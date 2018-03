Eddie Redmayne - tài tử Oscar bước chân sang thế giới 'bom tấn'

10 vai diễn xuất sắc của Eddie Redmayne / Eddie Redmayne - từ 'người khốn khổ' tới ngôi sao hạng A

Cho đến trước Fantastic Beasts and Where to Find Them vừa ra mắt, Eddie Redmayne gần như chưa bao giờ được đánh giá là ngôi sao bảo đảm cho doanh thu phòng vé. Trong khi The Theory of Everything mang về cho anh một giải Oscar và The Danish Girl giúp anh nhận một đề cử từ Viện hàn lâm Mỹ, bom tấn Jupiter Ascending (2015) anh góp mặt chỉ thu về 184 triệu USD - thua lỗ so với ngân sách hơn 200 triệu USD.

Để giữ vị thế của một ngôi sao hạng A, Redmayne không chỉ cần có những bộ phim nghệ thuật thành công mà còn cần cả những tác phẩm vừa mang tính "thương hiệu" vừa là hiện tượng ăn khách. Phim tiền truyện Harry Potter mang lại cơ hội cho anh đạt được điều đó.

Eddie Redmayne.

Tài tử Oscar có thương hiệu bom tấn đầu tiên

Fantastic Beasts and Where to Find Them là bộ phim kể về những sự kiện 70 năm trước câu chuyện trong Harry Potter. Nhân vật chính là Newt Scamander - một phù thủy chu du thế giới để tìm, nghiên cứu và chăm sóc những sinh vật huyền bí.

Redmayne vốn là fan ruột của loạt sách và phim về cậu bé phù thủy. Anh chia sẻ trong bài phỏng vấn độc quyền với IMDb: "Tôi đọc hết sách rồi xem phim. Chúng quả thực là những chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Cứ hai năm một lần, khán giả lại được hòa mình vào thế giới ma thuật diệu kỳ mà tác giả J.K. Rowling tạo ra. Trong phim thậm chí còn nguyên một gia đình Weasley với mái tóc đỏ hoe như tôi, vậy mà tôi chẳng có may mắn được thử vai. Sau đó khi tôi nghe tin đồn rằng sẽ có một loạt phim "Harry Potter tiền truyện", tôi lập tức nhảy cẫng lên: "Làm ơn cho tôi tham gia cùng được không"!."

Vai diễn thành công trong "Fantastic Beasts" giúp Eddie Redmayne giúp anh đóng tiếp bốn tập nữa của loạt phim có thương hiệu.

Việc Redmayne không được chọn đóng thành viên gia đình Weasley lại giúp anh trở thành nhân vật chính của nguyên loạt phim Fantastic Beasts - dự kiến kéo dài năm tập. Đạo diễn David Yates tuyên bố trên EW: "Redmayne là lựa chọn đầu tiên và duy nhất cho vai Scamander". Ông không yêu cầu Redmayne phải thử vai. Nam diễn viên chỉ việc ký hợp đồng và có mặt trong các buổi thử vai của những diễn viên khác để quan sát.

Redmayne nói với The Guardian: "Tôi cảm thấy rất áp lực, bởi bản thân hâm mộ Harry Potter. Một khi bạn đã yêu thích cái gì đó, bạn sẽ không muốn mình là người phá hủy nó". Ngôi sao làm việc chăm chỉ trong bốn tháng để tập diễn trước phông xanh và tưởng tượng anh đang đối mặt với những sinh vật kỳ bí. Nam diễn viên còn kể rằng trong lần đầu gặp J.K. Rowling, anh đã vui mừng tới mức "tra khảo" nữ nhà văn trong suốt một giờ đồng hồ để hiểu thêm về nhân vật Scamander.

Kết quả là khi lên phim, khán giả được chứng kiến một Scamander duyên dáng, lém lỉnh và đầy những bất ngờ. Nhân vật của anh có vẻ ngoài bẽn lẽn rụt rè khi mới xuất hiện, nhưng ánh mắt bỗng sáng bừng lên khi đề cập tới những sinh vật kỳ bí. Scamander vừa khiến khán giả bật cười trước cách anh xoay sở bắt lại đám thú lại vừa ngưỡng mộ sự dũng cảm và trái tim nhân hậu của nhân vật này trong những hoàn cảnh khó khăn. Trên tất cả, vẻ ngoài hiền lành và nụ cười của Redmayne giúp nhân vật chiếm thiện cảm và niềm tin từ khán giả.

