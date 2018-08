'Địch Nhân Kiệt 3' - phim võ thuật phô trương kỹ xảo

Năm phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 8 / 'Chúng ta của sau này' - phim thanh xuân Hoa ngữ gây xúc động

Phim có tên tiếng Anh Detective Dee: The Four Heavenly Kings do Từ Khắc đạo diễn, là phần ba trong loạt phim về Địch Nhân Kiệt - vị đại quan có thật sống cùng thời Võ Tắc Thiên. Tuy nhiên, kịch bản là câu chuyện hư cấu theo thể loại kỳ ảo và võ thuật. Địch Nhân Kiệt (Triệu Hựu Đình đóng) vừa chạy trốn cuộc truy sát của Võ Tắc Thiên (Lưu Gia Linh đóng), vừa phải đối đầu với một bộ tộc dùng tà ma ám hại triều Đường.

* Trailer phim

Trailer Detective Dee: The Four Heavenly Kings (Địch Nhân Kiệt: Tứ đại thiên vương)

Trong lần tái xuất, đạo diễn sinh năm 1950 tiếp tục thể hiện phong cách hình ảnh đặc trưng, pha trộn yếu tố giả tưởng, võ thuật vào chất liệu dã sử. Bộ phim có nhiều khung cảnh đẹp và tình huống cận chiến được dựng theo lối hoa mỹ, đồng thời cho thấy trình độ kỹ xảo đang ngày càng tiến bộ của điện ảnh Trung Quốc. Tạo hình uy quyền của các vị thần, chân dung kỳ quái của các kỳ nhân hay không gian rực rỡ với hai sắc đỏ - vàng chủ đạo của hoàng cung đều được chăm chút. Tạo hình các vai phản diện trong phim công phu với nhiều hình hài quái dị. Trùm kín mặt và tỏa ra vẻ hắc ám, đám người Phong Ma gợi liên tưởng tới đội quân Bóng Trắng trong series Game of Thrones.

Nhiều yếu tố Phật giáo được cài cắm trong tác phẩm. Tên phim ám chỉ bốn vị thần trấn giữ, cai quản bốn quyền năng của loài người theo tư tưởng Phật giáo Ấn Độ. Ở Trung Quốc, họ được gọi là "Tứ đại thiên vương" và xuất hiện trong nhiều thần thoại và tác phẩm văn học. Chân dung bốn vị thần bị đám người Phong Ma lợi dụng làm hình ảnh ảo giác, tấn công đội quân của Địch Nhân Kiệt. Sự xuất hiện của Viên Trắc đại sư (Nguyễn Kinh Thiên đóng) - người dùng Phật pháp chế ngự tà ma ở cuối phim - hay cách đội quân của Địch Nhân Kiệt niệm chú Phật để hóa giải tà đạo mang hiệu ứng thị giác ấn tượng.

"Tư đại thiên vương" là bốn vị thần trấn giữ bốn hướng trong Phật giáo.

Tuy nhiên, 132 phút phim của Địch Nhân Kiệt: Tứ đại thiên vương tạo cảm giác vừa thừa vừa thiếu về nội dung. Tình huống Võ Tắc Thiên truy sát Địch Nhân Kiệt để giành thanh vũ khí Kháng Long Giản được diễn giải lê thê ở đoạn mở đầu. Sau gần một tiếng, phim mới tập trung vào mạch chính xung quanh âm mưu của tộc người Phong Ma. Do không đủ thời lượng kể chuyện, việc hóa giải mâu thuẫn ở cuối có phần vội vã. Dù Địch Nhân Kiệt được giới thiệu là thần thám, yếu tố phá án chỉ đóng vai trò thứ yếu, quá trình truy tìm manh mối được nhắc qua loa. Trong một số pha võ thuật, động tác của diễn viên chưa rõ, được khỏa lấp bằng kỹ xảo máy tính.

Dàn nhân vật trong phim hời hợt về nội tâm, kể cả vai chính Địch Nhân Kiệt. Đến cuối, vai trò của nhân vật này thu hẹp bởi mọi ân oán được hóa giải dưới bàn tay của Viên Trắc đại sư. Nhân vật Võ Tắc Thiên chưa bộc lộ rõ cá tính và thủ đoạn, có đất diễn ít ỏi. Trong khi đó, cách ăn vận của bà quá cầu kỳ tới mức khoa trương, có nhiều kiểu tóc kỳ dị dễ khiến người xem chú ý quá mức gây xao lãng câu chuyện.

Ở thời điểm câu chuyện, Võ Tắc Thiên (trái) đang là hoàng hậu và thể hiện tham vọng quyền lực.

Loạt nhân vật phản diện thay đổi tính cách ở cuối phim quá nhanh, đánh mất cảm giác bí ẩn và nguy hiểm được tạo ra khá tốt ban đầu. Gây ấn tượng nhất chỉ có nam phụ Sa Đà Trung (Lâm Canh Tân đóng) - huynh đệ tốt và cũng là trợ thủ đắc lực của Địch đại nhân. Sự hậu đậu, nhút nhát của nhân vật được khai thác triệt để, mang tới nhiều tiếng cười giải trí.

Ra mắt ở Trung Quốc từ ngày 27/7, Địch Nhân Kiệt: Tứ đại thiên vương thu 42,5 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên. Theo Variety, đây là con số khả quan nhưng chưa thỏa kỳ vọng của nhà sản xuất với một bom tấn nhiều kỹ xảo. Cũng trong cuối tuần đó, phim hài Hello Mr. Billionaire thu đến 131 triệu USD. Trang TMPost cho rằng, khán giả Trung Quốc ngày càng kỹ tính khi thưởng thức điện ảnh. Địch Nhân Kiệt: Tứ đại thiên vương gây ấn tượng bằng kỹ xảo nhưng chưa đủ làm họ yêu thích khi kịch bản thiếu hấp dẫn.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam với nhãn C16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi).

Dương Dương