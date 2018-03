'Fast & Furious 8' - đại tiệc kỹ xảo và tốc độ

Dàn sao 'Fast & Furious' đời đầu: Kẻ thành danh, người tử nạn vì tốc độ / Vin Diesel nấc nghẹn nói về Paul Walker trong buổi chiếu phim

The Fate of the Furious nối tiếp tình tiết trong phần bảy sau khi nhân vật Brian (Paul Walker) giải nghệ. Dominic (Vin Diesel) cùng Letty (Michelle Rodriguez) đang hưởng tuần trăng mật ở Cuba thì nữ hacker Cipher (Charlize Theron) tìm đến, đe dọa anh bằng một bí mật.

Sau đó, nhóm của Dominic phối hợp cùng đặc vụ Luke Hobbs (Dwayne Johnson) để đánh cướp một vũ khí nguy hiểm. Cuối nhiệm vụ, Dominic bất ngờ phản bội, mang thiết bị về cho Cipher. Sự cố khiến băng quái xế bị sốc vì trước nay họ vẫn xem nhau là một gia đình. Giờ đây, Letty và những người còn lại phải nhờ đến sự giúp sức của tên tội phạm Deckard Shaw (Jason Statham) để truy lùng người đồng đội cũ.

* Cảnh hành động mạo hiểm trong "Fast & Furious 8"

Cảnh hành động mạo hiểm trong "Fast & Furious 8" Phần tám của loạt phim tiếp tục nâng tầm chất lượng các pha hành động với tâm điểm là ba trường đoạn đua xe mang phong cách khác nhau. Đầu phim, Dominic cùng một tên giang hồ thách đấu trên những cung đường ngập nắng ở Havana. Cảnh quay gợi nhớ tinh thần nguyên bản của loạt phim với những cô nàng nóng bỏng đứng bên ô tô cùng đám tay chơi liều mạng, sẵn sàng đem xe và cả tính mạng đặt cược trên đường đua.

Sau đó, mức độ kỹ xảo trong phim tăng dần khi ác nhân Cipher nhập cuộc. Vốn là tội phạm công nghệ cao, ả chiếm quyền điều khiển hàng loạt xe hơi để phục vụ cho mình. Lối dàn dựng sáng tạo của đạo diễn F. Gary Gray cùng các cộng sự khiến khán giả bất ngờ trong trích đoạn này. Hàng chục xe hơi nối đuôi nhau chạy hỗn loạn trên đường phố giống một bầy zombie bằng sắt thép hung hãn truy đuổi con mồi. Trong cao trào, dàn siêu xe đâm bổ xuống từ tòa nhà cao tầng như trận mưa đá. Để thực hiện cảnh quay, điều phối viên Andy Gill tiết lộ đoàn phim đã phá hỏng đến 40 xe hơi.

Dominic Toretto phản bội đồng đội trong phần phim mới.

Trường đoạn cuối phim phô diễn sự hoành tráng và độc đáo về bối cảnh khi cuộc đua diễn ra trên mặt băng. Trong các phần trước, nhóm của Dominic từng chiến đấu với xe tăng và máy bay. Lần này, các nhà làm phim cho họ đọ sức với một chiếc tàu ngầm sở hữu cả ngư lôi và tên lửa.

Nếu như trong Fast & Furious 7, độ cao đã nâng tầm cho loạt phim trong cảnh chiếc siêu xe Lykan HyperSport màu đỏ lao qua những tòa nhà chọc trời, thì đến phần tám, có thể nói các nhà làm phim đã khai phá được một giới hạn mới khi dàn xếp được trận chiến không tưởng giữa dàn xe trên cạn và phương tiện dưới nước. Băng quái xế vừa bị các xe địch truy đuổi sát nút, vừa phải dè chừng hiểm họa khổng lồ bên dưới lớp băng lạnh sẵn sàng trồi lên bất cứ lúc nào.

Cảnh quay đẹp mắt trên băng

Bên cạnh đua xe, Fast & Furious 8 cũng không thiếu các pha hành động bắn súng và cận chiến - vốn là sở trường của ba ngôi sao cơ bắp Vin Diesel, Dwayne Johnson và Jason Statham. Trích đoạn giao đấu thú vị nhất phim - từng xuất hiện trong trailer - là khi Dwayne Johnson và Jason Statham cùng thoát khỏi nhà tù. Họ liên tiếp hạ gục các tên tội phạm và cảnh sát, trong lúc vẫn mạnh miệng hăm dọa thanh toán nhau do ân oán cũ.

Như các phần trước, nội dung phim xoay quanh chủ đề gia đình, tình huynh đệ. Tay lái Brian - vai diễn của ngôi sao quá cố Paul Walker - hai lần được nhắc đến trong phim. Lần đầu, các biên kịch muốn khẳng định lại việc nhân vật của anh đã giải nghệ. Lần thứ hai là một chi tiết cảm động để khẳng định di sản của nam diễn viên vẫn tiếp tục được duy trì trong loạt phim.

* Những cảnh hành động ấn tượng nhất loạt phim "Fast & Furious"

Những cảnh hành động ấn tượng nhất loạt phim "Fast & Furious" Tình tiết nhân vật chính Dominic sang bên kia chiến tuyến được cài cắm khéo léo, vừa tạo thế cân bằng cho cuộc chiến vừa giúp các nhân vật thể hiện được chiều sâu tâm lý. Khi số phận băng quái xế dường như đi đến đường cùng, câu hỏi liệu họ còn coi nhau là gia đình được đặt ra. Lý do của sự phản bội được tiết lộ khoảng giữa phim và phù hợp với mạch chuyện trong những tập trước.

Nhịp phim tương đối ổn định, xen lẫn giữa sự kịch tính là những câu thoại hài hước đến từ các diễn viên phụ như Tyrese Gibson, Kurt Russell hay Scott Eastwood.

Điểm trừ của phim là phần kịch bản đơn giản, nhiều lỗ hổng. Vai phản diện của Charlize Theron được xây dựng không ấn tượng, có lúc rất thông minh nhưng có khi lại phạm sai lầm sơ đẳng. Có thể nói, tài năng diễn xuất của minh tinh 41 tuổi đã bị lãng phí khi khán giả không thấy rõ sự nguy hiểm của nhân vật.

Trong các cảnh chiến đấu, đua xe, nhóm nhân vật chính dường như trở thành những "siêu nhân" với khả năng phi thường, dù họ chi là phàm nhân. Trên thực tế, khán giả thường chấp nhận khuynh hướng tô vẽ những người hùng trong phim hành động, nhưng càng về sau, thương hiệu Fast & Furious càng đẩy cao điều này một cách quá lố. Sự vượt trội của Dominic hay Luke Hobbs khiến họ luôn thoát khỏi hiểm nguy một cách dễ dàng quá mức, khiến các màn hành động đôi khi phi thực tế.

Phim khởi chiếu từ ngày 14/4 trên toàn quốc.

Yến Ngọc