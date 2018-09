Hoàng Yến Chibi, Quang Đăng lạc điệu trong phim mới

Hoàng Yến Chibi mời dàn diễn viên 'Tháng năm rực rỡ' đóng MV / Hoàng Yến Chibi: 'Tôi từng sốc khi bố mẹ ly hôn'

Tác phẩm do Trần Nhân Kiên đạo diễn, Minh Beta sản xuất, là bản remake của phim Un novio para mi mujer (A Boyfriend for My Wife) của Argentina. Trong phim, Thu Dung (Hoàng Yến Chibi đóng) và Trọng Quân (Quang Đăng đóng) là cặp vợ chồng vội vàng cưới do trúng tiếng sét ái tình. Sau một năm chung sống, Quân dần phai nhạt tình cảm khi nhận ra vợ có nhiều tật xấu.

Người chồng muốn ly dị nhưng không đủ can đảm thổ lộ nên vạch ra một kế hoạch mạo hiểm. Anh thuê Khương (Trương Thanh Long đóng) - một tay chơi đào hoa - quyến rũ vợ mình ngoại tình. Khương tiếp cận Thu Dung và dần khiến cô xiêu lòng bằng những chiêu trò.

Trailer Kế hoạch đổi chồng Trailer phim.

Ở nửa đầu, câu chuyện khá thu hút do các tình huống hài xoay quanh sự trái tính của nhân vật Thu Dung. Dù xinh đẹp, giỏi nội trợ, cô lại kiểm soát chồng quá mức, đồng thời cư xử ngổ ngáo, đanh đá khiến anh mất mặt với người khác. Trích đoạn Thu Dung dự bữa tiệc của công ty chồng được dàn dựng khá tốt và cho thấy tính cách nhân vật. Cảnh Quân bực tức trước sự lấn át của vợ cũng gây cười dí dỏm.

Sau điểm nút của phim - khi Khương nhận nhiệm vụ quyến rũ Thu Dung, câu chuyện tập trung vào mối tình tay ba. Quân dần thấy hối hận và tiếc nuối nếu thật sự đánh mất vợ. Thu Dung bị người đàn ông khác thu hút nhưng cảm thấy có lỗi với chồng. Trong khi đó, Khương lúc đầu chỉ tán tỉnh vì tiền nhưng dần thật sự phải lòng Thu Dung.

Điểm yếu diễn xuất dần lộ ra khi nhóm diễn viên phải thể hiện nhiều cảnh nội tâm. Quang Đăng có biểu cảm đơ cứng, khiến khán giả khó cảm nhận tình yêu nhân vật dành cho vợ hay cảm xúc rối bời của người chồng. Sau Trùm cỏ (2015), nam diễn viên xuất thân vũ công vẫn chưa cải thiện nhiều về diễn xuất. Hoàng Yến Chibi thể hiện được sự đanh đá của Thu Dung với chất giọng chát chúa nhưng ở cảnh tình cảm, cô hay rơi vào tình trạng cường điệu qua nét mặt, giọng nói. Nhìn chung, đây là vai kém ấn tượng của người đẹp 9x sau nhân vật Hiểu Phương chiếm thiện cảm trong Tháng năm rực rỡ.

Trương Thanh Long (trái) và Hoàng Yến Chibi trong cảnh quay ngoài trời.

Trương Thanh Long có vẻ ngoài bảnh bao, khuôn mặt nam tính, xuất hiện ấn tượng mỗi khi lên hình. Tuy nhiên, anh chưa toát lên vẻ đẳng cấp của một tay chơi có thể dễ dàng quyến rũ phụ nữ. Các chiêu trò tán tỉnh của nhân vật khá cũ kỹ, khiến người xem khó tin rằng cô nàng đanh đá như Thu Dung dễ dàng xiêu lòng trong thời gian ngắn. Ttương tác của ba nhân vật quan trọng trong phim khá lạc điệu, chưa ăn ý.

Tác phẩm có vài đoạn hội thoại hay về tình yêu nhưng đường dây tâm lý nhân vật càng về cuối càng bất ổn, thay đổi chóng vánh. Một vài tình tiết đưa vào đột ngột như khi Thu Dung kể lại quá khứ gia đình cô ở gần cuối. Lúc này, không khí phim có phần nặng nề, căng thẳng quá mức. Tuyến phụ của kịch bản - xoay quanh thành công của Thu Dung khi tham gia chương trình phát thanh - còn chưa hợp lý. Cô được xem như ngôi sao, được nhiều thính giả yêu mến chỉ qua vài bài nói chuyện đơn giản, không đặc sắc.

Ân Nguyễn