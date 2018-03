'Cô gái trên tàu' thu hút đông đảo fan sách gốc

Bom tấn của 'biểu tượng sex' Eva Green ăn khách Bắc Mỹ / 'Don't Breathe' không có đối thủ tại phòng vé Bắc Mỹ

The Girl on the Train thu về 24,7 triệu USD tuần mở màn. Đây là con số khởi đầu khả quan so với ngân sách 45 triệu USD hãng DreamWorks bỏ ra sản xuất. Theo AP, 68% khán giả đến rạp là nữ giới và phim nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ tiểu thuyết gốc. Năm 2015, tiểu thuyết của nhà văn Paula Hawkins bán ra hơn 11 triệu ấn bản, trở thành truyện trinh thám bán chạy nhất năm.

Cảnh trong "The Girl on the Train".

Ở tiểu thuyết gốc, cuốn The Girl on the Train được so sánh ngang ngửa Gone Girl về độ căng thẳng trong nội dung và các tình tiết bất ngờ. Trong khi đó, phim chuyển thể bị cho là không hay bằng tác phẩm có Ben Affleck và Rosamund Pike đóng. Giới phê bình khen chê phim lẫn lộn. 44% trong tổng số 165 bài phê bình trên trang tổng hợp Rotten Tomatoes đánh giá phim tích cực.

Cốt truyện The Girl on the Train kể về người phụ nữ nghiện rượu tên Rachel (Emily Blunt thể hiện) đi điều tra cuộc sống tình ái của chồng cũ. Người đẹp Rebecca Ferguson vào vai phụ - vợ mới của chồng cũ Rachel. Còn nữ diễn viên Haley Bennett (từng đóng Hardcore Henry) hóa thân thành cô hàng xóm gợi cảm có cuộc sống tình ái phóng túng và bị mất tích.

Như dự đoán, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children rớt xuống vị trí thứ hai với 15 triệu USD ở tuần thứ hai ra rạp. Tác phẩm của đạo diễn Tim Burton hiện thu về 51 triệu USD ở Bắc Mỹ sau 10 ngày ra rạp. Deepwater Horizon của Mark Wahlberg đạt 11,8 triệu USD tuần qua, còn The Magnificent Seven gom thêm 9,2 triệu USD.

"The Birth of A Nation" không ăn khách.

Bộ phim gây sốt ở Sundance hồi đầu năm - The Birth of A Nation - chỉ đạt 7,1 triệu USD trong tuần mở màn và đứng vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng doanh thu. Tác phẩm có ngân sách 17,5 triệu USD không đạt kỳ vọng của giới quan sát do đạo diễn Nate Parker vướng bê bối cưỡng bức thiếu nữ 17 tuổi. Trong khi đó, phim được đánh giá cao với điểm A trên CinemaScore.

Cuối tuần qua, Disney đón tin vui khi hoạt hình Finding Dory cán mốc 1 tỷ USD toàn cầu - với 485 triệu USD doanh thu nội địa và 517 triệu USD thế giới. Đây là phim thứ ba của nhà Disney vượt mốc tỷ đô trong năm nay (cùng Zootopia và Captain America: Civil War).

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Girl on the Train (2016) - Universal - 24,6 triệu USD

2. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children - Fox - 15 triệu USD

3. Deepwater Horizon - LionsGate - 11,7 triệu USD

4. The Magnificent Seven (2016) - Sony - 9,1 triệu USD

5. Storks - Warner Bros. - 8,4 triệu USD

6. The Birth of a Nation - Fox - 7,1 triệu USD

7. Middle School: The Worst Years of My Life - LionsGate - 6,9 triệu USD

8. Sully - Warner Bros. - 5,2 triệu USD

9. Masterminds (2016) - Relativity - 4,1 triệu USD

10. Queen of Katwe - Buena Vista - 1,6 triệu USD

Thành Long