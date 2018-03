Daniel Craig gây bất ngờ khi hóa tội phạm hài hước

3 phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 9 / Daniel Craig vào vai tù nhân xăm trổ trong phim mới

Nhân vật chính của phim là Jimmy Logan (Channing Tatum), người từng là ngôi sao bóng rổ ở trung học nhưng gặp chấn thương chân khiến anh bị tật. Tan vỡ giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp, Jimmy sống bấp bênh với nghề lao động tay chân. Anh bị đuổi việc ở khu phức hợp đua xe Charlotte Motor Speedway, cùng lúc hay tin có thể mất quyền thăm nom con gái (Farrah Mackenzie).

Đứng trước bờ vực, Jimmy lôi kéo em trai Clyde (Adam Driver) cướp tiền từ chính nơi anh vừa bị đuổi việc. Để kế hoạch trót lọt, anh em nhà Logan thuyết phục thêm Joe Bang (Daniel Craig) - một gã chuyên cướp ngân hàng bằng chất nổ vẫn còn thụ án trong trại giam. Với những sự trợ giúp đến từ cô em gái Mellie (Riley Keough) của nhà Logan và hai người em của Joe Bang, kế hoạch của Jimmy được tiến hành với nhiều tình huống bất ngờ.

Daniel Craig (phải) có lúc lấn át cả hai nam chính của phim trong những phân đoạn hài.

Điểm sáng nhất trong diễn xuất đến từ tài tử 007 Daniel Craig khi từ bỏ hình ảnh điệp viên lịch lãm. Vai diễn minh chứng cho khả năng nhập vai đa dạng của một diễn viên đẳng cấp. Anh lột xác từ ngoại hình đến tính cách, hoá thân thành một gã tội phạm xăm trổ với sự tưng tửng trong cách nói chuyện lẫn gây án. Trong nhiều cảnh, Daniel Craig có khi lấn át cả hai nam chính. Trích đoạn Joe Bang nhiệt tình viết phương trình hóa học để giải thích cho anh em nhà Logan về cách tạo ra chất nổ là một trong những cảnh hài hước nhất phim.

Tác phẩm đánh dấu lần thứ tư Channing Tatum hợp tác cùng đạo diễn Soderbergh. Nam diễn viên 37 tuổi thể hiện tốt nội tâm của một nhân vật luôn bị vận đen đeo bám. Jimmy được xây dựng như một kẻ rất thông minh ẩn sau khuôn mặt ngờ nghệch. Trong cảnh nhân vật nghe con gái hát, tài tử thể hiện tốt biểu cảm nghẹn ngào.

Adam Driver tiếp tục thể hiện sự duyên dáng nhờ nét mặt gần như không để lộ cảm xúc, phù hợp với kiểu hài "mặt đơ". Riley Keough dù ít đất diễn nhưng vẫn để lại ấn tượng. Nhân vật của nữ diễn viên sinh năm 1989, ăn mặc nóng bỏng, có cá tính sắc sảo, dễ dàng biến những tay chơi phóng đãng thành trò cười.

Hai anh em nhà Logan nhiều cảnh gây cười với khuôn mặt đơ.

Đạo diễn Steven Soderbergh xây dựng phim mới thành một chuỗi liên hoàn các tình tiết kịch tính và vui nhộn, giống bộ ba Ocean's Eleven nổi tiếng của ông. Không khí hài hước mang tính chủ đạo, kết hợp các phong cách gây cười khác nhau: slapstick (gây cười bằng hình thể), deadpan (gây cười với biểu cảm “đơ”) và gây cười nhờ tình huống phi logic.

Màu sắc slapstick chủ yếu đến từ những pha tung hứng của hai người em trai của Joe Bang, nổi bật nhất là cảnh điều chế thuốc nổ rồi chạy thục mạng khi chúng sắp phát nổ. Trong khi đó, phong cách "đơ" dường như dành sẵn cho khuôn mặt của hai tài tử Adam Driver và Channing Tatum. Nét biểu cảm ngơ ngác của họ trong loạt tình huống ẩu đả tại quán bar hay màn thuyết phục Joe Bang tạo ra nhiều tiếng cười.

