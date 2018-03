‘Inside Llewyn Davis’ - hành trình của đam mê

'American Hustle' và 'Gravity' dẫn đầu đề cử Oscar 2014

Inside Llewyn Davis gói gọn trong một tuần của ca sĩ hát nhạc Folk - Llewyn Davis - khi anh đang bế tắc tìm lối thoát cho sự nghiệp để trở thành một ca sĩ tên tuổi được ghi nhận và có khả năng nuôi sống chính mình. Chân dung Llewyn Davis (Oscar Isaac) trong câu chuyện gắn với chiếc guitar, không có nhà, chỉ có bạn bè yêu quý cho mượn ghế sofa để ngủ qua ngày rồi đến hôm sau lại lận đận, lăn lộn đi tìm lối thoát cho khả năng âm nhạc chưa được ghi nhận của mình.

Oscar Isaac vào vai Llewyn Davis.

Câu chuyện phim dường như không có mạch, chỉ là những sự gắn kết của ngày này qua ngày khác khi Llewyn Davis chạy đôn, chạy đáo kiếm từng đồng xu qua ngày. Chính vì thế, anh em đạo diễn Coen đặt vào phim một chú mèo làm mối nối, dẫn dắt mạch truyện, liên kết các giai điệu âm nhạc tuyệt vời trong hành trình đi tìm thứ khiến mình sống chứ không phải chỉ đơn thuần là sự tồn tại của Davis.

Mạch chuyện mờ đi dần trong cá tính nhân vật, dáng điệu uyển chuyển của mèo và những ca khúc nhạc đồng quê đầy sức sống. Llewyn Davis không bao giờ cho rằng việc đi tìm kiếm một nơi chấp nhận anh như một ca sĩ chuyên nghiệp là đam mê. Anh luôn khẳng định mình làm vì tiền nhưng rõ ràng hành trình của người thanh niên ấy tràn đầy nhiệt huyết với âm nhạc, giọng ca trời phú và sự cảm nhận đầy tinh tế trong giai điệu. Sự khát khao ở Llewyn Davis là muốn biến đam mê thành thứ có thể nuôi sống mình.

Theo chân Llewyn, người xem bắt gặp chân dung của Jean (Carey Mulligan) và Jim (Justin Timberlake), hai người bạn thân mà anh thường ngủ nhờ nhà họ, cũng là những ca sĩ hát phòng trà. Jean là người phụ nữ mạnh mẽ và rất yêu quý Davis. Qua nhân vật nữ này, chân dung của Llewyn được bộc lộ rõ hơn - một người thiếu trách nhiệm, một người chưa thực sự trưởng thành để thực sự nắm rõ những việc làm của chính mình và hiểu nó đúng hay sai.

Davis chỉ biết lặng im ngồi nghe Jean mắng mình xối xả. Anh chẳng biết nói gì, anh hiểu mình sai, anh hiểu mình đã ích kỷ nhưng nó lại là cá tính mà anh không thể sửa khi mà chưa có thể lo được cho đam mê của mình có một chỗ đứng nhất định trong xã hội. Ngoài những người bạn cùng đam mê và đồng trang lứa, Llewyn còn có được sự quý trọng và giúp đỡ của một đôi vợ chồng giáo sư già. Họ luôn trân trọng tài năng và sẵn lòng giúp đỡ khi anh khó khăn. Nhưng bạn bè chỉ giúp đỡ Llewyn được về mặt nơi chốn để đi về.

Minh tinh Carey Mulligan đóng vai Jean.

Câu chuyện kéo giãn về mặt không gian khi Llewyn Davis thoát khỏi New York để đến Chicago trên một chiếc xe đi nhờ của hai người nghệ sĩ khác - một nhà thơ thế hệ Beat và một nghệ sĩ chơi nhạc Jazz. Chuyến xe đi trong đêm, bão tuyết như hình ảnh ám thị cho một thế hệ lạc lối.

