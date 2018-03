'Guardians of the Galaxy 2' thắng lớn ở nhiều thị trường

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua: 1. Guardians of the Galaxy vol.2 - Disney - 145 triệu USD 2. The Fate of the Furious - Universal - 8,5 triệu USD 3. The Boss Baby - Fox - 6,1 triệu USD 4. How to be a Latin Lover - Lionsgate - 5,2 triệu USD 5. Beauty and the Beast - Disney - 4,9 triệu USD 6. The Circle - STX Entertainment - 4 triệu USD 7. Baahubali 2: The Conclusion - Great India Films - 3,2 triệu USD 8. Gifted - Fox - 2 triệu USD 9. Going in Style - Warner Bros. - 1.9 triệu USD 10. Smurfs: The Lost Village - Sony - 1,8 triệu USD