Cách xây dựng tình huống phi logic cũng mang đến tiếng cười. Khi Joe Bang nhờ hai cậu em vào rừng gặp một “con gấu” để lấy hàng, người xem dễ liên tưởng đó là biệt hiệu của một gã máu mặt. Tuy nhiên, kẻ giao hàng là một anh chàng trong bộ đồ gấu, hoàn toàn tương phản với vẻ nghiêm trọng của tình huống hay bối cảnh khu rừng. Ở giữa phim, biên kịch bất ngờ lồng vào một đoạn tranh luận kéo dài hơn ba phút về Game of Thrones, biến sự căng thẳng trong tình huống thành trò đùa.

Yếu tố châm biếm trong Logan Lucky được khai thác hiệu quả từ việc xây dựng nhân vật trái khoáy. Một gã đại diện nhãn hàng, ăn mặc như một tay đua, tỏ ra hầm hố nhưng phát biểu lung tung về thể thức giải đua do mình tài trợ. Một nhân vật khác là tay chơi giàu có, luôn thể hiện mình am hiểu và thích mua những mẫu xe chưa bán rộng rãi, nhưng thật ra là dàn xe số tự động bị giới chơi xe khinh thường. Tuyến những kẻ giàu có nhưng kệch cỡm này tạo ra sự đối lập với các nhân vật lao động như anh em nhà Logan.

* Không khí hài hước trong tác phẩm

Logan Lucky

Trên phương diện một phim heist (các tác phẩm xoay quanh vụ cướp), kịch bản thuyết phục nhờ các mắt xích và nhân vật liên kết chặt chẽ. Tuy cách thực hiện kế hoạch có phần đơn giản so với những phi vụ trong bộ ba Ocean’s Eleven, câu chuyện vẫn khiến người xem phải tập trung tối đa để nắm bắt. Giống các tác phẩm trước, Soderbergh tiếp tục đánh lạc hướng về kết cục của vụ cướp khi đẩy khán giả vào những khoảnh khắc xúc động của Jimmy và con gái, cũng như quy tắc “biết lúc nào nên dừng lại” của anh, để rồi mở ra kết cục bất ngờ.

Về mặt hình ảnh, đạo diễn Soderbergh - người từng là một nhà quay phim - khai thác được những góc quay tốt nhờ cách dựng hình và lấy nét. Logan Lucky trình diễn những góc cận đặc tả thần thái của những nhân vật chính, cũng như làm tốt những pha chuyển tiếp tình huống chỉ với một cú lấy nét.

Âm nhạc trong phim có hai bài hát gây cảm xúc mạnh. Ca khúc bất hủ Take Me Home, Country Roads truyền tải nét đẹp văn hoá miền Nam nước Mỹ, cũng như tạo nên phân đoạn cảm xúc về tình cha con. Trong khi đó, bài hát America The Beautiful kết hợp hình ảnh trang nghiêm của đội duyệt binh mang lại những phút giây lắng đọng bất ngờ trong một tựa phim hài châm biếm.

Điểm yếu của tác phẩm là một số nhân vật rườm rà, không cần thiết. Với những khán giả Việt Nam không quá am hiểu về văn hóa Mỹ, cảm xúc có thể bị gián đoạn mỗi lần các nhân vật bàn sâu về yếu tố này.

Steven Soderbergh sinh năm 1963, có tác phẩm thành công trong nhiều thể loại như tâm lý (Sex, Lies, and Videotape), tiểu sử (Erin Brockovich), hài hước (Magic Mike) hay kịch tính (Ocean's Eleven, Traffic - tác phẩm giúp anh nhận Oscar "Đạo diễn xuất sắc" năm 2001). Năm 2013, nhà làm phim từng chia sẻ ý định nghỉ ngơi trong thời gian dài, nhưng bất ngờ tái xuất bằng một tác phẩm được đánh giá cao. Logan Lucky được 93% bài đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes với điểm số trung bình 7,5.

Minh Dương