'Get Out' - phim 18+ gây ám ảnh về nạn phân biệt chủng tộc

Trailer về búp bê ma Annabelle hot nhất tuần / Màn ảnh rộng 2016 - năm hoàng kim của thể loại kinh dị

Các bộ phim kinh dị đa phần chọn cách khai thác nỗi sợ của khán giả bằng những đề tài như ma quỷ, quái vật, sát thủ hàng loạt... Ở lần đầu đạo diễn phim điện ảnh, đạo diễn Jordan Peele lại quyết định biến nạn phân biệt chủng tộc thành một câu chuyện rợn tóc gáy trong Get Out. Tác phẩm hiện sinh lời bậc nhất năm 2017 với doanh thu gấp gần 40 lần kinh phí gốc.

Chuyện phim gây tò mò ngay từ những giây đầu tiên với việc một người da đen bị bắt cóc trong bóng đêm. Chi tiết nhỏ này tưởng như bị lãng quên sau đó, song càng xem phim khán giả càng thấy sự liên hệ với mạch chính.

Tâm điểm của Get Out là chàng thanh niên da đen Chris Washington (Daniel Kaluuya). Anh có cô bạn gái da trắng xinh đẹp tên Rose Armitage (Allison Williams). Sau vài tháng hẹn hò, Rose quyết định đưa bạn trai về nhà ra mắt. Chris đắn đo khi người bạn thân Rod (Lilrel Howery) can ngăn nhưng cuối cùng vẫn quyết định lên đường tới vùng ngoại ô để gặp nhà Armitage.

* Chris bị viên cảnh sát đòi kiểm tra giấy tờ dù anh không lái xe Chris bị viên cảnh sát đòi kiểm tra giấy tờ dù anh không lái xe

Khác biệt về màu da làm Chris ngại ngần trước khi gặp mặt bố mẹ bạn gái. Trái với những e ngại ban đầu, anh thấy mình được chào đón với thái độ thân thiện không chỉ từ bố mẹ mà cả những người thân, bạn bè da trắng của Rose. Nhưng trong thâm tâm, chàng trai da màu vẫn cảm nhận được đằng sau những gương mặt vui vẻ này ẩn giấu một bí mật nào đó.

Ngay sau khi được đạo diễn Peele gửi kịch bản, nam diễn viên chính Daniel Kaluuya đã phấn khích chia sẻ anh vừa được mời tham gia “12 Years a Slave phiên bản kinh dị”. Nếu bộ phim đoạt Oscar 2014 đem lại cảm giác nghẹn ngào, xót xa cho thân phận những người da màu dưới chế độ nô lệ thì Get Out lại khiến người xem rùng mình khi đặt bản thân vào hoàn cảnh nhân vật. Cách kể chuyện ly kỳ, lôi cuốn và gợi tò mò của Jordan Peele khiến nhiều khán giả so sánh anh với chuyên gia phim kinh dị - ly kỳ tầm cỡ James Wan (cha đẻ của loạt phim Saw và The Conjuring).

Peele khéo léo sử dụng các yếu tố như âm thanh, nhạc nền hay ánh sáng để gieo nỗi sợ hãi cho khán giả, đồng thời biết chọn thời điểm hợp lý để đẩy cao trào và giải quyết những nút thắt mở. Trong một số trường đoạn đối thoại, máy quay còn bám cận gương mặt diễn viên giúp người xem cảm nhận rõ hơn cảm xúc nhân vật và bầu không khí căng thẳng. Bên cạnh yếu tố rùng rợn chủ đạo, Get Out cũng thể hiện chất hài hước qua những câu thoại gây cười cùng biểu cảm của nhân vật Rod - kẻ luôn lo lắng cho số phận của anh bạn Chris.

Điều khiến bộ phim được đánh giá cao là tính châm biếm sâu cay về thực trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Sự mâu thuẫn bắt đầu ngay từ đầu phim qua cách đối xử của cảnh sát với một người da màu vô tội. Khi Chris đến nhà bạn gái, bố mẹ cô cố gắng chứng minh với anh họ không kỳ thị màu da. Tuy nhiên, chính cách thể hiện thái quá của họ khiến khán giả dần cảm thấy bất thường.

Trong trích đoạn bữa tiệc, nhiều vị khách đến góp vui và bình phẩm về sức vóc, năng lực của Chris một cách ẩn ý đã hé lộ sự kỳ thị nặng nề ẩn sau vẻ đạo mạo của tầng lớp người giàu da trắng. Tình tiết sau đó diễn ra bất ngờ, hòa trộn chủ đề phân biệt chủng tộc và chất kinh dị để tiến đến hồi ba đẫm máu.

Vượt lên trên mạch chuyện, tác phẩm là khúc ẩn dụ về một nước Mỹ ngoài mặt tiến bộ, nhưng ở bên trong vẫn đầy rẫy những tư tưởng bất bình đẳng.

* Cảnh người phụ nữ lớn tuổi tỏ thái độ với chàng trai da màu

Người phụ nữ lớn tuổi sờ soạng chàng trai da màu

Dàn diễn viên không nổi tiếng nhưng lại diễn tốt đến bất ngờ. Tài tử Kaluuya từng để lại dấu ấn trong loạt phim truyền hình Black Mirror đã có một vai diễn đáng nhớ và hứa hẹn tỏa sáng hơn nữa trong Black Panther - phim siêu anh hùng sắp ra mắt. Phân cảnh cuối phim của anh có thể khiến nhiều người xem vỗ tay tán thưởng vì đồng cảm với nhân vật qua nét diễn của anh.

Người đẹp Allison Williams có gương mặt nhiều nét tương đồng với mỹ nhân Dakota Johnson của phim 50 sắc thái song biểu cảm biến hóa tốt hơn. Ngay cả dàn diễn viên phụ cũng hóa thân tròn trịa, có lúc thể hiện sự vô cảm, có lúc lại chuyển biến tâm lý đầy xúc động.

Daniel Kaluuya và Allison Williams tỏa sáng trong phim.

Sau gần hai tháng ra rạp, Get Out thu về 177 triệu USD trên toàn cầu dù có kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 4,5 triệu USD. Tác phẩm ăn khách khi ra mắt đúng thời điểm nước Mỹ đang bị chia rẽ mạnh mẽ về mặt xã hội. Thêm vào đó, kịch bản mới lạ, tình tiết đan chéo thông minh giúp Get Out trở nên nổi bật so với nhiều tác phẩm kinh dị, ly kỳ trong vài năm gần đây.

Tác phẩm đang nằm trong danh sách 250 phim hay nhất mọi thời đại do độc giả trang IMDb bình chọn. Trên Rotten Tomatoes, phim được 99% bài viết đánh giá tích cực với điểm số trung bình 8,3.

Get Out (Trốn thoát) khởi chiếu tại Việt Nam từ đầu tháng 4.

Thịnh Joey