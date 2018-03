'Cô gái đến từ hôm qua' dự liên hoan phim ở Hàn Quốc

Vũ Cát Tường ngồi đàn piano giữa rừng / Ngô Kiến Huy bật khóc vì Miu Lê trong phim mới

Tại Liên hoan phim quốc tế giả tưởng Bucheon (BIFAN), Cô gái đến từ hôm qua sẽ có buổi chiếu đầu tiên trên toàn thế giới (world premiere) trước khi ra mắt khán giả Việt từ ngày 21/7. Trên website chính thức của sự kiện, phim được giới thiệu với tên tiếng Anh The Girl from Yesterday cùng một số hình ảnh của hai diễn viên chính.

Tác phẩm được trình chiếu ở hạng mục World Fantastic Blue - dành cho các phim khoa học viễn tưởng, giả tưởng, hài và tâm lý không có nhiều cảnh ghê rợn. Đây không phải hạng mục chính, nhưng ban tổ chức sẽ lựa chọn một phim châu Á để trao giải NETPAC - giải thưởng của Hệ thống phát triển điện ảnh châu Á.

Ngô Kiến Huy bật khóc trong phim

Một số phim đáng chú ý khác tham gia World Fantastic Blue gồm Ngôi làng hạnh phúc (The Village of No Return), Chiếm đoạt ký ức (Battle of Memories) và 78/52.

Được tổ chức lần đầu năm 1997, Liên hoan phim quốc tế giả tưởng Bucheon tập trung vào các phim thuộc thể loại đặc thù, hướng đến đối tượng khán giả của riêng thể loại này (genre films). Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 13 đến 23/7, với sự tham gia của 289 phim đến từ 58 quốc gia, bao gồm 180 phim truyện và 109 phim ngắn.

MV "Cô gái ngày hôm qua"

Cô gái đến từ hôm qua là phim chuyển thể từ truyện cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh, do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn. Tác phẩm quy tụ các diễn viên như Ngô Kiến Huy, Miu Lê, Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi, Hạ Anh, Lan Phương... cùng hai ca sĩ nổi tiếng thập niên 1990 là Ngọc Linh và Thủy Tiên. Câu chuyện xoay quanh chuyện tình của Thư (Ngô Kiến Huy) - cậu học trò vừa học kém vừa ham chơi - với cô bạn học mới Việt An (Miu Lê).

Ân Nguyễn