‘Everest’ – cuộc phiêu lưu của những cảm giác

Êkíp phim ‘Everest’ quay trên núi tuyết -30 độ / Trailer phim về thảm họa trên nóc nhà thế giới hot nhất tuần

Với bối cảnh chính là đỉnh Everest - nơi được mệnh danh là "nóc nhà thế giới", bộ phim cùng tên của đạo diễn Baltasar Kormákur gây chú ý từ khi chiếu khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Venice 2015. Thảm họa có thật trong lịch sử đã được dựng lại như thế nào và đoàn phim đã xoay xở trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ra sao là những câu hỏi gây tò mò cho khán giả, biến Everest trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn điện ảnh mùa phim thu năm nay.

Trailer phim "Everest"

Phim kể về một sự kiện có thật xảy ra năm 1996 khi trận bão tuyết dữ dội đã cướp đi tính mạng của tám nhà leo núi trong một đoàn thám hiểm. Tái hiện câu chuyện này lên màn ảnh rộng là một thử thách không nhỏ với đoàn phim. Đạo diễn Baltasar Kormákur phải mất nhiều năm lội ngược dòng lịch sử, tìm lại các dấu tích, phỏng vấn tận nơi những người sống sót trở về để có được hình dung toàn cảnh cùng những tình tiết thực tế làm chất liệu cho bộ phim. Sau khi đã nắm giữ trong tay câu chuyện định kể, khó khăn hơn cả với đạo diễn là làm sao tái hiện một cách chân thực nhất sự vĩ đại đến khắc nghiệt của mẹ Thiên nhiên ở độ cao hơn 8000 m và cái lạnh âm 37 độ.

Poster phim "Everest".

Tất cả những gì người xem mong chờ được nhìn thấy về một “vùng đất chết” trên nóc nhà thế giới đã được đoàn phim tái hiện xuất sắc. Trước những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, thung lũng sâu hun hút cùng bờ vực dựng đứng, con người trở nên bé nhỏ như hạt cát. Các hình ảnh ngay đầu phim lập tức gây choáng ngợp.

Nhân vật chính của phim là Rob Hall – trưởng nhóm Cố vấn phiêu lưu - và Scott Fisher – trưởng nhóm Núi điên. Họ bắt tay vào một cuộc đua ngầm, dẫn theo hai đoàn leo núi chinh phục đỉnh Everest. Không may, cuộc đối đầu giữa hai nhà thám hiểm trở thành cuộc đối đầu giữa con người và thiên nhiên, giữa sự sống và cái chết khi một cơn bão dữ dội đổ ập lên đỉnh Everest. Một vài người đã phải bỏ mạng giữa cuộc hành trình. Một vài vĩnh viễn bị chôn vùi trong băng tuyết.

Cốt truyện của bộ phim khá đơn giản để chuyển tải một thông điệp rõ ràng: “Càng đến gần đỉnh núi, càng đến gần với cái chết”. Nhưng Baltasar Kormákur đã dựng lại thành công một bầu không khí hoang mang trong cuộc đấu tranh sinh tồn mà các nhân vật đã phải đối diện.

Hình ảnh khắc nghiệt với không gian tuyết trắng trong phim.

Trên âm hưởng chủ đạo là màu trắng của tuyết, người xem có thể cảm nhận được cái lạnh đến tê người, sự hoang vu đến chết chóc trong phần lớn thời lượng phim. Chiếc cầu cheo leo giữa hai vách núi hay cuộc vượt cạn ở thác băng thực sự là những trường đoạn đo tinh thần thép của bất cứ ai. Baltasar Kormákur có thể không mang đến nhiều pha thót tim, giật mình nhưng ông biết cách xâm chiếm tâm trí khán giả bằng cảm giác rượt đuổi, nỗi sợ hãi và sự hồi hộp.

Theo chân hành trình của các nhà leo núi, người xem cảm giác như ai đó đang rút từng phần oxy trong bình khí thở của họ. Những hơi thở gấp dần, đôi chân tê cóng trên màn ảnh mang đến rõ nét cảm giác bị mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Qua đó, Everest đánh thức một thứ sợ hãi vô thức trong mỗi người.

Jake Gyllenhaal tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất chuyên nghiệp khi tham gia vào rất nhiều dự án phim, với những kiểu nhân vật hoàn toàn khác biệt. Là một “người hùng” lặng lẽ trong cuộc chinh phục đỉnh Everest, cách anh xuất hiện và ra đi đều không quá ồn ào. Người xem vẫn sẽ gặp lại một Jake láu lỉnh, thông minh như kẻ săn tin đen trong Nightcrawler nhưng cũng khó lòng quên được một “anh hùng bại trận” đầy ngang tàng, kiêu hãnh trong Everest.

Tạo hình của Jake Gyllenhaal trong phim "Everest".

Một gương mặt quen thuộc khác là Jason Clarke cũng giữ được phong độ tương đối ổn định từ các dự án phim trước đây như Dawn of the Planet of the Apes, Terminator Genisys… tới sự trở lại lần này. Hình tượng người thủ lĩnh dường như không phải là thách thức với anh. Nhưng cũng chính vì nhân vật với tính cách đơn giản, xuôi chiều này mà Jason khó có thể làm nên đột phá.

Quy tụ một dàn diễn viên đồng đều, dù không ai thực sự bứt phá từ Jake Gyllenhaal, Jason Clarke cho đến Keira Knightley, Everest vẫn được đánh giá là thành công trên một phương diện nào đó khi mang đến cho khán giả những trải nghiệm cảm giác chân thực về nỗi sợ hãi trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Điều nằm ngoài dự đoán cũng như yếu tố bất ngờ nhất của bộ phim có lẽ thuộc về đỉnh Everest. Đó mới thực sự là nhân vật đáng mong chờ và sẽ làm khán giả thoả mãn nhất trong phim.

Everest khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18/9.

Anh Mai