Trên chuyến xe này có một ca sĩ chơi nhạc Folk ôm khư khư con mèo, một anh chàng nhà thơ thế hệ Beat lạnh lùng, cô độc, vừa lái xe vừa đọc thơ và một ông ca sĩ hát nhạc Jazz quá khổ, bị sốc ma túy trong phòng vệ sinh. Họ như một nhóm đại diện cho một thế hệ lạc lối nhưng đầy nhiệt huyết với đam mê để tìm chỗ đứng trong xã hội.

Câu chuyện của Llewyn Davis sẽ không thể thực sự truyền tải được đam mê hay hành trình của anh với âm nhạc nếu như thiếu thứ âm nhạc như một liều thuốc tinh thần mà anh em Coen đã cài cắm một cách khéo léo để khiến người xem mê hoặc. “Nó không bao giờ mới, cũng như chưa bao giờ là cũ, đó là nhạc Folk”. Khi giai điệu đầu tiên cất lên ở cảnh mở đầu bộ phim, Davis hát ca khúc Hang Me, Oh Hang Me bằng một chất giọng ấm, chất chứa nhiều tâm tư. Tiếng hát ấy bắt đầu tiêm một liều thuốc tinh thần cho người xem để họ không thể rời mắt khỏi Davis và cuộc sống của anh.

Bộ phim như một câu chuyện âm nhạc với từng ca khúc được thể hiện trọn vẹn và có những khoảng dừng hợp lý, để nhạc Folk dù là đặc sản của nước Mỹ cũng có khả năng len lỏi vào khán giả khắp nơi, tạo sự mê man, chân chất nhất và đẹp nhất. Đó là một thứ âm nhạc không cầu kỳ, khoa trương về kỹ thuật. Nó đi thẳng vào lòng người bằng câu từ đơn giản, những câu chuyện dân gian được kể bằng chất giọng ấm áp của người nghệ sĩ.

Oscar Isaac và Justin Timberlake trong một cảnh phim "Inside Llewyn Davis".

Bản phối Mr. Kennedy được anh em Coen dựng lên chính tại phòng thu nơi Davis cùng Jean và một người bạn khác của mình thu âm tác phẩm đó. Bản nhạc này vừa như cười đùa, vừa như trêu trọc, vừa cho thấy sự hòa âm kỳ cục, thú vị và mang đầy tính chất dân ca. Đó là khi chất Folk được thể hiện rõ nhất, đậm nhất và gần gũi nhất.

Oscar Isaac là một phát hiện độc đáo và ấn tượng của anh em đạo diễn Coen. Khi hóa thân vào vai diễn Llewyn Davis, anh đã thực sự chứng tỏ được tài năng mà trước đó, khán giả vẫn chưa thực sự chú ý khi đặt Isaac vào những vai diễn phụ trong Sucker Punch hay Drive. Với đôi mắt sâu và khuôn mặt trầm tư đầy lo lắng, Isaac xuất sắc hóa thân thành Davis và thể hiện hình ảnh một gã nghệ sĩ đang bối rối tìm đường đi cho mình. Justin Timberlake và Carey Mulligan cũng hoàn thành tốt vai diễn.

Mặc dù với Oscar, Inside Llewyn Davis không được ưu ái khi chỉ giành hai đề cử (hạng mục dành cho Quay phim và Hòa âm) nhưng phim đã thể hiện được tài năng đa dạng của anh em đạo diễn Coen - hai trong những đạo diễn tài năng nhất Hollywood hiện tại. Phim của họ luôn có một chỗ đứng rất cao trong lòng người hâm mộ điện ảnh vì những câu chuyện tinh tế, sâu sắc mang nhiều ý nghĩa cả về mặt cảm xúc lẫn hình ảnh.

Trailer phim "Inside Llewyn Davis" Bài hát nhạc phim: "500 Miles" - Justin Timberlake & Carey Mulligan

Tuấn Lalarme