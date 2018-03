Charlize Theron vào vai tình báo Anh trong phim điệp viên

'Ác nữ' Charlize Theron lộ diện trong 'Fast & Furious 8' / Charlize Theron tham gia 'Fast & Furious 8'

Atomic Blonde lấy bối cảnh năm 1989 khi Bức tường Berlin sắp sụp đổ ở Đức và cán cân quyền lực giữa các siêu cường quốc chuẩn bị thay đổi. Nữ điệp viên cao cấp của MI6 - Lorraine Broughton (Charlize Theron) - được cử đến thanh trừng một tổ chức tình báo vừa sát hại một đặc vụ ngầm. Cô phải hợp tác với người đứng đầu đơn vị đồn trú David (James McAvoy) để ngăn chặn âm mưu có thể phá hoại toàn bộ nền tình báo phương Tây.

Đoạn phim quảng bá gây ấn tượng với cảnh Charlize Theron đơn độc giao đấu với hai sát thủ ngay khi ra khỏi thang máy. Cú máy liên tục 30 giây phô diễn nhiều pha cận chiến khốc liệt mang phong cách tương đồng với phim hành động John Wick. Trong phần còn lại của trailer, minh tinh 41 tuổi tiếp tục phô diễn nhiều trích đoạn bắn súng và chiến đấu đa dạng. Ngoài ra, nhân vật của cô cũng có màn quan hệ đồng tính với một nữ điệp viên người Pháp - do nữ diễn viên Sofia Boutella (phim Kingsman: The Secret Service) thủ vai.

Một cảnh hành động trong phim

Năm nay, Charlize Theron góp mặt trong hai dự án hành động là Atomic Blonde và The Fate of the Furious. Ở phần tám loạt phim Fast & Furious, cô thủ vai một tội phạm công nghệ cao ép buộc nhân vật chính Dominic Toretto (Vin Diesel) phản bội lại băng nhóm. Hồi năm 2015, nữ diễn viên từng được ngợi khen về khả năng hành động với vai diễn trong bom tấn Mad Max: Fury Road gây sốt toàn cầu.

Atomic Blonde được đạo diễn John Wick - David Leitch - thực hiện với kinh phí 30 triệu USD. Dàn diễn viên gồm có Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Eddie Marsan, Sofia Boutella và Toby Jones. Phim chiếu ra mắt tại Liên hoan South by Southwest ngày 12/3, sau đó sẽ công chiếu ngày 26/7 ở Mỹ.

Ân Nguyễn