'Dạo bước cùng khủng long' tung trailer mới sống động

Trailer mới nhất của bộ phim Walking With Dinosaurs (tên Việt: Dạo bước cùng khủng long) được tung ra với những hình ảnh hoành tráng của kỷ nguyên khủng long. Video mang đến những đoạn đối thoại hết sức sinh động và đầy cảm xúc. Có lẽ chưa bao giờ loài bò sát răng sắt khổng lồ này lại trở nên gần gũi và thú vị đến thế.

Trailer phim "Walking With Dinosaurs" Trailer phim 'Walking With Dinosaurs'

Bộ phim của đạo diễn Barry Cook và Neil Nightingale sẽ giúp khán giả có cơ hội được dạo bước trong thời đại của những gã khổng lồ nhất trong hàng trệu năm qua, nơi chưa hề có sự tồn tại của con người. Và cũng vào thời điểm ấy, người xem sẽ dõi theo dấu chân bé nhỏ của một chú khủng long trong chuyến hành trình bi tráng có một không hai trên trái đất, vượt qua mọi giới hạn để sống, chiến đấu, bảo vệ giống loài và quan trọng hơn hết là để khẳng định chính mình.

Walking With Dinosaurs được cho là có nhiều điểm tương đồng với bộ phim tài liệu March of the Dinosaurs (Cuộc di cư của loài khủng long) năm 2011 của đạo diễn Matthew Thompson, từ bối cảnh thời gian (Kỷ Phấn Trắng), các giống khủng long, cho đến cuộc di cư hàng trăm dặm của một số loài đến vùng đất mới.

Thiết kế nhân vật của Walking With Dinosaurs do giám đốc mỹ thuật David Krentz - tên tuổi lớn trong giới sáng tạo các mô hình khủng long - thực hiện. Ông từng thiết kế nhiều nhân vật khủng long trong các bộ phim của Disney.

Poster phim "Dạo bước cùng khủng long".

Với những thước phim sống động, cảnh quay ấn tượng cùng kỹ xảo 3D, Walking With Dinosaurs hứa hẹn là một trong những bộ phim đáng xem nhất về thế giới khủng long.



Bộ phim dự kiến ra rạp Việt từ 31/1/2014 với định dạng 3D và lồng tiếng Việt.

Hình ảnh trong phim "Walking With Dinosaurs"

Ý Ly