Làm chủ nhân vật, Eddie Redmayne trở thành điểm sáng trong một dàn diễn viên quy tụ nhiều tài năng. Tờ The Guardian nhận định: "Ở thời điểm này, có thể nói rằng thế giới của Fantastic Beasts sẽ có tên Redmayne trong một thập niên tới. Đan xen giữa nhưng bom tấn ra mắt hai năm một lần ấy, chàng diễn viên tài năng này sẽ luôn thử thách bản thân với những vai diễn khó nhằn và nhọc công chuẩn bị".

*Một cảnh của Eddie Redmayne trong "Fantastic Beasts"

Eddie Redmayne - tài tử Oscar bước chân sang thế giới 'bom tấn'

Ngôi sao cần mẫn và giản dị

Ngay cả trước khi đến với Fantastic Beasts and Where To Find Them, Eddie Redmayne luôn khiến người xem nể phục vì độ nhập vai gần như hoàn hảo. Hồi 2015, màn trình diễn của Redmayne trong The Theory of Everything không chỉ làm lay động công chúng lẫn Viện Hàn lâm Mỹ mà còn khiến một nhân vật đặc biệt khác rơi nước mắt. Đó là giáo sư Stephen Hawking - nguyên mẫu của phim. Tờ Independent kể rằng sau khi xem lại tác phẩm tái hiện một thời tuổi trẻ và sự nghiệp của mình, Hawking rơi lệ và còn phát biểu: "Có những lúc, tôi tưởng rằng Eddie chính là tôi".

Để có thể hóa thân vào vai một bệnh nhân mắc chứng xơ cứng teo cơ cột bên ALS như giáo sư Hawking, Redmayne từng dành tới gần nửa năm để ngồi xem lại các đoạn video ghi lại hình ảnh Hawking và học cách điều khiển các cơ mặt giống thiên tài vật lý. Anh không ngần ngại tới gặp các bác sĩ chuyên ngành để hiểu thêm về ALS và cách căn bệnh này tác động tới giáo sư Hawking từ khi ông còn trẻ. Tất cả cho thấy sự chuyên nghiệp và tận tụy với công việc của Redmayne. Tuy vậy, anh vẫn thừa nhận không dám tin vào cơ hội giành tượng vàng hồi đó. Tài tử nói trên The Guardian: "Đây là một cuộc đua và dù tôi là một trong những người tham gia, tôi vẫn không dám để bản thân tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng Michael Keaton và bộ phim Birdman thực sự xuất sắc".

Eddie Redmayne đi tàu điện ngầm khiến người hâm mộ thêm quý mến.

Là ngôi sao màn bạc nổi danh, ở ngoài đời Redmayne không khỏi khiến nhiều người sống cùng ở London bất ngờ bởi đức tính giản dị. Hồi đầu năm, sau khi Mail Online đăng tải ảnh Redmayne đi tàu điện thay vì sử dụng xe limousine như nhiều ngôi sao khác, nam diễn viên này tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thật kỳ quặc bởi nếu bạn sống ở London thì bạn còn lựa chọn nào khác ngoài tàu điện? Sẽ phải mất sáu tiếng đồng hồ để đi từ nơi tôi sống tới một khu khác ở London. Còn thuê tài xế riêng hàng ngày thì quá đắt đỏ và không cần thiết".

Không chỉ sử dụng tàu điện như công chúng, Redmayne còn đi máy bay hạng phổ thông và điều này cũng đem lại cho anh những trải nghiệm thú vị. Anh chia sẻ trên IMDb: "Có một lần tôi ngủ thiếp đi trên máy bay và khi tỉnh dậy, người bên cạnh nhoài người sang bên tôi và hỏi: "Anh có phải một người quan trọng không? Khi anh ngủ, một nữ tiếp viên đã đứng yên ở đây chỉ để ngắm anh"".

