Johnny Depp giữ phong độ diễn xuất trong 'Cướp biển Caribbean 5'

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales là phần năm trong loạt phim ăn khách về cướp biển kéo dài hơn 14 năm. Sau thất bại về chất lượng của On Stranger Tides (2011), hãng Disney tìm hướng đi mới bằng cách mời Joachim Rønning và Espen Sandberg - hai đạo diễn của Kon-Tiki (2012), phim độc lập gây tiếng vang kể về hải trình xuyên Thái Bình Dương.

Trong phim mới về cướp biển, thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp) trở thành kẻ hết thời, không còn chỉ huy chiếc tàu Ngọc Trai Đen và bị thủy thủ đoàn quay lưng. Anh gặp gỡ Henry Turner (Brendon Thwaites), con trai của Will Turner (Orlando Bloom) và Elizabeth Swann (Keira Knightley) - nhân vật chính trong ba phần đầu. Henry lúc này quyết tìm cây đinh ba của thần Poseidon - báu vật nắm giữ sức mạnh đại dương - để giải thoát cha mình khỏi lời nguyền.

* Nhân vật Jack Sparrow thời trẻ do Anthony De La Torre thể hiện

Cùng lúc đó, con tàu ma của thuyền trưởng Salazar (Javier Bardem) được giải thoát khỏi tam giác Bermuda. Hắn khủng bố khắp mặt biển để truy tìm Jack Sparrow - kẻ hạ bệ mình nhiều năm trước. Ở đường cùng, Jack một lần nữa phải lao vào cuộc phiêu lưu mới để cứu bản thân. Anh nhận được sự giúp đỡ của Henry Turner, kẻ thù cũ Barbossa (Geoffrey Rush) và Carina Smith (Kaya Scodelario) - một nữ chiêm tinh gia xinh đẹp có lai lịch bí ẩn.

Cách xây dựng nhân vật của phần năm có nhiều điểm tương đồng với phần một - The Curse of the Black Pearl: một ác nhân bị nguyền lênh đênh trên biển, Jack Sparrow không thể sử dụng chiếc Ngọc Trai Đen, còn Henry và Carina giống như phiên bản trẻ tuổi của Will và Elizabeth. Chàng trai chính trực và gan dạ giống cha mình, còn Carina thông minh, đôi khi cứng đầu khiến khán giả nhớ đến nàng tiểu thư do Keira Knightley thủ vai.

* Mặt biển tách đôi trong "Cướp biển Caribbean 5"

Xung quanh đường dây chính có phần đơn giản theo môtíp "thiện ác đối đầu", biên kịch cài cắm nhiều tình tiết quen thuộc của loạt phim Cướp biển Caribbean như bị giam cầm, lạc vào đảo hoang, bị bắt cóc lên tàu... Ở giữa phim, một cú ngoặt được sắp đặt để mở ra kết cục cho một nhân vật quan trọng. Hồi ba của phim không có nhiều bất ngờ mà chủ yếu là các cảnh chiến đấu, truy tìm báu vật.

Với kinh phí lên đến hơn 230 triệu USD, các pha hành động ở phần năm được đầu tư cao. Mở đầu phim, Jack Sparrow kéo lê một tòa nhà của nhà băng lên đường. Cảnh quay được dàn dựng với kỹ thuật cao và gợi nhớ đến trích đoạn "kéo hầm chứa" trong Fast Five (2011). Sau đó, các nhân vật rượt đuổi và chiến đấu trên đường phố, trên tàu, rồi tới các đại cảnh thuyền chiến đọ sức trên biển.

* Binh đoàn ma không thể bước lên cạn

Binh đoàn ma đi trên mặt nước Phép thuật và các vũ khí thế kỷ 18 như súng hỏa mai, đại bác được kết hợp, làm nổi bật phong cách chiến đấu riêng của loạt phim cướp biển. Kịch bản cài cắm chi tiết binh đoàn ma của Salazar không thể lên cạn, tạo ra những tình huống thú vị ở ranh giới giữa biển và đất.

Kỹ xảo tạo hình của phim cũng gây ấn tượng. Trong cảnh lộ diện, tay thuyền trưởng Salazar trông ghê rợn với khuôn mặt dị dạng, mái tóc xơ xác bồng bềnh và dòng máu chảy từ miệng. Nhóm thủy thủ là những kẻ mất đi một hoặc nhiều bộ phận cơ thể, nhưng do lời nguyền vẫn có thể hoạt động bình thường. Trong khi đó, chiếc tàu ma được thiết kế như một quái vật biển khổng lồ, phô diễn khả năng vồ lấy và nghiền nát con mồi ở hai trích đoạn,

Trong vai chính, Johnny Depp duy trì phong độ diễn xuất. Đầu phim, anh khắc họa hình ảnh một Jack Sparrow mệt mỏi, gục ngã, sẵn sàng đổi cả chiếc la bàn yêu quý để lấy một chai rượu. Khi bắt đầu cuộc phiêu lưu, tài tử phát tiết nhiều năng lượng hơn và tung hoành bằng lối diễn tưng tửng, kết hợp nhiều động tác tay. Nhân vật của anh hay giễu cợt, có thể nói đùa cả trong lúc bị giam cầm hay nằm trên máy chém. Thông qua Jack Sparrow, không khí phim trở nên hài hước và bớt căng thẳng giữa các cảnh chiến đấu.

Tài tử gạo cội người Australia - Geoffrey Rush - là điểm sáng khác của phim. Sự già dặn giúp ông kiểm soát vai diễn một cách nhẹ nhàng mà không cần gồng mình. Lúc đầu, nhân vật Barbossa duy trì mối quan hệ nửa bạn nửa thù với Jack Sparrow qua những câu châm chọc. Trong cảnh cao trào, với chỉ một câu thoại: "Báu vật", nam diễn viên bộc phát cảm xúc tự nhiên khiến người xem xúc động.

Các diễn viên còn lại có phần nhạt nhòa. Có thể nói, kịch bản đã bỏ phí năng lực diễn xuất của tài tử Javier Bardem - từng đoạt Oscar với vai sát thủ máu lạnh trong No Country for Old Men (2006). Nhân vật phản diện Salazar của anh đơn điệu, không có cá tính và mưu mô gì đáng kể. * Hậu trường hài hước "Cướp biển Caribbean 5" Hậu trường "Cướp biển Caribbean 5"

Brendon Thwaites và Kaya Scodelario non kinh nghiệm, không tạo được bầu không khí lãng mạn của một đôi chớm yêu. Họ vẫn còn khoảng cách xa so với hai diễn viên nổi tiếng Orlando Bloom và Keira Knightley. Sự tập trung thái quá vào Johnny Depp cũng khiến tuyến chuyện của bộ đôi trẻ kém tròn trịa so với chuyện tình của Will Turner và Elizabeth Swann trong các phim trước.

Ra mắt ngày 26/5 ở Mỹ, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales được hãng Disney kỳ vọng mở đầu cho câu chuyện mới trong series. Một đoạn phim được đặt vào sau phần giới thiệu đoàn phim, hé lộ sự trở lại của một nhân vật lớn.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 26/5, mang tên Cướp biển Caribbean: Salazar báo thù.

