'Em chưa 18' ăn khách nhất lịch sử phòng vé phim Việt

'Em chưa 18' - phim hài về chuyện tình tay chơi và nữ sinh

Theo đơn vị phát hành, Em chưa 18 cũng là phim Việt cán mốc một triệu vé trong thời gian nhanh nhất - chín ngày, tính cả các ngày chiếu sớm. Bộ phim hiện đứng thứ tư trong danh sách phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt, sau Kong: Skull Island, Fast & Furious 8 và Fast & Furious 7. Kỷ lục doanh thu phòng vé trước đó thuộc về phim Em là bà nội của anh (2015) với 102 tỷ đồng sau hơn hai tháng công chiếu.

Trên các website của các cụm rạp, Em chưa 18 có số suất chiếu vượt trội so với những phim chiếu cùng thời điểm như Gurdians of the galaxy 2 (Vệ binh dải ngân hà 2), Smurfs: The lost village (Xì Trum: Ngôi làng kỳ bí)... Một đại diện của BHD cho biết phim thường "cháy" vé ở các khung giờ tốt tại cụm rạp này.

* Nhân vật Hoàng và Linh Đan có cuộc tình một đêm

'Em chưa 18' ăn khách nhất lịch sử phim Việt

Bộ phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn xoay quanh mối quan hệ oái oăm giữa gã tay chơi trung niên Hoàng (Kiều Minh Tuấn) và nữ sinh trung học Linh Đan (Kaity Nguyễn). Sau khi bị hot boy bóng rổ (Will) phụ bạc để đi theo một hot girl (Châu Bùi), Linh Đan quyết tâm lên kế hoạch trả đũa. Cô tìm cách cặp một người đàn ông trưởng thành để bạn trai cũ phải hối hận.



Anh chàng đào hoa Hoàng không may trở thành "người được chọn". Linh Đan hóa trang thành cô gái quyến rũ để dụ Hoàng qua đêm và chỉ tiết lộ với anh mình chưa tròn 18 tuổi vào hôm sau. Cô nàng dùng một đoạn phim nhạy cảm giữa hai người để ép buộc Hoàng đóng giả bạn trai trước mặt các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm thực sự.

* MV nhạc phim - "Yêu là tha thu"

Phim do đạo diễn Charlie Nguyễn sản xuất không sở hữu công thức thành công của nhiều phim Việt trước đó như diễn viên tên tuổi, đạo diễn ăn khách, kịch bản làm lại từ nước ngoài... Dù vậy, phim được đánh giá là có kịch bản hợp lý, không gây cười kiểu gượng ép, diễn xuất tròn trịa. Điểm trừ của Em chưa 18 là có nhiều tình tiết rập khuôn như Hollywood.

Tam Kỳ