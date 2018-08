'Chúng ta của sau này' - phim thanh xuân Hoa ngữ gây xúc động

Phim hài gây sốt Trung Quốc cán mốc 400 triệu USD / Phòng vé Trung Quốc vượt Mỹ trong ba tháng đầu năm 2018

Chúng ta của sau này (Us and Them) mở đầu khi Kiến Thanh (Tỉnh Bách Nhiên đóng) và Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ đóng) tình cờ gặp lại nhau trên một chuyến bay ngày giáp Tết. Cuộc hội ngộ khiến ký ức của mối tình 10 năm trước vỡ òa trong lòng họ. Thời gian trôi, cuộc đời biến đổi. Tiểu Hiểu và Kiến Thanh đã có cuộc cuộc sống vật chất đủ đầy như mong muốn nhưng trong sâu thẳm, tâm hồn họ vẫn mắc kẹt ở những ngày cũ khi họ có nhau.

"Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta" là lời đề tựa trên poster của phim, sau đó được nhiều khán giả châu Á trích dẫn. Dòng này biến tấu từ đoạn thoại có ngữ điệu trầm lắng nhưng day dứt của Kiến Thanh và Tiểu Hiểu ở cuối phim: "Chúng ta rốt cuộc đã có tất cả. Chỉ là không có nhau".

* Trailer phim

Trailer phim Us and Them (Chúng ta của sau này)

10 năm trước, Tiểu Hiểu và Kiến Thanh quen nhau trên một chuyến tàu về quê ăn Tết. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên, câu chuyện của Tiểu Hiểu và Kiến Thanh đều đặn được thuật lại qua những mùa Tết. Thời điểm này là giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khi con người thường rơi vào hai thái cực, của tận cùng hân hoan sum họp hay tận cùng nỗi bơ vơ không được đoàn viên.

Tiểu Hiểu trưởng thành trong gia đình đổ vỡ, còn Kiến Thanh chẳng bao giờ hết khó xử khi đối diện bố mình. Đồng cảm bởi nỗi đơn côi, hai nhân vật chính tìm thấy tiếng nói chung trong những mộng mơ tuổi trẻ, trong cuộc mưu sinh chật vật để trụ lại thủ đô Bắc Kinh hoa lệ mà nhiều nghiệt ngã. Bộ phim họa nên thế giới độc tôn dành riêng cho họ. Dù tự do giữa thiên nhiên bao la hay chen chúc trong phòng trọ chật hẹp, họ đều có nhau, chia sẻ nước mắt, nụ cười. Đôi khi họ lại cãi vã, làm tổn thương lẫn nhau, để rồi nhìn thấu cả vẻ đẹp và tật xấu trong nhau.

Cảnh quá khứ có tông màu ấm.

Chuỗi hình ảnh ấy chạm đến nhiều cảm xúc nơi khán giả, làm người ta bật cười, hoặc trách cứ, hoặc nuối tiếc. Ở một số điểm, câu chuyện của Tiểu Hiểu và Kiến Thanh gợi nhớ đến chuyện tình giữa chốn Hollywood hoa lệ trong La La Land. Kiến Thanh theo đuổi mục tiêu về sự nghiệp với sự cố chấp vừa khiến người xem nể phục, vừa tức giận. Tiểu Hiểu ham làm giàu nhưng vô định khi nói về đam mê thực sự. Chính sự mơ hồ ấy khiến cô sẵn sàng hy sinh, đổi hết việc này tới việc khác để làm chỗ dựa cho người yêu theo đuổi lý tưởng.

Chúng ta của sau này mang không khí hiện thực, vừa lãng mạn vừa tàn nhẫn giống Gửi thanh xuân chúng ta sẽ mất (2013). Nhưng so với tác phẩm do Triệu Vy đạo diễn, phim mới mang đến cái kết tròn vẹn và thỏa đáng hơn. Lúc hai nhân vật gặp lại, khán giả dễ xúc động khi nhìn lại cả một chặng đường của họ, với những biến cố và đổi thay theo thời gian. Sự đồng cảm còn đến từ các tình tiết, hoàn cảnh gần gũi với cuộc sống của nhiều thế hệ. Phim không chỉ nói về tình yêu mà còn phản ánh cuộc sống và khát khao vươn lên của những người trẻ châu Á đương đại.

