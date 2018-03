Hoạt hình 'Người Dơi' mở màn thắng '50 sắc thái đen' ở Bắc Mỹ

Người Dơi và con nuôi Robin xuất hiện trong hoạt hình Lego mới / Tài tử 'Người Dơi' làm thủ tướng Winston Churchill ở phim tiểu sử

Ba phim mới ra rạp Bắc Mỹ cuối tuần qua gồm 50 Shades Darker, John Wick: Chapter 2 và The Lego Batman Movie. Ba tác phẩm này lần lượt có đề tài lãng mạn, bạo lực và gia đình.

Trailer tiếng Việt phim 'The Lego Batman Movie'

Số người xem Bắc Mỹ chọn phim gia đình The Lego Batman Movie đông nhất. Tác phẩm thu về 55,6 triệu USD ở phòng vé nội địa. 48% lượng người đến rạp dưới 25 tuổi. Tác phẩm được nhận định hút khách nhờ cuối tuần qua là dịp lễ Presidents' Day (mừng sinh nhật của Tổng thống Mỹ đầu tiên - George Washington) nên trẻ em có thời gian rảnh. Đồng thời, phim được giới phê bình đánh giá tích cực.

Phim cũng gom 37 triệu USD ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên hơn 92 triệu USD. Trên các trang web đánh giá uy tín, bộ phim được cho điểm số tích cực - 9 điểm trên Rotten Tomatoes, điểm A- CinemaScore, và 7,9 trên IMDb.

"The Lego Batman Movie" thắng lớn ở Bắc Mỹ.

The Lego Batman Movie là phim ăn theo của The Lego Movie năm 2014 (thu về 469 triệu USD trên toàn thế giới). Trong tác phẩm mới, Người Dơi trải qua hành trình tìm lại bản thân, tìm hiểu tầm quan trọng của tinh thần tập thể và tình bạn trong sứ mệnh cứu thành phố Gotham thoát khỏi kẻ thù truyền kiếp - The Joker. Will Arnett trở lại lồng tiếng cho nhân vật Kỵ sĩ bóng đêm. Các diễn viên tham gia lồng tiếng còn có Michael Cera, Rosario Dawson Zach Galifianakis, Ralph Fiennes và danh ca Mariah Carey.

Trong khi đó, phim lãng mạn khiêu dâm 50 Shades Darker đạt 46,8 triệu USD, kém gần nửa con số mở màn phần một hồi 2015 (85,2 triệu USD). Câu chuyện tình cảm giữa tỷ phú Christian Grey (Jamie Dornan) và cô gái Anastasia Steele (Dakota Johnson) vẫn ăn khách nhờ thương hiệu tiểu thuyết gốc. "Đây là khởi đầu tốt. Phim sẽ ăn khách trong tuần này", giám đốc phát hành nội địa của hãng Universal - Nick Carpou - nhận định.

Tác phẩm bạo lực John Wick: Chapter 2 về vị trí thứ ba với 30 triệu USD. Phim ăn khách gấp đôi con số doanh thu mở màn của phần một và trở thành cơn sốt ngầm ở rạp Bắc Mỹ. Trong cốt truyện mới, Keanu Reeves vào vai sát thủ đi trả thù băng đảng xã hội đen ở Italy và Bắc Mỹ. "Nhiều khán giả yêu các phim bạo lực trần trụi và tác phẩm này đánh trúng tâm lý đó", chuyên gia phân tích phòng vé Paul Dergarabedian khẳng định.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. The Lego Batman Movie - Warner Bros. - 55,6 triệu USD

2. Fifty Shades Darker - Universal - 46,7 triệu USD

3. John Wick: Chapter Two - LionsGate - 30 triệu USD

4. Split - Universal - 9,3 triệu USD

5. Hidden Figures - Fox - 8 triệu USD

6. A Dog's Purpose - Universal - 7,3 triệu USD

7. Rings - Paramount - 5,8 triệu USD

8. La La Land - LionsGate - 5 triệu USD

9. Lion - Weinstein - 4,08 triệu USD

10. The Space Between Us - STX Entertainment - 1,7 triệu USD