn Eli Roth chỉ thu về 3,5 triệu USD ở hơn 1.000 rạp chiếu. Được ghi hình ở Chile, The Green Inferno kể về một nhóm sinh viên gặp nạn trong rừng rậm Amazon. Tác phẩm từng ra mắt ở Liên hoan phim Toronto hai năm trước được cho là một thử nghiệm mới mẻ với người hâm mộ dòng phim kinh dị hạng nặng.

Hai phim Maze Runner: The Scorch Trials và Black Mass đều giảm doanh thu trong tuần thứ hai ra rạp. Maze Runner thu về 14 triệu USD tuần qua, nâng tổng doanh thu lên 51 triệu USD. Còn Black Mass của Johnny Depp đạt 11,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu sau 10 ngày chiếu là 42,6 triệu USD.

10 phim ăn khách nhất phòng vé Mỹ tuần qua:

1. Hotel Transylvania 2 - Sony - 47,5 triệu USD

2. The Intern - Warner Bros. - 18,2 triệu USD

3. Maze Runner: The Scorch Trials - 20th Century Fox - 14 triệu USD

4. Everest - Universal - 13,1 triệu USD

5. Black Mass - Warner Bros. - 11,5 triệu USD

6. The Visit - Universal - 6,7 triệu USD

7. The Perfect Guy - Screen Gems - 4,8 triệu USD

8. War Room - TriStar - 4,3 triệu USD

9. The Green Inferno - HTR - 3,5 triệu USD

10. Sicario - Lionsgate - 1,8 triệu USD

Vũ Văn Việt