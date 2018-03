Dàn ôtô rơi khỏi tòa nhà trong 'Fast & Furious 8'

Trailer ngập pha hành động của 'Fast & Furious 8' hot nhất tuần / Dwayne Johnson lao vào hỗn chiến để vượt ngục trong 'Fast 8'

Bom tấn The Fate of the Furious vừa công bố trailer mới, hé lộ năng lực của nhân vật phản diện Cipher (Charlize Theron). Người phụ nữ này là một tên khủng bố công nghệ cao với thân thế bí ẩn. Trong đoạn phim ngắn, Cipher gây bất ngờ khi dùng công nghệ để chiếm quyền điều khiển hàng loạt xe hơi để truy đuổi nhóm nhân vật chính trên đường phố, gây nên cảnh hỗn loạn. Trong một trích đoạn khác, hàng chục chiếc xe bị điều khiển để đâm bổ xuống phố từ các tòa nhà như một loại vũ khí.

Trailer mới của “The Fate of the Furious”

Nhân vật của Charlize Theron cũng tiết lộ từng gặp Dominic Toretto (Vin Diesel đóng) nhiều lần trong quá khứ mà anh không hề hay biết. Dường như người phụ nữ này đang nắm giữ một bí mật quan trọng, khiến tay quái xế phải nghe theo cô ta. Ngoài khả năng điều khiển xe hơi, Cipher còn sở hữu nhiều vũ khí hạng nặng như ngư lôi và tên lửa.

Trailer cũng có các cảnh cháy nổ và đua xe, từ đường phố thành thị đến mặt băng cứng ở Bắc Cực. Cảnh cuối gây choáng ngợp khi Dominic từ bờ vực băng giá phóng xe ra khoảng không để tránh một quả tên lửa.

Cảnh các xe từ tòa nhà lao xuống trong trailer mới

Tháng 12 năm ngoái, trailer đầu tiên của The Fate of the Furious gây bất ngờ với tình tiết Dominic phản bội đồng đội - những người anh xem là “gia đình”. Để bắt anh, chính phủ Mỹ phải nhờ đến sự giúp sức của Deckard Shaw (Jason Statham) - gã tội phạm đã bị bắt trong phần trước. Khi số phận băng cướp của Dominic dường như đi đến đường cùng, câu hỏi liệu họ còn coi nhau là gia đình được đặt ra. Đầu tháng này, êkíp cũng vừa công bố video nhạc phim đầu tiên - Go Off - pha trộn giai điệu phóng khoáng với những khung hình bụi bặm.

* MV “Go Off”

The Fate of the Furious là phần tiếp theo của Furious 7 - bom tấn năm 2015 thu về hơn 1,5 tỷ USD trên toàn cầu. Theo dự kiến, tập tám sẽ mở đầu cho một bộ ba mới về Fast & Furious và loạt phim sẽ dừng lại ở tập 10.

Trên kênh MTV, Vin Diesel chia sẻ tác phẩm được thực hiện theo tâm nguyện của diễn viên quá cố Paul Walker - người luôn khẳng định sẽ có phần tám. Anh nói: “Furious 7 là dành tặng Paul, phần tám là ý tưởng của Paul”.

Poster “Fast & Furious 8”

Quá trình quay phần tám trải dài trên ba quốc gia - Cuba, Iceland và Mỹ. Trừ Paul Walker, các diễn viên quen thuộc của loạt phim như Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Elsa Pataky hay Tyrese Gibson đều quay lại. Ngoài ra, phim bổ sung thêm Charlize Theron, Scott Eastwood cùng minh tinh kỳ cựu 71 tuổi Helen Mirren (trong vai mẹ của Deckard Shaw).

The Fate of the Furious do Vin Diesel đồng sản xuất cùng Neal H. Moritz và Michael Fottrell. Nhà biên kịch Chris Morgan, viết kịch bản cả loạt Fast & Furious, tiếp tục chấp bút phần tám. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 14/4/2017.

Ân Nguyễn