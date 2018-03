Chân Tử Đan, Khương Văn gây hụt hẫng trong 'Star Wars ngoại truyện'

Harrison Ford tằng tịu với Carrie Fisher khi đóng 'Star Wars' / 10 khoảnh khắc bikini ấn tượng nhất màn bạc

Ngay khi hoàn tất thương vụ mua lại Lucasfilm, Disney lên kế hoạch hồi sinh series Star Wars huyền thoại sau gần một thập kỷ vắng bóng. Ngoài những phần phim chính, hãng còn lên kế hoạch thực hiện bộ ba tác phẩm ngoại truyện về những sự kiện chưa từng được kể. Và Rogue One: A Star Wars Story chính là phát súng mở màn. Phim xoay quanh cuộc tiền chiến nhằm đánh cắp bản thiết kế siêu vũ khí Death Star của đế chế Galactic - diễn ra giữa hai tập phim Revenge of the Sith và A New Hope.

Chân Tử Đan và Khương Văn trong phim mới.

Chân Tử Đan và Khương Văn gây hụt hẫng khi vào vai đôi bạn Chirrut và Baze trong cuộc chiến ngoài vũ trụ. Nhân vật Chirrut của tài tử Diệp Vấn thoạt đầu mang dáng dấp một hiệp sĩ mù với niềm tin lớn lao vào Thần Lực. Càng về sau, nhân vật này càng giống gã ăn mày mù, hay khoa trương, toàn gặp may nhưng vẫn thích thể hiện. Vai diễn của Chân Tử Đan gần như không đóng vai trò gì trong đường dây cốt truyện trừ một chi tiết rất nhỏ. Cảnh phim vô lý nhất là gần cuối phim khi Chirrut ngang nhiên đi ngang qua làn đạn, miệng lẩm bẩm cầu khẩn Thần Lực và không hề bị trúng viên đạn nào.

Nếu như nhân vật này có phần hơi vô duyên thì nhân vật của Khương Văn lại khá thừa thãi. Là bạn vào sinh ra tử với Chirrut nhưng nhiệm vụ duy nhất của Baze trong phim dường như chỉ là yểm trợ cho ông bạn mù khỏi bị trúng đạn thay vì đóng góp riêng cho tuyến truyện chung.

Hồi đầu tháng 11, Chân Tử Đan chia sẻ rằng anh và Khương Văn được tuyển vào Rogue One bởi hợp nhân vật nhưng những gì bộ đôi tài tử thể hiện cho thấy bất kỳ diễn viên nào cũng có thể đóng vai của họ. Điều đó có thể lý giải sự xuất hiện của hai tài tử chỉ là cớ để nhà sản xuất Hollywood xâm nhập vào thị trường Trung Quốc béo bở, chiếm lấy cảm tình của khán giả và có lợi cho doanh thu.

"Rogue One" xây dựng được không khí chân thực của series viễn tưởng đình đám.

Trừ hai nhân vật cố tình cài cắm của Chân Tử Đan và Khương Văn, Rogue One có kịch bản tròn trịa và không khí chân thực. Dù bối cảnh và nhân vật hầu hết là mới, phim vẫn toát lên được tinh thần Star Wars, đặc biệt là gợi nhớ về ba tập phim kinh điển trong những năm 1990 – thời kỳ đỉnh cao của series.

Đạo diễn Gareth Edwards đã làm tốt khi truyền tải một không khí căng thẳng, đen tối bao trùm khắp phim. Thế mạnh của ông đối với những trường đoạn ngoại cảnh, chiến đấu được phát huy và đem lại hiệu quả thị giác ấn tượng. Phân đoạn hấp dẫn nhất phim là tại hành tinh Scarif - nơi chứa bản thiết kế Death Star với những trận chiến tại nhiều địa điểm khác nhau được lồng ghép nhịp nhàng và tạo cảm xúc. Trên hết, cách kể chuyện của vị đạo diễn 41 tuổi đã có nhiều tiến bộ so với một Godzilla thiếu liên kết vài năm trước. Các tình tiết được khai thác và xử lý rõ ràng, triệt để. Nhịp phim nhanh, được đẩy mạnh chỉ sau hơn 15 phút đầu.

Rogue One có điểm cộng ở việc không lý tưởng hoá hình tượng anh hùng. Thay vào đó các nhân vật có những câu chuyện rất đời để đấu tranh. Họ gồm Jyn – con gái của nhà khoa học đã thiết kế Death Star cho đế chế, Cassian – đại tá của phe kháng chiến được giao nhiệm vụ ám sát cha Jyn, K-2SO – chàng robot vui tính được lập trình lại của phe đế chế, Bodhi - phi công da màu được cha Jyn cử đi báo tin về Death Star. Tương tự The Force Awakens hồi cuối năm ngoái, phim ngoại truyện tiếp tục tôn vinh nữ quyền với nhân vật nữ chính mạnh mẽ, được trợ giúp bởi những người đồng đội từ các sắc tộc khác nhau.

Felicity Jones diễn tròn vai khi làm nữ anh hùng.

Felicity Jones diễn xuất thuần thục trong vai nữ anh hùng Jyn - một nhân vật có nhiều nét tương đồng so với Rey trong The Force Awakens. Cả hai đều đơn độc suốt khoảng thời gian niên thiếu và phải tìm cách sinh tồn. Xuyên suốt câu chuyện, Jyn không chỉ tin vào hy vọng mà cô chính là hy vọng, là liều thuốc tinh thần dành cho các đồng đội của mình.

Xuyên suốt phim, khán giả được chứng kiến sự trưởng thành của Jyn cả về ngoại hình lẫn tính cách. Từ một cô gái có mẹ bị giết, cha bị bắt đi không rõ tung tích, chỉ biết vì bản thân trở thành một đả nữ, cô sẵn sàng vào sinh ra tử vì cả vũ trụ. Những cung bậc cảm xúc từ sợ sệt, ngờ vực cho tới quyết tâm đều được Felicity Jones thể hiện thuần thục. Vẫn đôi mắt long lanh đầy xúc cảm, nhưng nữ diễn viên không còn ngấn lệ như những vai diễn trước. Người đẹp Anh cho thấy cô hoàn toàn có thể biến hoá đa dạng chứ không đóng khung với những vai diễn mềm mại.

Ngoài Felicity Jones, tài tử Thụy Điển Mad Mikkelson cũng để lại dấu ấn với vai phụ là người cha của Jyn. Nhân vật của ông có ít thời lượng xuất hiện nhưng kịp để lại cảm xúc qua tình thương mà nhân vật dành cho con. Các thành viên trong nhóm Rogue One đều mang những sắc thái riêng biệt, từ anh chàng đại tá Cassian nguyên tắc cho tới cậu robot K-2SO vui tính…

Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One: Star Wars ngoại truyện) khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 16/12.

Trailer phim "Rogue One: A Star Wars Story" Chân Tử Đan ở dưới trướng mỹ nhân Felicity Jones trong 'Rogue One'

Tùng Phước