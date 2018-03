‘Captain America 2’, chiến binh mùa đông ‘khai bom’ mùa hè

'Captain America' mở đầu mùa phim bom tấn / 'Captain America 2' chiếu trước 11 phút cho fan

So với hai người đồng đội Thor và Iron Man, Captain America có màn ra mắt ít ồn ào hơn khi tập đầu tiên, Captain America: The First Avenger, vào năm 2011 chỉ thu về 370,5 triệu USD. Tuy nhiên, thành công vang dội của The Avengers với 1,5 tỷ USD doanh thu toàn cầu dường như trở thành một “cú hích” cho phần tiếp theo trong phim riêng của từng nhân vật. Iron Man 3 vươn tới con số 1,2 tỷ USD; Thor 2: The Dark World đạt được 644,6 triệu USD. Mùa hè năm nay, Captain America 2: The Winter Soldier cũng được kỳ vọng ghi được thành tích ấn tượng như hai người bạn trong đội siêu anh hùng của Marvel.

Trailer phim "Captain America: The Winter Soldier"

Tiếp nối những sự kiện sau The Avengers, Captain America: The Winter Soldier lấy bối cảnh thế giới hiện đại, khi Steve Rogers tìm cách hòa nhập với cuộc sống mới sau bao nhiêu năm bị đóng băng ở Captain America phần đầu. Khi một thành viên của tổ chức gìn giữ hòa bình S.H.I.E.L.D. bị tấn công, Steve Rogers không thể khoanh tay đứng nhìn trước một âm mưu đe dọa đến cuộc sống của 20 triệu người ở nước Mỹ. Anh kết hợp với Black Widow để tìm ra bí mật kinh hoàng đằng sau một dự án có tên gọi Insights.

"Captain America: The Winter Soldier" là bom tấn đầu tiên của mùa phim hè 2014. Ảnh: Marvel.

Nếu như phần một tập trung giới thiệu về hành trình trở thành người hùng nước Mỹ của Steve Rogers với bối cảnh thời phát xít Đức thì phần hai thiên về các cảnh hành động. Nhiều khán giả khi xem phần trước có thể cảm thấy không hấp dẫn lắm bởi bối cảnh thời cổ, lại kể lể nhiều và ít hành động. Tuy nhiên sang tới phần hai, Marvel đã biết cách tạo cho Captain America những yếu tố hấp dẫn nhất mà khán giả cần ở một bom tấn hè.

Với kinh phí lên đến 170 triệu USD, hai anh em đạo diễn Anthony Russo và Joe Russo đã có thể tạo nên những cảnh quay đẹp mắt nhất. Đánh vào thị hiếu khán giả luôn muốn nhìn thấy những thành phố bị xới tung, tan hoang trong các phim siêu anh hùng, Captain America: The Winter Soldier có những cảnh rượt đuổi, đọ súng trên đường phố thủ đô Washington và những cảnh tàu khổng lồ va vào tòa nhà hàng trăm tầng và vỡ tan thành đống đổ nát. Các màn bắn súng trong phim được xây dựng rất táo bạo, đẩy cảm xúc của người xem lên cao và phải hồi hộp theo dõi các nhân vật siêu anh hùng đối đầu với kẻ thù.

Black Widow đồng hành với Captain America trong phần này. Ảnh: Marvel.

Trong The Winter Soldier, câu chuyện cũng được xây dựng có không khí căng thẳng hơn phần đầu với những bí mật dần được hé lộ, những bất ngờ liên quan tới tổ chức gìn giữ hòa bình S.H.I.E.L.D. và cả sự phát triển tính cách giữa các nhân vật so với các phim trước. Captain America Steve Rogers vẫn là một người hùng chính trực nhưng cũng là người có trái tim yếu đuối và dễ bị cảm xúc chi phối. Tuy nhiên, anh cho thấy bản lĩnh của một vị thủ lĩnh thực sự - một người có thể không mạnh mẽ nhưng lại có tiếng nói và tầm ảnh hưởng. Chris Evans đã làm tốt hình ảnh của một người hùng nước Mỹ.

Nhân vật “Chiến binh mùa đông” Winter Soldier là một kẻ vừa quen, vừa lạ, có quan hệ đặc biệt với Captain America. Sự nhanh nhạy, vẻ lạnh lùng - bí ẩn và sức mạnh đáng kinh ngạc biến nhân vật này trở thành đối thủ xứng tầm với vị siêu anh hùng nước Mỹ. Tuy nhiên, Winter Soldier lại xuất hiện không nhiều như hầu hết khán giả mường tượng trước khi xem phim bởi đằng sau nhân vật này còn có những cái tên bí ẩn khác.

Cô đào Scarlett Johansson trở lại với vai diễn nàng Black Widow nóng bỏng, lạnh lùng. “Góa phụ đen” có rất nhiều đất diễn ở Captain America: The Winter Soldier và có cả chút lãng mạn với Steve Rogers. Dù thường xuất hiện với tính chất là hỗ trợ các siêu anh hùng nam, ở Black Widow luôn có sức cuốn hút đặc biệt. Sự thông minh, vẻ đẹp nguy hiểm và cả những câu thoại rất hài hước của nhân vật này dường như được “đo ni đóng giầy” cho chính Scarlett Johansson. Nếu như khán giả nữ dễ dàng bị chinh phục bởi vẻ điển trai, cơ bắp và sự chính trực của Captain America thì khán giả nam khó có thể bỏ qua những khoảnh khắc duyên dáng của nàng Black Widow quyến rũ.

The Winter Soldier là một nhân vật vừa quen, lại vừa lạ. Ảnh: Marvel.

Những diễn viên mới gia nhập vào “đại gia đình” Marvel cũng để lại những ấn tượng đặc biệt. Anthony Mackie làm tròn vai The Falcon - người đồng hành mới của Steve Rogers. Ngôi sao gạo cội Robert Redford cũng thể hiện xuất sắc vai Alexander Pierce - “ông lớn” của tổ chức gìn giữ hòa bình S.H.I.E.L.D. Nhưng ấn tượng hơn cả là Emily VanCamp. Người đẹp của phim truyền hình Revenge dù xuất hiện rất ít lại là một điểm nhấn khiến khán giả nhớ đến và chờ đợi sự xuất hiện của cô trong những phim sau của Marvel.

Giống như các bom tấn trước, Marvel luôn chiêu đãi những khán giả ngồi lại đến cuối cùng các đoạn phim mới, hé lộ một phần tập phim tiếp theo về các vị siêu anh hùng. Lần này, “đại gia truyện tranh” còn tiết lộ hẳn hai đoạn after credit (sau phần giới thiệu diễn viên và sau phần giới thiệu đoàn phim). Hai nhân vật mới trong The Avengers 2: Age of Ultron và cả một nhân vật phản diện được yêu thích của Marvel đều sẽ xuất hiện ở hai video “tặng kèm” này.

Captain America 2: The Winter Soldier khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 4/4 với cả ba định dạng 2D, 3D và 4DX (chỉ có trong TP HCM).

Nguyên Minh