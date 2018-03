Hoạt hình 'Pháo hoa' - chuyến phiêu lưu lẩn trốn thực tại

'A Silent Voice' - hoạt hình Nhật gây sốt về nạn bắt nạt học đường / 'Cô Ba Sài Gòn' cạnh tranh 16 phim ngoại ở rạp Việt tháng 11

Pháo hoa, nên ngắm từ dưới hay bên cạnh? (Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom?) do Akiyuki Shinbo đạo diễn, là phiên bản hoạt hình của phim truyền hình cùng tên công chiếu năm 1993. Sản xuất dự án là Genki Kawamura - nhà sản xuất phim hoạt hình ăn khách Your Name năm 2016.

Câu chuyện diễn ra ở một thị trấn ven biển xinh đẹp, nơi sắp diễn ra lễ hội bắn pháo hoa. Hai cậu học sinh Norimichi (Masaki Suda lồng tiếng) và Yusuke (Mamoru Miyano) đều có tình cảm với cô bạn cùng lớp Nazuna (Suzu Hirose). Họ thi bơi với giao ước người nào về đích trước sẽ được cùng Nazuna đi xem bắn pháo hoa. Sau đó, Norimichi vô tình bị kéo vào cuộc chạy trốn của cô bạn khỏi gia đình đang ngày trở nên ngột ngạt. Tuy nhiên, hành trình này không hề suôn sẻ do sự truy đuổi ráo riết của mẹ Nazuna và cậu bạn Yusuke.

* Tình cảm tuổi học trò trong "Pháo hoa"

Câu chuyện trong phim chỉ đơn giản là chuyến phiêu lưu của Norimichi và Nazuna, nhưng lại có cách kể phức tạp. Thời gian trong phim liên tục bị vặn ngược theo lối kể phi tuyến tính, phủ lên tác phẩm màu sắc kỳ ảo. Các tình tiết được lặp lại nhiều lần, mỗi lần lại hé lộ thêm một khía cạnh mới về nhân vật Nazuna.

Từ một cô gái có vẻ ngoài bí ẩn, kiệm lời, Nazuna dần bộc lộ tính cách đáng yêu cũng như các góc khuất của mình. Trong chuyến đi, cô bé kể với Norimichi về chuyện quá khứ và ước mơ tương lai. Nazuna có hoàn cảnh khá đáng thương, cha mất sớm, mẹ trải qua nhiều cuộc tình đổ vỡ và sắp sửa đi bước nữa. Những nỗi buồn trong quá khứ cùng cú sốc phải chuyển trường đã khiến cô bé có quyết định táo bạo là chạy trốn khỏi thực tại mà cô căm ghét.

Tiếng gào khóc kêu cứu đầy tuyệt vọng của Nazuna khi bị mẹ bắt lại trở thành thứ âm thanh ám ảnh đối với Norimichi. Cậu chỉ biết bất lực ném thật mạnh một quả cầu và vô tình phát hiện ra điều kỳ diệu khi có thể thay đổi dòng thời gian. Từ đây, hai nhân vật bước ra khỏi ranh giới của hiện thực để đến với một thế giới khác, do họ tự tạo ra. Nhưng thế giới kỳ ảo có lung linh, đẹp đẽ đến đâu rồi cũng có lúc tan biến. Khi quả cầu bí ẩn được bắn lên trời, hàng ngàn mảnh ký ức vỡ vụn như cơn mưa thủy tinh lấp lánh, Nazuna và Norimichi buộc phải đối mặt với thực tại.

Pháo hoa là tình tiết ẩn dụ trong phim.

Tên phim lấy cảm hứng từ một tình tiết, khi nhóm bạn cá cược xem pháo hoa có hình dạng tròn hay dẹt. Tựa đề này ẩn ý về các góc nhìn khác nhau khi tiếp cận một vấn đề. Từ dưới nhìn lên hay từ ngọn hải đăng nhìn sang, nhóm bạn sẽ thấy những hình dạng khác nhau của pháo hoa, qua đó cảm xúc của người ngắm pháo hoa cũng vì thế mà đổi khác. Tuy nhiên, đến cuối cùng, cuộc tranh cãi pháo hoa tròn hay dẹt chẳng còn quan trọng nữa, mà vấn đề là ngắm pháo hoa cùng ai.

Bộ phim mang không khí gần giống Your Name, kết hợp giữa chủ đề tình cảm tuổi mới lớn với yếu tố kỳ ảo và siêu hình. Vốn hướng đến đối tượng khán giả trẻ nên các nhân vật có những câu thoại khá lãng mạn như: “Tớ tin cậu, tớ sẽ tin bất cứ điều gì cậu nói” hay “Nếu một lúc nào đó tớ phải rời nơi này, chỉ cần hôm nay thôi, tớ muốn ở bên cạnh cậu”. Cảm xúc giữa Nazuna và Norimichi sâu sắc hơn tình bạn nhưng vẫn chưa chạm đến tình yêu.

Tạo hình và tính cách của nhân vật có nhiều điểm thú vị. Trong khi Nazuna xinh đẹp, phổng phao, tràn đầy sức sống tuổi mới lớn thì Norimichi có vóc dáng thấp bé hơn. Ở lứa tuổi dậy thì, bằng tuổi nhau nhưng con gái bao giờ cũng trưởng thành sớm hơn về mặt tâm sinh lý. Các nhà làm phim đã tinh tế khi thể hiện điều này trên phim. Ban đầu cậu bé rụt rè, ngượng ngùng khi bị cô bạn chủ động “tấn công”, nhưng dần dần Norimichi chuyển từ thế bị động sang chủ động, trở thành chỗ dựa vững chắc, luôn che chở cho cô bạn.

Nhân vật nữ chính có nhiều góc khuất trong quá khứ.

Phần hình ảnh và âm thanh là điểm cộng lớn của bộ phim. Phim có hình ảnh trau chuốt với màu sắc rực rỡ, lung linh. Những bối cảnh từ cánh đồng hoa, bờ biển, những chiếc cối xay gió đến ngọn hải đăng, đêm pháo hoa lộng lẫy hay con tàu mà đôi bạn trốn đi cùng nhau đều được thiết kế với nét lãng mạn. Phần nhạc phim cũng sống động, có giai điệu bắt tai, phù hợp lứa tuổi học trò. Ngay từ khi phim chưa phát hành, bài hát chủ đề Uchiage Hanabi (tạm dịch: Pháo hoa rực sáng) do cặp đôi Daoko và Kenshi Yonezu đã được yêu thích và gây sốt trên kênh Youtube Nhật Bản.

Tuy nhiên, tác phẩm có lối dẫn chuyện lan man. Cuộc phiêu lưu của hai nhân vật chính thực chất là cuộc lang thang của dòng cảm xúc, vì thế không có điểm nhấn về hành động hay cao trào. Những tình tiết lặp lại thừa thãi khiến mạch phim đôi chỗ trở nên dài dòng. Phim có nhiều đoạn chuyển cảnh đột ngột, nếu không tập trung thì khó có thể nắm bắt được câu chuyện. Trong Your Name, mọi đường dây dù phức tạp đều dẫn đến một cái kết tròn trịa, còn với Fireworks, câu chuyện có phần rối và khó nắm bắt hơn.

Hằng Nga