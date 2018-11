Fan phản ứng với tình tiết về số phận người yêu Quỳnh Búp Bê

'Quỳnh Búp Bê' đưa manh mối về người quan trọng / Quỳnh Kool: 'Tôi bị miệt thị vì vai diễn trong Quỳnh Búp Bê'

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập 20 phát sóng tối 23/10 với tình tiết quan trọng là cuộc gặp của Nghĩa (Duy Hưng đóng) - đàn em của Cảnh - và Quỳnh (Phương Oanh đóng). Anh tiết lộ cho cô biết Cảnh chết bi thảm dưới tay thuộc hạ của Vũ khi cố cứu con của Quỳnh. Nhóm giang hồ đánh ngất anh rồi ngụy tạo cái chết do tai nạn tàu hỏa.

Trailer Quỳnh búp bê tập 20 Một số cảnh trong tập 20.

Chi tiết phim gây bàn tán trong cộng đồng fan. Fanpage của phim thu hút 500 bình luận chỉ sau 20 phút phim phát sóng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đau buồn khi nhân vật yêu thích bị khai tử. Một số người chê kịch bản ngày càng thiên về hướng bi kịch hóa, kết thúc không có hậu. Bạn Hoa Nguyễn cho biết không muốn tiếp tục theo dõi series do phim chỉ hay đến tập 15, còn gần đây nội dung kém hấp dẫn. Bình luận này được nhiều người đồng tình.

Trong khi đó, nickname Tran Khanh Linh cho rằng series úp mở số phận nhân vật mấy tập qua để câu kéo khán giả, khiến họ thấp thỏm chờ đợi. Một số người nhận định Quỳnh Búp Bê đi theo hướng chân thực nên những tình tiết như cái chết của Cảnh trong trận chiến giang hồ là hợp lý. Biên kịch Kim Ngân cũng cho biết series khó kết thúc có hậu khi mô tả những người vướng vào tệ nạn xã hội.

Quỳnh và Cảnh chỉ trải qua thời gian bên nhau ngắn ngủi trước khi chia ly.

Ở diễn biến khác, Quỳnh tiếp tục tìm con trong tập này nhưng vô vọng, còn ông chủ cửa hàng thời trang Thịnh (Hải Anh đóng) ngày càng thân thiết với cô. Thịnh muốn nhờ anh rể là Vũ giúp tìm đứa bé nhưng liên tục bị từ chối. Chi tiết này càng củng cố giả thuyết Vũ đang bí mật nuôi con của Quỳnh. Ngoài ra, Quỳnh về quê tìm Lan (Thanh Hương đóng) nhưng gia đình Lan giấu nhẹm chuyện cô bị tai nạn.

Mối quan hệ giữa My (Thu Quỳnh đóng) và người yêu tên Kiên (Mạnh Quân đóng) cũng được khai thác trong tập này. Để buộc anh không hẹn hò với Đào (Quỳnh Kool đóng), My ra lệnh cho đàn em không tiếp tục đưa ma túy cho Kiên. Vì quá thèm thuồng khi lên cơn nghiện, Kiên phải nghe lời cô. Lúc này, My vẫn chưa biết tình địch của mình là em gái của Lan - đối thủ năm xưa.

Thu Quỳnh vẫn giữ phong độ ở các cảnh lột tả sự sắc sảo của nhân vật My. Ngược lại, Hải Anh mất điểm về diễn xuất giai đoạn gần đây với vai Thịnh. Nam diễn viên đóng cứng nhắc ở nhiều trạng thái khác nhau của nhân vật. Ở trích đoạn Quỳnh buồn bã vì không tìm được tung tích con ở sân bay, sau đó hốt hoảng do mất điện thoại, nhân vật Thịnh đi bên cô nhưng biểu cảm đều đều. Trên fanpage, nhiều khán giả cho rằng vai này đơn điệu theo kiểu người đàn ông giàu có, hoàn hảo, không hấp dẫn như Cảnh ở nửa đầu series.

Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng.

Ân Nguyễn