Tỉnh Bách Nhiên tròn vai chàng trai đam mê sự nghiệp còn Châu Đông Vũ gây ấn tượng hơn nhờ lối diễn biến hóa. Có lúc cô khóc, cười, mè nheo thật nữ tính, lúc lại uống rượu và đánh bài không kém cánh đàn ông. Tình huống hay cảm xúc nào cũng được nàng tiểu hoa đán Trung Quốc khắc họa tròn trịa.

Cảnh ở tương lai có màu đen trắng lạnh lẽo.

Ở tác phẩm đầu tay với vai trò đạo diễn, ca sĩ kiêm diễn viên Đài Loan Lưu Nhược Anh thể hiện sự chắc tay trong dàn dựng. Tác phẩm khai thác tốt ngoại cảnh và nội cảnh, đồng thời sử dụng ánh sáng, màu sắc có ý đồ để làm bật không khí và tâm lý nhân vật. Phim được kể theo cấu trúc song hành, đan xen hiện tại và quá khứ. Các cảnh trong ký ức mang các tông màu rực rỡ hoặc u ám, tùy thuộc tâm trạng nhân vật và mối quan hệ của họ.

Trái lại, tuyến truyện của hiện tại trải ra trong khung hình đen - trắng. Ở đó mọi thứ đều ủ ê, tối tăm, chỉ có sắc trắng của băng tuyết biểu trưng cho lạnh lẽo hay những sợi tóc bạc ghi dấu thời gian trên mái đầu của Kiến Thanh. Cách dùng màu của phim có liên quan đến một câu nói của Kiến Thanh - một chuyên gia sáng tạo game. Anh từng nói với Tiểu Hiểu rằng có một trò chơi, nếu người chơi không thể giúp nam chính tìm thấy nữ chính, toàn bộ thế giới trong game không còn màu sắc. Quy luật trò chơi lại vận vào chính cuộc đời hai người.

Nhạc phim có một số ca khúc được sáng tác riêng và ca từ gắn liền với câu chuyện. Điểm trừ của phim là nhịp điệu rề rà ở nửa đầu với một số tình huống lê thê.

Châu Đông Vũ chiếm thiện cảm nhờ vẻ trong trẻo, lối diễn tự nhiên.

Trong những năm gần đây, làn sóng phim hoài niệm thanh xuân của Trung Quốc thoái trào với nhiều tác phẩm chất lượng thấp. Vì thế, Chúng ta của sau này là điểm sáng trên màn ảnh Hoa ngữ. Ra mắt hồi cuối tháng 4, tác phẩm gây sốt khi thu đến 1,3 tỷ NDT (hơn 190 triệu USD), trở thành phim của đạo diễn nữ có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc. Trước sức hút này, Netflix mua phim để phát hành trực tuyến ở thị trường ngoài Trung Quốc vào tháng 6.

Dù được khen ngợi và ăn khách, Chúng ta của sau này bị tổn hại danh tiếng một phần với nghi vấn "vé giả". Theo tờ Mtime, trước ngày khởi chiếu, một số lượng lớn vé được đặt trước rồi hủy ở 4.000 rạp chiếu. Giới truyền thông cho rằng đoàn phim tự đặt vé rồi tự hủy, gây ra tình trạng "sốt vé" giả như chiêu trò quảng bá. Tổng tiền của các vé bị hoàn trả chỉ khoảng 2,3 triệu USD đến 3,1 triệu USD, chiếm phần nhỏ so với doanh thu nhưng scandal khiến thành công của tác phẩm chưa trọn vẹn.

Dương Dương