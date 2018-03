Giải Oscar được bầu chọn như thế nào

88 tác phẩm thắng giải Oscar 'Phim hay nhất' / Cảnh gây sững sờ trong 77 phim đoạt Oscar 'Kỹ xảo xuất sắc'

Oscar là giải thưởng các thành viên của Viện hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ bầu chọn. Từ năm đầu trao giải là 1929 tới nay, số lượng thành viên tham gia bầu chọn ngày càng tăng lên (năm nay vào khoảng 7.000 người).

Một người khi nhận được đề cử hoặc thắng giải Oscar các năm trước sẽ được mời làm thành viên của viện trong năm sau. Đồng thời, một nhà chuyên môn cũng có thể được kết nạp vào viện nếu có sự giới thiệu của hai người là thành viên trong viện, rồi sau đó vượt qua bài đánh giá của hội đồng chung.

Hội đồng thành viên Viện hàn lâm Mỹ chia thành 17 ban, gồm Ban biên tập, Ban đạo diễn, Ban hóa trang… Ban đông nhất là Ban diễn viên - chiếm khoảng 22% tổng số thành viên.

Tượng vàng Oscar được làm thế nào

Ở vòng đề cử, thành viên của mỗi ban bắt đầu quy trình bằng việc tự tìm ra năm ứng viên cho hạng mục tương ứng. Ví dụ, chỉ những đạo diễn mới được tham gia bầu chọn năm đề cử cho hạng mục "Đạo diễn xuất sắc". Riêng với hạng mục “Phim hay nhất”, mọi thành viên của Viện hàn lâm chọn ra các ứng viên xuất sắc với số lượng trong khoảng năm đến 10 phim tùy mỗi năm.

Mỗi thành viên chọn danh sách ứng viên mà mình yêu thích theo số thứ tự (1 là thích nhất). Ở hạng mục “Nữ chính xuất sắc”, một diễn viên đạt lượng phiếu bầu vượt qua "số phiếu sàn" (Magic number) sẽ trở thành ứng viên đầu tiên. Số phiếu sàn được tính toán bằng cách lấy tổng phiếu bầu của hạng mục chia cho tổng đề cử cộng thêm một. Năm nay, số phiếu sàn cho mỗi hạng mục là 333. Hồi ngày 24/1, nữ diễn viên Emma Stone của bộ phim ca nhạc La La Land nhận được 337 phiếu, thừa bốn phiếu và trở thành một trong năm ứng viên được đề cử Oscar vai chính xuất sắc.

Cùng lúc, ứng viên có số phiếu thấp nhất bị loại và số phiếu đã bầu cho người vừa bị loại được chuyển cho người đang có số phiếu bầu cao thứ hai. Sau khi chọn được ứng viên đầu tiên cho mỗi hạng mục, những ứng viên tiếp theo được tìm ra theo cách tương tự.

Emma Stone lọt vào đề cử Oscar năm nay với số phiếu bầu là 337.

Bước vào vòng cuối (bầu chọn người chiến thắng mỗi hạng mục), thành viên từ mọi ban được quyền bầu chọn ở tất cả hạng mục. Lúc này, với mọi hạng mục của giải thưởng (23 hạng mục) trừ hạng mục "Phim hay nhất", bộ phim hoặc cá nhân nào nhận được nhiều phiếu bầu chọn nhất sẽ thắng.

Tuy nhiên, cách thức bầu chọn tác phẩm chiến thắng hạng mục “Phim hay nhất” được làm giống hệt quy trình tìm số phiếu sàn ở vòng đề cử. Phim chiến thắng phải là phim đạt lượng phiếu sàn trên 50% tổng phiếu bầu. Điều này là bởi Viện hàn lâm muốn đạt được đồng thuận cao cho hạng mục quan trọng nhất này.

Theo cách thức trên, “Phim hay nhất” luôn là hạng mục khó dự đoán vì việc một tác phẩm ban đầu được yêu thích nhất nhưng sau đó lại không giành chiến thắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Năm 2016, ban đầu The Revenant là phim được ủng hộ nhất ở vòng đề cử. Tuy vậy, sau quá trình bầu chọn, Spotlight là bộ phim được xướng tên.

Chín phim tranh giải "Phim hay nhất" ở Oscar 2017.

Năm nay có chín phim được đề cử "Phim hay nhất" - bao gồm Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidde Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea và Moonlight. Ba ứng viên nhiều tiềm năng là La La Land, Manchester by the Sea và Moonlight - tác phẩm xuất sắc về tuổi trưởng thành của một thanh niên da màu đồng tính.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby, Hollywood lúc 7h sáng ngày 27/2 (giờ Việt Nam) trên kênh ABC với sự dẫn dắt của MC Jimmy Kimmel.

