'Florence Foster Jenkins' - khi Meryl Streep khoe giọng hát dở tệ

Meryl Streep (67 tuổi) được biết đến là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của lịch sử điện ảnh thế giới. Tài năng diễn xuất của bà được công nhận với 19 lần đề cử Oscar và ba lần giành chiến thắng.

Không chỉ lôi cuốn khán giả bằng lối diễn xuất biến hóa ở nhiều kiểu nhân vật, nữ diễn viên sinh năm 1949 còn có giọng hát trời phú. Ở các bộ phim như Ricki and the Flash, Into the Woods hay Mamma Mia!, ngoài diễn xuất, Meryl Streep đều khoe tài ca hát. Mới đây nhất, bà tham gia một phim ca nhạc - Florence Foster Jenkins - nhưng lại vào vai nhân vật có giọng hát dở tệ.

Nhân vật Florence của Meryl Streep diễn rất "sâu" dù giọng hát dở.

Phim được dựa trên nguyên mẫu có thật ngoài đời là nữ ca sĩ Florence Foster Jenkins. Bà được biết đến vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 như là một ca sĩ không biết gì về thanh âm, nhịp điệu lẫn ca hát tổng thể. Florence Foster Jenkins từng lầm tưởng tiếng cười nhạo báng của khán giả là sự động viên và điều đó được lan truyền, khiến bà nổi tiếng. Trước khi qua đời năm 1944, Florence đã biểu diễn ở sân khấu Carnegie Hall. Toàn bộ vé buổi hòa nhạc của bà bán hết chỉ trong hai tuần. Các bản thu âm của Florence cũng "cháy" hàng và được vô số khán giả tìm nghe vì hiếu kỳ.

Câu chuyện của phim khá đơn giản, chỉ xoay quanh một nữ quý tộc mê opera muốn trở thành ca sĩ và mối quan hệ phức tạp giữa bà với người chồng do Hugh Grant thủ vai. Điểm nhấn của Florence Foster Jenkins chính là diễn xuất của dàn diễn viên. Từ vai chính đến vai phụ, tất cả đều có những khoảnh khắc lưu dấu ấn trên màn ảnh rộng. Dàn diễn viên của bộ phim giống như một dàn hợp xướng, khi hòa quyện nhịp nhàng với nhau thì tạo nên một bản hòa tấu đầy rộn ràng, vui vẻ.

Hugh Grant gây bất ngờ với vai người chồng.

Meryl Streep xuất sắc trên màn bạc như bà vẫn thế hàng chục năm qua. Là một người có giọng hát hay nhưng trong phim này, minh tinh gạo cội buộc phải hát dở. Bà khiến người xem bật cười trước những khoảnh khắc nhân vật chới với khi hát Opera hay diễn rất sâu dù nốt này loạn nhịp nốt kia. Nữ diễn viên lột tả tài tình cử chỉ, ánh mắt của Florence khi đọc được những bài báo khen bà đến "mây xanh" (do người chồng dàn xếp bằng tiền của bà), sự thích thú khi thấy khán giả vỗ tay dù họ đang coi bà là một công cụ giải trí hay lúc Florence phát hiện ra sự thật phía sau tất cả. Diễn xuất của bà kéo khán giả đi từ cảm xúc vui tươi sang sự bẽ bàng.

Hugh Grant là một bất ngờ lớn của bộ phim. Ban đầu, nhân vật Ngài St. Clair Bayfield gợi cảm giác giống như những vai diễn trước đây của tài tử người Anh. Tuy nhiên, càng về sau, St. Clair lại càng bộc lộ rõ sự đa chiều trong tính cách. Nhân vật này có thể giả dối, có lúc lại đáng tin cậy nhưng trên hết, luôn là người che chở và bảo vệ Florence trước các lời nhạo báng, chỉ trích của công chúng. Dù Meryl Streep là ngôi sao sáng nhất của Florence Foster Jenkins, Hugh Grant mới là người tạo được sự ngạc nhiên cho khán giả về lối diễn xuất.

Poster phim “Florence Foster Jenkins”. Đây là một trong những ứng viên của mùa Oscar 2017.

Được dựa trên câu chuyện có thật xảy ra cách đây một thế kỷ nhưng Florence Foster Jenkins vẫn có những yếu tố mang tính thời đại. Câu chuyện kể về một người phụ nữ thừa đam mê, thiếu tài năng nhưng có tiền nên có thể làm được mọi thứ để theo đuổi giấc mơ và trở thành hiện tượng trong mắt khán giả. Thực tế, ở thời hiện đại, không ít nhân vật của làng giải trí chưa hẳn là có tài năng nhưng lại gặp may mắn, "thiên thời địa lợi" và trở thành cái tên được công chúng quan tâm. Cũng có những giọng ca xuất sắc nhưng cả sự nghiệp chẳng bán nổi đĩa hát nào và mãi đứng trong bóng tối.

Florence Foster Jenkins mang đến nhiều cảm hứng, những nụ cười và cả sự chua chát. Tác phẩm này đã được trình chiếu tại nhiều Liên hoan phim quốc tế thời gian qua, như Belfast (Bắc Ireland) hay mới đây là mở màn tại Tokyo (Nhật Bản). Vai diễn nữ ca sĩ Opera có giọng hát "tệ nhất mọi thời đại" tiếp tục đưa Meryl Streep vào danh sách ứng viên sáng giá cho danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của mùa Oscar năm sau. Trong khi đó, Hugh Grant cũng được dự đoán có đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với vai St. Clair.

Nguyên Minh