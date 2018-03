'Em chưa 18' vượt doanh thu kỷ lục của phim 'Kong' ở rạp Việt

Kiều Minh Tuấn: 'Tôi yêu Cát Phượng tám năm qua' / Kaity Nguyễn: 'Cảnh nóng với Kiều Minh Tuấn không quá dữ dội'

Theo đơn vị phát hành, tính đến ngày 29/5, Em chưa 18 thu về 169 tỷ đồng với hơn 2,3 triệu vé. Con số này vượt qua doanh thu 168,9 tỷ đồng của Kong: Skull Island (gần một tháng công chiếu ở Việt Nam). Phim hài Việt xác lập kỷ lục mới của màn ảnh trong nước.

Tác phẩm được chiếu sớm (sneak show) vào bốn ngày khoảng cuối tháng tư, trước khi ra mắt từ ngày 28/4. Trên website các cụm rạp, phim có số suất chiếu vượt trội các phim ra mắt cùng thời điểm như Guardians of the Galaxy 2 và Smurfs: The Lost Village. Một đại diện của rạp BHD xác nhận phim thường xuyên "cháy" vé ở rạp.

* Kaity Nguyễn "tống tình" Kiều Minh Tuấn trong phim

Kaity Nguyễn "tống tình" Kiều Minh Tuấn bằng clip "nóng" trong phim Sau một tháng công chiếu, Em chưa 18 vẫn còn một số suất ở các rạp thuộc hệ thống CGV, bất chấp sự đổ bộ của nhiều bom tấn như King Arthur: Legend of the Sword, Alien: Covenant hay Pirates of the Caribbean 5. Thành công của phim đánh dấu sự phát triển của phòng vé Việt trong năm 2017. Hiện tại, cả ba phim ăn khách nhất lịch sử màn ảnh Việt là Em chưa 18, Kong: Skull Island và Fast & Furious 8 (157,4 tỷ đồng) đều công chiếu trong năm nay.

Bộ phim do Lê Thanh Sơn đạo diễn, Charlie Nguyễn sản xuất. Dàn diễn viên gồm có Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, Will, Châu Bùi và Quang Minh. Phim xoay quanh mối quan hệ oái oăm giữa gã tay chơi trung niên Hoàng (Kiều Minh Tuấn) và nữ sinh trung học Linh Đan (Kaity Nguyễn).

Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn được khen ngợi diễn xuất.

Sau khi bị bạn trai phụ bạc, Linh Đan lên kế hoạch trả đũa. Cô tìm cách cặp một người đàn ông trưởng thành để bạn trai cũ phải hối hận. Linh Đan hóa trang thành cô gái quyến rũ để dụ dỗ Hoàng qua đêm và chỉ tiết lộ chưa tròn 18 tuổi vào hôm sau. Cô dùng một đoạn phim nhạy cảm giữa hai người để ép buộc Hoàng đóng giả bạn trai trước mặt các bạn cùng lớp. Trải qua nhiều tình huống trớ trêu, cả hai dần nảy sinh tình cảm thực sự.

Diễn xuất của hai diễn viên chính - Kiều Minh Tuấn và Kaity Nguyễn - tạo điểm nhấn cho phim. Tuy nhiên, một số người xem nhận xét phim mang nhiều nét văn hóa Tây phương, xa lạ với lối sống của người Việt.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn cho biết vài đơn vị của Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc đang thương thảo mua lại kịch bản phim. Ngoài ra, nhà sản xuất công bố phần tiếp theo mang tên Em trên 18, cũng với Kiều Minh Tuấn và Kaity Nguyễn đóng chính. Diễn viên trẻ còn tham gia Sát thủ đầu mang mũ - dự án mới của đạo diễn Charlie Nguyễn - trong vai hacker.

