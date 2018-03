'Hoa cỏ may 3' gây thất vọng

Dàn diễn viên 'Hoa cỏ may' ngày ấy - bây giờ / ‘Hoa cỏ may 3’ hé lộ các nhân vật

Sau hơn hai tháng phát sóng, Hoa cỏ may phần ba đang chiếu những tập cuối cùng. Khán giả trông chờ sự khởi sắc trong diễn xuất, mạch phim kết nối chặt chẽ hơn để "vớt vát" phần nào những mong mỏi, kỳ vọng ban đầu.

Tối 15/1, tập 37 của phim lên sóng một lần nữa lại gây ra sự thất vọng. Nửa cuối tập là phần xử lý tình huống. Giang (Lương Giang) bị đồng nghiệp nghi ngờ tiết lộ dự án của công ty cho đối thủ. Nhân viên an ninh đến nhà Giang khám xét và chất vấn cô tại phòng họp công ty.

Ở phân cảnh này, từ diễn viên phụ đến chính bị cho là diễn thô cứng, thoại rời rạc. Có mặt trong phòng tra hỏi, gương mặt Thái (Hải Anh) - đồng nghiệp, người yêu Giang - lạnh tanh. Điều này không thuận diễn biến tâm lý bình thường trước tin người yêu của mình bị nghi oan. Các diễn viên cho thấy sự ngô nghê trong lột tả tâm lý nhân vật. Điển hình, Thái đến nhà Giang làm lành nhưng mặt vẫn giữ vẻ đơ cứng như ở phòng họp.

Trong tình thế buồn bã đòi hỏi diễn nội tâm, hai nghệ sĩ diễn không tròn vai. Khán giả Hà Nguyễn chia sẻ: "Đoạn này, nhìn diễn viên chẳng khác nào ma-nơ-canh, đứng đọc thoại như học thuộc lòng. Mặt nhân vật Giang lên gân hơi thái quá".

Lương Giang và Hải Anh trong "Hoa cỏ may"

Mạch phim thiếu gắn kết và chuyển cảnh không phù hợp. Cuộc điều tra diễn ra hời hợt. Khán giả chưa rõ hướng giải quyết mâu thuẫn thì phim đột ngột chuyển sang cảnh Giang ngồi nhà, khóc trong phòng. Thái bị đuổi ra ngoài cửa chưa được một giây thì Lan - bạn của Giang bước vào tạo cảm giác khó hiểu cho người xem.

Hồi tháng 10, sau khi phát sóng vài tập đầu, phim vấp phải sự phàn nàn của người hâm mộ. Trên fanpage và mạng xã hội facebook, phần đông khán giả tỏ ra thất vọng và cho rằng ký ức tươi đẹp về bộ phim đã bị chính phần ba phá vỡ. Hầu hết khán giả chung nhận định, nội dung phần ba của Hoa cỏ may rời rạc, lan man, câu chuyện phim phức tạp và khó hiểu. Nhiều tình tiết phim thiếu logic, không ăn nhập với nội dung hai phần trước. Chẳng hạn ở phần trước, Thái làm xây dựng và ôn thi kiến trúc, sang phần ba lại là thiết kế thời trang.

Nguyễn Hà (phải) thủ vai Na trong "Hoa cỏ may" phần ba không như kỳ vọng của khán giả.

Thu Giang - "tín đồ" Hoa cỏ may - viết trên fanpage: "Mình xem để cười là chính. Diễn viên, tình tiết quá nực cười, lồng tiếng quá chán. Phần ba của phim thật kinh dị, không khác gì Cô dâu tám tuổi (bộ phim truyền hình Ấn Độ từng gây sốt bởi độ dài lê thê của kịch bản và sự ê a diễn xuất của diễn viên)".

Hai phần trước, vai Na do Vi Cầm đóng gây thương nhớ cho không ít người hâm mộ. Sang phần ba, Na (Nguyễn Hà thủ vai) nhận nhiều "gạch đá" nhất của khán giả. Cô bị cho là diễn mờ nhạt, thiếu sức thuyết phục và tạo hình nhân vật yếu ớt không như người xem kỳ vọng.

Việc lồng tiếng không khớp dẫn đến cách xưng hô của các nhân vật mất đi tính chân thực. Người xem cảm giác diễn viên đang đọc lời thoại chứ không phải diễn.

Phim dài 39 tập do Lưu Trọng Ninh đạo diễn. Hoa cỏ may phần ba khởi quay từ năm 2013 nhưng đầu tháng 10/2017 mới lên sóng vào khung giờ vàng - 20h45. Việc chiếu trễ bốn năm cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến bộ phim bị đem ra so sánh, không phù hợp với thị hiếu đương thời. Hoa cỏ may phần ba xuất hiện khi hiệu ứng của Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng còn đọng lại trong lòng khán giả cũng là trở ngại của phim.

Nối tiếp nội dung hai phần trước, phần ba xoay quanh số phận của nhân vật Thái. Sau khi tìm lại gia đình, Thái được đưa đi du học. Trở về nước, anh tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Thái âm thầm theo dõi và giúp đỡ Na. Anh có mối tình đẹp với nữ họa sĩ Giang nhưng không thành.

Trước phản ứng tiêu cực của khán giả, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết đó chỉ là một trong những luồng dư luận, ông không bao giờ lý giải về phim của mình.

