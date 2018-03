'John Wick 2' - phim hành động đặc sắc dịp đầu năm

'John Wick 2' được ra rạp Việt sau khi cắt cảnh bạo lực / 'John Wick 2' ngập cảnh Keanu Reeves chèn xe và bắn giết

John Wick: Chapter 2 là phần hai phim hành động về sát thủ John Wick, vẫn do đạo diễn Chad Stahelski thực hiện đồng thời đánh dấu sự tái xuất của tài tử Keanu Reeves.

Phần mới lấy bối cảnh chỉ vài ngày sau diễn biến ở phần một. Lúc này, chàng sát thủ tên John buộc phải sang Italy để trả món nợ ân nghĩa trong quá khứ liên quan tới một tay trùm khét tiếng giới giang hồ. Thế rồi, mạng sống của anh được đem ra treo thưởng hàng triệu USD. Với bối cảnh mở rộng từ New York (Mỹ) sang đến Rome (Italy), câu chuyện trở thành hành trình xuyên lục địa đưa khán giả theo chân gã sát thủ luôn khát khao “về hưu” khám phá lại thế giới mà anh ta từng lăn lộn trong đó hàng chục năm trời.

Các nhà biên kịch đã khôn khéo lựa chọn một hướng đi khác hẳn phần đầu. Nếu như phần một chinh phục người xem bằng các tình tiết bất ngờ và dồn nén nhiều cảnh cảm xúc mạnh, cốt truyện mới đào sâu vào thế giới bí ẩn thuộc về quá khứ của John Wick, nơi có những băng đảng hoạt động ở quy mô toàn cầu với những giao ước cổ xưa và không thể bị phá vỡ. Giữa chốn xã hội đen của các mối quan hệ ngầm chằng chịt, loạt nhân vật phụ tuy xuất hiện ngắn ngủi nhưng ấn tượng. Bằng cách ấy, tác phẩm xây dựng được thế giới giang hồ tương tự trong tiểu thuyết võ hiệp của các tác giả Kim Dung, Cổ Long hay Ôn Thụy An. Điểm khác biệt là, thế giới của John Wick 2 được đặt trọn vẹn vào bối cảnh xã hội hiện đại và hoàn toàn tách biệt với hệ thống pháp luật đương thời.

Keanu Reeves tái xuất diễn cảnh hành động gọn gàng.

Mặc dù thời lượng kéo dài 120 phút, kịch bản phim gọn ghẽ giống hệt cách thức ra tay của nhân vật chính John Wick. Mạch truyện được triển khai nhanh, hầu như không có chi tiết thừa. Các yếu tố thuộc về cảm xúc dù chỉ là thoáng qua vẫn đủ làm khán giả cảm thấy rung động. Tiết tấu dồn dập đưa người xem vào trạng thái căng như dây đàn. Trong khi đó, các pha hành động xuất hiện liên tục với mật độ dày đặc hơn hẳn tập trước. Mọi trường đoạn kịch tính đều được dàn dựng công phu, chi tiết và thể hiện được tính sáng tạo của đạo diễn Chad Stahelski cùng nhóm cộng sự. Đặc biệt, phim phô diễn nhiều pha võ thuật cận chiến cũng như lối sử dụng súng độc đáo của nhân vật chính.

Chất bạo lực chân thực trong phim cho thấy John Wick 2 vượt xa tập đầu tiên và cả các phim cùng thể loại ra mắt trong vài năm trở lại đây như series Jason Bourne, series Taken, The Equalizer, The Accountant, Contraband hay loạt Jack Reacher.

Một pha hành động trong phim.

Keanu Reeves năm nay đã bước sang tuổi xế chiều (52) nhưng diễn các cảnh ra đòn đầy uy lực và chính xác. Người xem có thể thấy rõ điều đó qua những khuôn hình cận cảnh mà anh không nhờ cậy đến đội ngũ đóng thế. Trong những cảnh biểu đạt tâm trạng, Keanu Reeves hóa thân trọn vẹn vào nhân vật mà không cần cố gắng nhiều với khuôn mặt u sầu và dáng đi khắc khổ. John Wick dường như là vai diễn “đo ni đóng giày” cho Keanu Reeves bởi cuộc đời của tài tử ngoài đời “lận đận” và cũng nhiều mất mát như vai diễn.

Tuy vậy, bộ phim cũng để lộ vài nhược điểm. Kịch bản có một vài tình tiết sơ hở mà chưa được giải thích kỹ càng. Ngoài ra, vài tình tiết phim được xây dựng phô trương thái quá khiến nhân vật John Wick mộc mạc và kiệm lời bỗng nhiên trở nên lạc nhịp với bối cảnh xung quanh. Mặt khác, bối cảnh của màn chiến đấu cuối cùng sử dụng lại trích đoạn giao đấu kinh điển trong phim Tử vong du hý (bộ phim cuối cùng của Lý Tiểu Long ra mắt năm 1978) mà không có nhiều phá cách.

Poster phim "John Wick 2".

Xét về tổng thể, John Wick: Chapter 2 vẫn là siêu phẩm hành động – hiện thực, có thể khiến người hâm mộ dòng phim này ra rạp xem lại lần thứ hai, lần thứ ba. Trong khi kết phim còn để ngỏ, đạo diễn Chad Stahelski xác nhận Chapter 3 đã được lên kế hoạch triển khai.

John Wick: Chapter 2 (Sát thủ John Wick: Phần hai) ra rạp Việt từ ngày 10/2, cắt bớt ba phút những cảnh bạo lực so với bản gốc và có nhãn C18 - cấm khán giả dưới 18 tuổi.

Hoàng Cương