Hoạt hình Xì Trum: Chuyến phiêu lưu nhiều sắc màu cho trẻ em

Smurfs: The Lost Village là dự án điện ảnh mới về các nhân vật truyện tranh nổi tiếng của họa sĩ Peyo. Tác phẩm là hoạt hình hoàn toàn, khác với hai phim gần nhất - The Smurfs (2011) và The Smurfs 2 (2013) - kết hợp giữa hoạt hình và người đóng.

Tí Cô Nương (Demi Lovato) phát hiện ra một sinh vật xanh bí ẩn vừa đánh rơi một manh mối dẫn đến ngôi làng bí ẩn. Cô cùng Tí Cận (Danny Pudi), Tí Đô (Joe Manganiello) và Tí Vụng Về (Jack McBrayer) quyết định tiến sâu vào rừng để đi tìm nơi này. Từ trên đỉnh núi, phù thủy Gà Mên (Rainn Wilson) đánh hơi ra vụ việc và quyết tâm săn lùng các Xì Trum.

Tập phim mới hướng đến đối tượng khán giả nhỏ tuổi và những người từng lớn lên cùng Xì Trum. Trong hai phim trước, phần lớn bối cảnh nằm ở thế giới hiện đại khi các nhân vật lạc đến Mỹ. Smurfs: The Lost Village trả lại giá trị nguyên bản của thương hiệu khi câu chuyện chỉ diễn ra ở quê nhà của các Xì Trum. Những tình tiết quen thuộc với fan của loạt truyện như cuộc sống sôi động trong làng, cảnh rượt đuổi vụng về của lão Gà Mên, cách các nhân vật dùng chữ "Xì Trum" thay cho từ trong câu... đều được tái hiện.

Hoạt hình Xì Trum Chuyến phiêu lưu dành cho trẻ em Với hai biên kịch nữ - Stacey Harman và Pamela Ribon, Smurfs: The Lost Village chọn nhân vật trung tâm là Tí Cô Nương. Cô nguyên là một tảng đất sét được lão Gà Mên thổi hồn để quyến rũ các Xì Trum. Về sau, cô được Tí Vua cảm hóa và cho sống trong làng. Bởi xuất thân đặc biệt này, Tí Cô Nương luôn trăn trở vì mình không phải một Xì Trum đích thực. Cái tên "Tí Cô Nương" cũng chỉ giới tính, không thể hiện rõ đặc tính của cô như các Xì Trum khác. Cuộc phiêu lưu trong rừng là cơ hội để cô tìm hiểu con người thật của mình. Cuối phim, nhân vật có một cảnh khiến khán giả xúc động.

Trong khi đó, ba người bạn đồng hành của Tí Cô Nương là Tí Cận, Tí Đô và Tí Vụng Về tạo ra nhiều tiếng cười với những tình huống chọc ghẹo nhau. Khi lão Gà Mên nhập cuộc, phim mang đến nhiều trường đoạn đuổi bắt gay cấn trong rừng, trên dòng suối, thậm chí cả trên không trung. Về mặt hình ảnh, phim có nét hoạt họa vui nhộn với tông màu rực rỡ. Ngoài ra, đạo diễn Kelly Asbury mang lại sự tươi mới khi bổ sung thêm nhiều sinh vật kỳ lạ cho thế giới Xì Trum như đóa hoa "ăn thịt người" hay bầy thỏ phát sáng. Cách khắc họa này có nhiều điểm tương đồng với phim Trolls cuối năm ngoái.

Thành Lộc, Tiến Luật phấn khích khi lồng tiếng Tuy vậy, Smurfs: The Lost Village có kịch bản thiếu đột phá với nhiều tình tiết được tái sử dụng từ các phim trước đây. Trên thực tế, trong làng có cả trăm Xì Trum với nhiều cá tính độc đáo, nhưng suốt ba phim gần đây, kịch bản vẫn chỉ xoay quanh các nhân vật quen mặt như Tí Vụng Về, Tí Cô Nương, Tí Cận...

Phim có câu chuyện đơn giản, không nhiều kịch tính. Bí ẩn về ngôi làng có thể dễ dàng được khán giả đoán ra từ khi ê-kíp công bố một loạt sao như Julia Roberts, Michelle Rodriguez hay Ellie Kemper lồng tiếng cho các Xì Trum nữ. Kịch bản đi theo mô-típ "bị bắt - giải cứu" quen thuộc với cao trào được xử lý dễ dàng, phù hợp với khán giả thiếu nhi.

Trong bản lồng tiếng, Thành Lộc thể hiện vai phù thủy Gà Mên. Anh từng đảm nhận công việc tương tự cho hai phim Xì Trum gần nhất. Với kinh nghiệm từ sân khấu kịch, nghệ sĩ thể hiện thành công giọng nói của nhân vật mưu mô, xảo quyệt, hay tỏ ra nguy hiểm nhưng thật ra lại hậu đậu. Tiến Luật, Xuân Nghị, Khả Như… cũng tham gia góp giọng.

Smurfs: The Lost Village (Xì Trum: Ngôi làng kỳ bí) khởi chiếu ngày 28/4.

Ân Nguyễn