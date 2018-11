Hai phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 10

A Star is Born (Vì sao vụt sáng)

Ngày khởi chiếu: 5/10

Thể loại: Âm nhạc - Tình cảm

A Star is Born (Vì sao vụt sáng)

Tác phẩm do Bradley Cooper đạo diễn, là bản remake của phim cùng tên năm 1937. Bradley hóa thân Jackson Maine - một ca sĩ thành danh nhưng bất ổn tâm lý. Anh tình cờ gặp Ally (Lady Gaga đóng) - một cô gái đam mê âm nhạc nhưng thiếu tự tin nên không dám trình diễn. Họ nhanh chóng tìm thấy điểm tương đồng về lối sống, đam mê. Phim nhận nhiều lời khen khi ra mắt ở Liên hoan phim Venice (Italy) hồi tháng 8.

Elizabeth Harvest (Chân dài và ác quỷ)

Ngày khởi chiếu: 5/10

Thể loại: Kinh dị - Ly kỳ

Trailer Elizabeth Harvest (Chân dài và ác quỷ)

Tác phẩm do Sebastian Gutierrez đạo diễn. Một cuộc hôn nhân tuyệt vời đến với Elizabeth (Abbey Lee đóng) khi cô cưới được vị doanh nhân giàu có, hết lòng yêu thương. Họ xây dựng tổ ấm tại tòa nhà xa hoa, nơi Elizabeth có thể sử dụng mọi thứ. Quy định duy nhất dành cho cô là không được bước vào một căn phòng bí ẩn.

I Still See You (Lời nhắn của oan hồn)

Ngày khởi chiếu: 5/10

Thể loại: Ly kỳ

Trailer I Still See You (Lời nhắn của oan hồn)

Tác phẩm siêu nhiên được dựa trên tiểu thuyết Break My Heart 1.000 Times của Daniel Waters. Một thảm họa diễn ra phá vỡ ranh giới giữa thế giới thật và tâm linh, tạo ra những thực thể giống ma chung sống với người thường. Mười năm sau, một thực thể như vậy gửi tin nhắn đáng sợ cho cô gái trẻ Ronnie (Bella Thorne), đưa cô vào cuộc phiêu lưu kỳ bí.

Malicious (Bào thai quỷ)

Ngày khởi chiếu: 5/10

Thể loại: Kinh dị

Trailer Malicious

Tác phẩm do Michael Winnick đạo diễn, quy tụ các diễn viên Bojana Novakovic, Josh Stewart, Delroy Lindo. Câu chuyện xoay quanh một giáo sư đại học trẻ tuổi sống cùng cô vợ đang mang thai - người bắt đầu nhìn thấy một đứa bé kỳ dị. Họ đến gặp vị chuyên gia có khả năng đặc biệt để xin tư vấn, rồi dần nhận ra đang đối mặt với một thực thể tà ác.

The Great Battle (Đại chiến thành Ansi)

Ngày khởi chiếu: 5/10

Thể loại: Hành động

Trailer The Great Battle (Đại chiến thành Ansi)

Dự án cổ trang của đạo diễn Kim Kwang Sik có kinh phí lên đến 21,5 tỷ won (khoảng 452 tỉ đồng). Tác phẩm tái hiện chương hào hùng trong lịch sử Triều Tiên vào năm 645, khi tướng Yang Man Chun chỉ huy số ít binh sĩ chống cự hàng trăm ngàn quân chinh phạt nhà Đường. Bằng lòng quả cảm, họ cầm chân lực lượng Trung Quốc đến 88 ngày.

Goosebumps 2: Haunted Halloween (Câu chuyện lúc nửa đêm 2: Halloween quỷ ám)

Ngày khởi chiếu: 12/10

Thể loại: Phiêu lưu - Hài

Trailer Goosebumps 2: Haunted Halloween (Câu chuyện lúc nửa đêm 2: Halloween quỷ ám)

Phim do Ari Sandel đạo diễn, là phần hai của Goosebumps (2015), dựa trên nhiều tập truyện của nhà văn R. L. Stine với nội dung hơi rùng rợn nhưng không quá ghê gớm, hướng đến đối tượng trẻ em. Ở thị trấn Wardenclyffe (Mỹ), hai thiếu niên Sonny (Jeremy Ray Taylor đóng) và Sam (Caleel Harris đóng) tìm thấy bản thảo có tựa Haunted Halloween tại ngôi nhà của R. L. Stine. Khi mở nó ra, họ tình cờ giải phóng con rối Slappy (Jack Black lồng tiếng) - kẻ muốn gieo rắc kinh hoàng cho thị trấn.

