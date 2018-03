Gal Gadot khoe năng lực siêu anh hùng trong 'Wonder Woman'

Gal Gadot – từ Hoa hậu Israel tới ngôi sao Hollywood / Hoa hậu Gal Gadot khoe vẻ bốc lửa trong vai Wonder Woman

Trailer mới nhất của Wonder Woman vừa được công bố tại giải thưởng Kids Choice Awards. Tác phẩm lấy mốc thời gian đầu thế kỷ 20. Mở đầu đoạn phim ngắn là những hình ảnh về Themyscira - một hòn đảo biệt lập với thế giới và là quê nhà của các nữ chiến binh Amazon. Bối cảnh, kiến trúc và trang phục của những người dân nơi đây mang phong cách Hy Lạp cổ đại.

* Trailer “Wonder Woman”

Nhân vật chính Diana Prince - sau này trở thành Wonder Woman (Gal Gadot) - là một công chúa người Amazon. Tuy nhiên, cô thật ra là con gái của thần Zeus - chúa tể các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Mẹ của Diana - nữ hoàng Hippolyta (Connie Nielsen) - luôn che giấu con gái về thân phận thật của cô. Bà giới thiệu với Diana về những báu vật của thần thánh, đồng thời buộc cô phải tập luyện gấp 10 lần người thường để trở thành một nữ chiến binh mạnh mẽ. Ở tuổi trưởng thành, Diana dần bộc lộ sức mạnh đáng kinh ngạc.

Wonder Woman bộc lộ sức mạnh

Khi chàng phi công Steve Trevor (Chris Pine) bị đánh dạt vào hòn đảo, anh cố gắng thuyết phục người Amazon về những hiểm họa từ Thế chiến Thứ nhất. Diana cùng Steve rời khỏi quê nhà để tìm cách nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Sau đó, trailer phô diễn nhiều cảnh chiến đấu của nữ siêu anh hùng, từ cận chiến tay không, dùng roi, đánh kiếm đến đỡ đạn. Một vài cảnh hài hước cũng được lồng ghép để thể hiện sự bối rối của cô gái trong thế giới hiện đại.

* Wonder Woman xuất hiện trong “Batman v Superman”

Ra mắt từ năm 1941 trong truyện tranh, Wonder Woman là một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất suốt hơn bảy thập kỷ. Cô, Batman và Superman được gọi chung là “Trinity” - danh xưng chỉ ba nhân vật nổi tiếng nhất của hãng DC Comics. Dù vậy, phải đến phim Batman v Superman năm ngoái, Wonder Woman mới lần đầu bước lên màn ảnh rộng. Cô xuất hiện bí ẩn trong câu chuyện, trước khi bộc lộ thân phận chiến binh để giúp Batman và Superman trong trận chiến cao trào.

Poster "Wonder Woman"

Wonder Woman (2017) là phim riêng đầu tiên về nữ siêu anh hùng, tập trung vào quá khứ của nhân vật. Tác phẩm là dự án thứ tư trong vũ trụ điện ảnh của hãng DC Comics, sau Man of Steel, Batman v Superman và Suicide Squad. Kịch bản do Allan Heinberg chấp bút, còn ghế đạo diễn thuộc về nhà làm phim nữ Patty Jenkins. Dàn diễn viên gồm có Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis và Danny Huston.

Phim dự kiến ra mắt vào ngày 2/6/2017. Sau phim này, Wonder Woman trở lại cùng các anh hùng khác như Superman, Batman, Aquaman, The Flash, Cyborg trong Justice League - một trong những bộ phim được mong chờ năm 2017.

Ân Nguyễn