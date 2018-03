HBO sắp tung sáu phim hợp tác với loạt đạo diễn châu Á

Lễ trao giải Oscar 2015 được tường thuật trực tiếp trên HBO / Sao 'Game of Thrones' bị phát tán thông tin cá nhân

Sáu phim dài tập sắp ra mắt khán giả châu Á vào năm 2018-2019. Trong đó, series Folklore là tuyển tập kinh dị lần đầu được thực hiện ở nhiều nước như: Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore và Thái Lan, với đạo diễn là đại diện đến từ mỗi nước. Nội dung mỗi tập, kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, gắn với những câu truyện mang tính huyền hoặc dân gian hay huyền thoại lâu đời ở mỗi nước. Nền tảng văn hóa dân gian được thể hiện theo phong cách hiện đại hóa thông qua màu sắc phim kinh dị châu Á.

Eric Khoo - nhà làm phim Singapore từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá - là người xây dựng và sản xuất series Folklores. Những đạo diễn khác góp mặt là: Joko Anwar (Indonesia), Ho Yuhang (Malaysia), Lee Sang Woo (Hàn Quốc), Pen-Ek Ratanaruang (Thái Lan) và Takumi Saitoh (Nhật Bản).

Minh tinh Yuko Takeuchi (trái) và diễn viên Kanjiya song hành trong series "Miss Sherlock".

Dự án gây chú ý thứ hai là Miss Sherlock - series truyền hình tâm lý nói tiếng Nhật Bản đầu tiên của HBO Asia. Phim gồm tám tập, mỗi phần kéo dài một giờ đồng hồ, dự kiến ra mắt vào tháng 4/2018. Tác phẩm được xây dựng từ bộ truyện Sherlock Holmes của đại văn hào Arthur Conan Doyle (Anh), với kịch bản biến tấu, lấy bối cảnh là thành phố Tokyo hiện đại cùng hai nữ nhân vật chính. Bác sĩ Wato Tachibana (Shihori Kanjiya) - một bác sĩ phẫu thuật mới về nước từ một chiến dịch y khoa tình nguyện tại Syria, và Sara Shelly Futaba (Yuko Takeuchi), thám tử tư hoạt động cho lực lượng cảnh sát địa phương. Họ cùng sát cánh bên nhau để phá những vụ án kỳ lạ và hóc búa nhờ khả năng quan sát và suy luận sắc bén của nàng Sherlock.

* Trailer "Miss Sherlock"

HBO Asia Miss Sherlock

Trong sáu phim, series The Teenage Psychic (Bà đồng thiếu niên, đạo diễn kiêm biên kịch người Đài Loan Chen Ho Yu thực hiện) sắp quay lại với phần hai do người đẹp Kuo Shu Yau tiếp tục đóng vai chính - Xie Ya Zhen, nhà ngoại cảm nhìn thấy các linh hồn và học cách sử dụng khả năng này để giúp mọi người.

Phần một của phim xoay quanh một nữ sinh 16 tuổi với mong muốn sống một cuộc đời bình thường. Tuy nhiên, được sinh ra với khả năng nhìn thấy các linh hồn, mọi sinh hoạt của cô bị xáo trộn, luôn phải cân bằng giữa áp lực ngày thường - tình đầu, áp lực bài vở và bạn bè - với những đòi hỏi của thế giới siêu nhiên.

* Kuo Shu Yau trong "Teenage Psychic"

Video

Phần đầu của series nhận được giải thưởng Phim ngắn xuất sắc nhất (hạng mục Phim truyền hình) và Diễn viên phụ xuất sắc (hạng mục Phim truyền hình) dành cho Nana Lee tại Lễ Trao giải Quả chuông Vàng lần thứ 52 tại Đài Loan. Phim cũng nhận được hai đề cử tại lễ Trao giải Phim Truyền hình châu Á lần thứ 22 cho hạng mục Diễn viên chính xuất sắc dành cho Chen Mu Yi và đề cử Quay phim xuất sắc.