Project Gutenberg (Phi vụ tiền giả)

Ngày khởi chiếu: 12/10

Thể loại: Hành động - Kịch tính

Trailer Project Gutenberg (Phi vụ tiền giả)

Tác phẩm của điện ảnh Hong Kong quy tụ hai ngôi sao Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành, kể về nhóm làm tiền giả xuyên quốc gia. Lee Man (Quách Phú Thành đóng) là nghệ sĩ có tài chuyên làm giả tranh. Anh được ông trùm Painter (Châu Nhuận Phát đóng) chiêu mộ để làm tiền giả, nhái theo phiên bản đồng USD năm 1996. Lee dần muốn hoàn lương và tìm cách thoát khỏi tổ chức.

The Pool (Hồ bơi tử thần)

Ngày khởi chiếu: 12/10

Thể loại: Kinh dị

Trailer The Pool (Hồ bơi tử thần)

Tác phẩm Thái Lan đặt ra hoàn cảnh trớ trêu khi một đôi nam nữ đi bơi ở hồ sâu sáu mét. Khi mực nước bất ngờ rút, họ mắc kẹt và phát hiện hồ không có cầu thang để leo lên. Hai người phải chống lại cơn đói khát và tìm cách thoát ra. Tình thế thêm hiểm nghèo khi một con cá sấu chui lên từ ống nước đe dọa mạng sống họ.

The Soul-Mate (Bạn ma phiền toái)

Ngày khởi chiếu: 12/10

Thể loại: Hài - Tâm lý

Trailer The Soul-Mate (Bạn ma phiền toái)

Trong tác phẩm Hàn Quốc, diễn viên Ma Dong Seok thủ vai Jang Su - võ sư judo sống cùng con gái sau khi vợ mất. Cuộc sống anh đảo lộn với sự xuất hiện của linh hồn Tae Jun (Kim Young Kwang đóng) - một cảnh sát nhiệt huyết bị hôn mê khi làm nhiệm vụ. Không chấp nhận bỏ dở vụ việc, Tae Jun ép Jang Su giúp anh điều tra.

Reprisal (Sói cô độc)

Ngày khởi chiếu: 12/10

Thể loại: Hành động

Trailer Reprisal (Sói cô độc)

Jacob (Frank Grillo đóng) là một quản lý ngân hàng bị ám ảnh sau vụ cướp khiến một đồng nghiệp thiệt mạng. Anh hợp tác cùng người hàng xóm - cựu cảnh sát tên James (Bruce Willis đóng) - để trả thù tên cướp. Một trận chiến dữ dội nổ ra khi kẻ xấu chống trả đến cùng.

Venom

Ngày khởi chiếu: 12/10

Thể loại: Hành động - Kinh dị

Trailer Venom

Tom Hardy thủ vai Eddie Brock - một nhà báo điều tra. Trong quá trình điều tra, anh bị kết hợp với một dạng sống kỳ dị để trở thành Venom - sinh vật cộng sinh có siêu sức mạnh. Venom là nhân vật nổi tiếng của truyện tranh Marvel, ra mắt từ năm 1984. Trên màn ảnh, sinh vật này từng xuất hiện trong Spider-Man 3 (2007) và kết hợp với Người Nhện.

7 Days

Ngày khởi chiếu: 19/10

Thể loại: Tình cảm - Hài

Trailer phim Thái 7 Days

Tác phẩm Thái Lan do Panjapong Kongkanoy đạo diễn, kể hoàn cảnh trớ trêu của một người đàn ông. Cứ mỗi ngày, anh lại tỉnh dậy trong thân xác người khác và không hiểu tại sao chuyện này xảy ra, Anh khao khát trở lại bình thường và xin lỗi bạn gái vì chuyện trước đó.

* Các phim còn lại trong tháng 10

Ân Nguyễn