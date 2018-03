‘I Can Speak’ - phim hài cười ra nước mắt của màn bạc Hàn

2 phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 10

Nhân vật chính của I Can Speak là bà già tinh quái Ok Boon - nỗi ám ảnh của văn phòng công dân với kỷ lục trên 8.000 đơn khiếu nại suốt 20 năm về đủ chuyện xảy ra trong khu dân cư. Min Jae (Lee Je Hoon) - nhân viên tiếp dân mới - đụng độ Ok Boon ngay ngày đầu đi làm với ấn tượng không tốt đẹp với nhau.

Một lần tình cờ chứng kiến khả năng tiếng Anh siêu việt của Min Jae, bà Ok Boon năn nỉ anh trở thành thầy giáo ngoại ngữ. Sau nhiều buổi học thêm, Min Jae dần khám phá ra nguyên nhân vô cùng đau lòng, cũng chính là điều khiến bà Ok Boon muốn biết tiếng Anh để nói ra với cả thế giới.

* Chuyện học tiếng Anh của người lớn tuổi trong "I Can Speak"

I can speak Tiếng Anh là chuyện nhỏ

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của diễn viên gạo cội Na Moon Hee, sau ba năm từ thành công của Miss Granny (Ngoại già tuổi đôi mươi). Vốn đã quen mặt trong các phim truyền hình từ cuối thập niên 1970, Na Moon Hee là một trong những ngôi sao được mến mộ nhất Hàn Quốc. Diễn xuất của bà trong I Can Speak gây cười ở nửa đầu nhưng càng về sau càng khiến khán giả xúc động.

Trong vai một bà già cô đơn, hay phàn nàn, Na Moon Hee có dịp thể hiện tài năng hóa thân đa dạng. Bà khéo léo khi giấu đi nỗi đau đớn của nhân vật Ok Boon với vẻ ngoài đanh thép, để rồi ở nửa cuối phim, Na Moon Hee như hóa thân thành một người khác khi bí mật được hé lộ.

Poster phim.

Cũng giống các phim cùng chủ đề học ngoại ngữ như I Fine Thank You Love You (Thái Lan) hay English Vinglish (Ấn Độ), I Can Speak khai thác tiếng cười thông qua câu chuyện một bà già vẫn cố gắng cắp sách đi học tiếng Anh. Bà bị mời nghỉ học ở các trung tâm vì không thể theo nổi thế hệ trẻ, làm ảnh hưởng tốc độ học của cả lớp. Bất cần, đanh thép khi đi khiếu kiện nhưng mỗi khi gặp người nước ngoài, bà Ok Boon lại bối rối, nhút nhát.

Ban đầu, tuyến truyện về mối quan hệ giữa Min Jae và Ok Boon trong các buổi học được khai thác sâu nhưng về sau, phim chuyển hướng tập trung sang câu chuyện của bà Ok Boon. Nhịp dựng của phim khá tốt. Các tình tiết hài và xúc động được đan cài, gây bất ngờ cho người xem và dẫn dắt cảm xúc tinh tế. Khán giả có thể đang cười sảng khoái khi chứng kiến màn học tiếng Anh của “thầy” Min Jae và “trò” Ok Boon nhưng ngay sau đó cảm xúc có thể bị chùng xuống trước không khí xúc động của bữa ăn gia đình giữa bà già cô đơn và hai chàng trai trẻ không còn bố mẹ.

Hai diễn viên chính có nhiều màn tung hứng trong "I Can Speak".

Ngay ở những đoạn cao trào, dễ lấy nước mắt của khán giả nhất, Na Moon Hee vẫn có thể chuyển biến cảm xúc của người xem sang hướng vui vẻ bằng diễn xuất nuột nà. Tuy nhiên, cũng như nhiều phim điện ảnh Hàn Quốc gần đây, I Can Speak mắc nhược điểm hơi dài dòng, đi sâu vào nhiều tuyến phụ nhằm giấu đi những bất ngờ bùng nổ ở cuối. Vì vậy, tổng thể tác phẩm hơi rời rạc.

Với những khán giả tìm đến bộ phim vì lời giới thiệu cùng trailer vui nhộn, I Can Speak có thể hơi nặng nề về sau. Tuy nhiên, dựa trên câu chuyện có thật, các nhà làm phim biết cách phát triển một chủ đề tưởng như khó xem thành một tác phẩm có đủ hỉ, nộ, ái, ố.

Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 13/10.

Nguyên Minh