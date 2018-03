Hai phim Việt cạnh tranh với 21 phim ngoại ở rạp tháng 7

Người hâm mộ phản ứng với trailer mới của 'Spider-Man' / 'Cô gái đến từ hôm qua' dự liên hoan phim ở Hàn Quốc

Spider-Man: Homecoming (Người Nhện trở về nhà)

Ngày khởi chiếu: 7/7

Spider-Man: Homecoming

Tác phẩm là phim mới nhất về Spider-Man, đánh dấu lần đầu tiên nhân vật tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Câu chuyện tập trung vào mối quan hệ giữa cậu và Tony Stark, quá trình rèn luyện cũng như trận chiến với ác nhân Vulture.

2:22 (Thời khắc định mệnh)

Ngày khởi chiếu: 7/7

2:22

Cuộc đời của Dylan Branson (Michiel Huisman) thay đổi hoàn toàn khi những sự kiện tồi tệ xảy ra vào đúng thời điểm 14h22 hàng ngày, đe dọa cuộc sống của người phụ nữ anh yêu - Sarah (Teresa Palmer). Chàng trai phải bước vào một trận chiến để bảo vệ tình yêu của mình.

Kuroko no Basket: Last Game (Kuroko tuyển thủ vô hình: Trận đấu cuối cùng

Ngày phát hành: 11/7

Kuroko no Basket: Last Game (Kuroko tuyển thủ vô hình: Trận đấu cuối cùng

Phim kể về việc đội bóng rổ đường phố Jabberwock của Mỹ đến Nhật Bản đấu giao hữu với đội bóng chủ nhà. Khi đội Nhật thua cuộc, các thành viên của Jabberwock bắt đầu chế giễu và khinh thường họ. Bố của Riko Aida quyết tâm tập hợp những thành viên kỳ cựu năm xưa để đối đầu với Jabberwock.

War for the Planet of the Apes (Đại chiến hành tinh khỉ)

Ngày khởi chiếu: 14/7

War for the Planet of the Apes (Đại chiến hành tinh khỉ)

War for the Planet of the Apes tiếp nối nội dung của phần đầu (2011) và phần hai (2014), với đỉnh điểm là trận chiến giữa loài khỉ thông minh (Caesar dẫn đầu) và lực lượng quân đội loài người (do Colonel lãnh đạo).

The Beguiled (Những kẻ khát tình)

Ngày khởi chiếu: 14/7

The Beguiled (Những kẻ khát tình) The Beguiled do nữ đạo diễn Sofia Coppola thực hiện, quy tụ dàn diễn viên Elle Fanning, Nicole Kidman, Kirsten Dunst và Colin Farrell. Tác phẩm lấy bối cảnh thời Nội chiến Mỹ (1861- 1865). Một người lính miền Bắc bị thương và trốn trong một trường nữ sinh thuộc miền Nam. Tại đây, những mối quan hệ phức tạp bắt đầu nảy sinh. Ở LHP Cannes, phim được khen ngợi và giành giải "Đạo diễn xuất sắc" (Sofia Coppola).

Overdrive (Siêu tốc độ)

Ngày khởi chiếu: 14/7

Overdrive (Siêu tốc độ) Khi dừng chân ở Marseille, hai quái xế Andrew (Scott Eastwood) và Garrett (Freddie Thorp) đánh cắp chiếc xe có giá trị hàng triệu Euro của tay trùm Jacomo Morier (Simon Abkarian). Tuy nhiên, phi vụ thất bại khiến cả hai rơi vào tình cảnh "nghìn cân treo sợi tóc". Để giữ lại mạng sống, Andrew và Garrett phải thực hiện một nhiệm vụ khác cho Morier: đánh cắp cho bằng được chiếc xe quý giá nhất của Max Klemp (Fabian Wolfrom) - đối thủ truyền kiếp của Morier. Ác phụ (Inconceivable) Ngày khởi chiếu: 14/7 Ác phụ (Inconceivable) Một phụ nữ trẻ bí ẩn tên Katie chuyển đến sống tại một thị trấn mới để thoát khỏi quá khứ đau buồn. Cô nhanh chóng kết thân với Angela Morgan - một phụ nữ danh gia vọng tộc. Khi họ bắt đầu trở nên khăng khít, Angela và chồng cô mời Katie đến sống tại nhà mình để làm vú em. Katie ngày càng trở nên gắn bó thái quá với con gái của nhà Morgan và âm thầm hủy hoại gia đình này. R.A.I.D Dingue (Nữ đặc nhiệm siêu lầy) Ngày khởi chiếu: 14/7 R.A.I.D Dingue (Nữ đặc nhiệm siêu lầy) Phim hài pha hành động kể về một nữ điệp viên hay quên tham gia khóa huấn luyện biệt đội R.A.I.D của viên cảnh sát Eugène - người khét tiếng phân biệt và coi thường đồng nghiệp nữ giới.

Wukong (Ngộ Không kỳ truyện)

Ngày khởi chiếu: 14/7

Wukong Được dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Kim Hà Tại, Wukong quy tụ dàn sao Bành Vu Yến, Dư Văn Lạc, Nghê Ni, Âu Hào, Trịnh Sảng… Mang màu sắc riêng biệt so với phiên bản Tây Du Ký quen thuộc, tác phẩm thuộc thể loại thần thoại pha hài hước xoay quanh thời niên thiếu của Ngộ Không. Reset Ngày khởi chiếu: 21/7 Reset Dương Mịch thủ vai một bà mẹ đơn thân, làm nghề nghiên cứu công nghệ. Khi con trai bị bắt cóc, cô đi ngược thời gian về cách đó 1 giờ 50 phút để cứu con.

Dunkirk (Cuộc di tản Dunkirk)

Ngày khởi chiếu: 21/7

Dunkirk

Tác phẩm đánh dấu lần đầu đạo diễn Christopher Nolan thử sức với đề tài chiến tranh. Câu chuyện xoay quanh cuộc di tản thần kỳ của quân Đồng minh khỏi Dunkirk (Pháp) đầu Thế chiến thứ 2.

* Các phim còn lại ra rạp trong tháng 7

Ân Nguyễn