Diễn viên Kuo Shu Yau tiếp tục đóng vai chính - Xie Ya Zhen - trong phần tiếp theo của "Teenage Psychic".

Phim thứ tư là Grisse - series tâm lý cổ trang tám tập của nhà sản xuất kiêm biên kịch Mike Wiluan. Phim có bối cảnh giữa thế kỷ 19 ở khu vực thuộc địa Đông Ấn Hà Lan, kể câu chuyện về một nhóm người bất đắc dĩ chung tay lãnh đạo một cuộc đảo chính để đánh đổ tên thống đốc tàn ác và bất ngờ nắm quyền kiểm soát Grisse - đơn vị đồn trú của Hà Lan.

Hai tên phim còn lại, do đạo diễn Guo Jian yong thực hiện, là Master of the white Crane fist: Wong Yan Lam (tạm dịch: Sư phụ Bạch Hạc Quyền: Wong Yan Lam) và Master of the nine dragon fist: Wong Ching Ho (tạm dịch: Sư phụ Cửu Long Quyền: Wong Ching Ho). Hai phần đầu của series ra mắt khán giả từ năm 2016.

Loạt dự án được thực hiện nhân kỷ niệm 25 năm thành lập HBO Asia. Bên cạnh đó, kênh Max by HBO sẽ trình chiếu bốn chương trình sản xuất tại châu Á, gồm phần hai của Halfworlds, series phim dài tập hành động giả tưởng tâm lý lấy bối cảnh tại Bangkok, Sent - series phim tâm lý hài và The Takwars: Behind Closed doors, series phóng sự vừa ra mắt.

Ngày 29/11, tại Singapore, trong họp báo giới thiệu về loạt phim sắp chiếu, ông Jonathan Spink, CEO đơn vị, chia sẻ: "Với bề dày văn hóa và lịch sử, châu Á có một kho tàng những câu chuyện quý có sức hấp dẫn và ảnh hưởng không chỉ phim ảnh khu vực mà còn cả thế giới".

Bà Jessica Kam là một trong những chuyên gia về thị trường phim truyền hình châu Á.

Nhân dịp này, bà Jessica Kam - phó chủ tịch phụ trách sản xuất Asia Original, nói về cơ hội để đạo diễn, tác phẩm đến từ Việt Nam có thể chiếu cho khán giả khu vực châu Á.

"Theo tôi, ngành phim truyền hình Việt Nam đang trải qua quá trình phát triển mở rộng với thị trường giàu tiềm năng. Tuy nhiên, các bạn cần có thêm nhiều tài năng để lấp những khoảng trống hiện tại. Chúng tôi đang xem xét liệu có thể sản xuất phần tiếp theo của series phim Halfworlds hay Folklore tại Việt Nam không. Việt Nam có một kho tàng câu chuyện dân gian phong phú, dễ dàng để chúng tôi có thể khai thác".

Bà Jessica Kam vừa có chuyến khảo sát, tìm hiểu vài đơn vị truyền hình tại TP HCM. Về sự khác biệt trong cách làm phim của đơn vị mình và êkíp Việt Nam, bà nhận xét: "Chúng tôi mất hơn hai năm để hoàn thành sáu tập phim ở phần hai Teenage Psychic. Còn theo tôi biết, nhiều phim truyền hình Việt được làm cả trăm tập trong thời gian ngắn để có nội dung lấp đầy thời lượng phát sóng. Nhiều lúc, các bạn bị áp lực phải sản xuất nhanh một chương trình, khiến diễn xuất của diễn viên bị xem nhẹ. Nếu chúng tôi hợp tác với đơn vị ở Việt Nam để sản xuất phim, chúng tôi cần những tiêu chuẩn chất lượng của mình được đảm bảo".

Theo bà Kam, đó là các tiêu chuẩn về chuyên môn, cơ sở hạ tầng, các yếu tố hỗ trợ, khả năng quản lý tài chính và sự thích nghi với môi trường làm việc của mạng lưới sản xuất phim quốc tế.

>> Xem thêm:

HBO châu Á ra mắt hai kênh phim truyện tại VN

Thất Sơn