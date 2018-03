Kang Dong Won yêu 'Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc' trên màn bạc

Loạt sao Hàn đình đám đến xem phim mới của Lee Byung Hun

Trong Golden Slumber, Kang DongWon vào vai một nhân viên chuyển phát nhanh chất phác tên là Kim Geon Woo. Một ngày anh bị các thế lực đen tối trong chính phủ hãm hại, bị vu khống là kẻ ám sát ứng cử viên Tổng thống. Từ một người lương thiện, anh trở thành tội phạm khủng bố quốc gia, bị truy nã khắp nơi.

Vì các bằng chứng cáo buộc anh giết người được sắp xếp quá rõ ràng, Geon Woo phải bỏ trốn thật xa cho đến khi tên của mình chìm vào quên lãng. Trong quá trình trốn chạy, Kim Geon Woo nhận được sự giúp đỡ của bạn gái cũ do Han Hyo Joo đóng. Cả hai nhận ra tình cảm năm xưa vẫn chưa phai nhạt.

Kang Dong Won bị vu oan giết người và truy đuổi trong phim mới.

Đây là vai diễn mới của nam diễn viên thuộc hàng ăn khách nhất phòng vé Hàn Quốc sau các tác phẩm hành động đình đám gồm - My Brilliant Life, Camellia (đóng cùng Song Hye Kyo), Voice of a Murderer, Jeon Woo Chi, Secret Reunion, Kundo: Age of the Rampant, Haunters, The Priests và Burning.

Tác phẩm cũng chào đón sự trở lại màn ảnh rộng của người đẹp Han Hyo Joo - từng chiến thắng cuộc bình chọn Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc vào năm 2011.

Han Hyo Joo quay lại màn ảnh rộng sau một năm bận rộn với dự án truyền hình "W - Two world".

Golden Slumber do đạo diễn Noh Dong Seok thực hiện, dựa trên tiểu thuyết cùng tên ăn khách của nhà văn Kotaro Isaka. Phim mới có sự góp mặt của ba sao nam gạo cội là Kim Dae Myung, Kim Sung Kyun và Kim Eui Sung. Kim Dae Myung thủ vai bạn đại học đểu giả của nam chính, còn Kim Sung Kyun hóa thân thành thợ sửa máy tính đồng thời là hacker - kẻ đã sắp xếp toàn bộ dữ liệu, biến nam chính trở thành kẻ phản quốc. Nghệ sĩ Kim Eui Sung đóng vai người đàn ông bí ẩn giúp đỡ nhân vật chính trong quá trình đào tẩu.

Từ trái qua: diễn viên gạo cội Kim Eui Sung, Kim Sung Kyun và Kim Dae Myung

Golden Slumber dự kiến ra rạp Hàn trong năm 2017.

Thanh Cao