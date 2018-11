Giới phê bình khen phim Lý Nhã Kỳ góp vốn ở Venice

Lý Nhã Kỳ diện váy cúp ngực trên thảm đỏ Venice / Phim có Lý Nhã Kỳ góp vốn tranh giải Sư Tử Vàng ở Venice

Tác phẩm là một trong các phim tranh giải Sư Tử Vàng ở sự kiện, chiếu ra mắt tuần trước. Câu chuyện xoay quanh cuộc khủng hoảng tuổi trung niên của biên tập viên Alain (Guillaume Canet đóng) và nhà văn Léonard (Vincent Macaigne đóng). Họ vừa phải chống chọi với thế giới xuất bản đang ngày càng nhiều thách thức, vừa phải chịu đựng áp lực từ những người vợ là Selena và Laure (Juliette Binoche, Nora Hamzawi đóng).

Giới phê bình khen phim có Lý Nhã Kỳ góp vốn Một cảnh trong phim.

Hiện tại, phim được 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Indiewire nhận định Assayas biết cách đưa các yếu tố về công nghệ hiện đại vào một phim nghệ thuật kiểu châu Âu. Đạo diễn sử dụng những nỗi lo lắng ở hiện tại để dẫn dắt người xem vào tương lai, đưa ra góc nhìn thú vị về xung đột giữa nghệ thuật cũ và mới. Nhan đề Double Vies nghĩa là "hai cuộc sống" - xoay quanh chân dung các tác giả trong phim. Họ phóng đãng trong đời tư nhưng luôn giữ quan điểm rõ ràng trong "cuộc sống" nghệ thuật. Đồng ý kiến, Variety khen cách phim mô tả những sự thay đổi về nghệ thuật, thể hiện qua nhóm nhân vật nhà văn và xuất bản. Phim có nhiều cuộc hội thoại về các vấn đề trí thức, nhắc đến loạt tác phẩm cổ điển lẫn văn hóa đại chúng.

Lý Nhã Kỳ cùng đạo diễn Olivier Assayas (phải) và nhà sản xuất Charles Gillibert ở Pháp hồi năm 2017.

Hollywood Reporter xem đây là tác phẩm quý giá của một trong những đạo diễn Pháp quan trọng nhất hiện nay. Cả bốn nhân vật của phim đều có tính cách rõ nét. Alain tôn sùng văn học kinh điển nhưng ám ảnh với nỗi sợ bị bỏ lại khi loạt công nghệ mới tác động lớn đến ngành của ông. Selena quyết định bằng lý trí nhiều hơn con tim, Leonard khinh thường các giá trị mới nhưng thật ra khao khát thành công từ nó, Laure nhiều tham vọng nhưng có sự thành thật. Theo trang này, cũng như các phim khác của Assayas, Double Vies vừa ngợi ca vẻ đẹp khêu gợi, văn hóa phong phú của Pháp, vừa mỉa mai và thách thức nó.

Lý Nhã Kỳ gặp đạo diễn Olivier Assayas và nhà sản xuất Charles Gillibert ở Liên hoan phim Cannes 2017. Tháng 11/2017, cô trở thành một trong những nhà đầu tư cho dự án. Người đẹp có mặt ở Liên hoan phim Venice (Italy) từ ngày 30/8 đến ngày 2/9. Olivier Assayas sinh năm 1955, đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc" ở Liên hoan phim Cannes 2017 với Personal Shopper. Một số phim nổi tiếng khác của ông là Summer Hours, Carlos, Something in the Air, Clouds of Sils Maria.

Liên hoan phim Venice (Italy) lần 75 diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 8/9. Có 21 phim tranh giải cao nhất - Sư Tử Vàng. Guillermo del Toro (đạo diễn The Shape of Water) là chủ tịch ban giám khảo.

Ân Nguyễn