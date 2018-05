Cannes 2018 mở màn với phim về vụ bắt cóc bí ẩn

Những tác phẩm nổi bật trước thềm Liên hoan phim Cannes 2018 / Lý Nhã Kỳ diện váy Lọ Lem trên thảm đỏ Cannes ngày khai mạc

Phim mở màn Liên hoan Cannes (Pháp) vài mùa gần đây thường bị chê là không ấn tượng, như Grace of Monaco (2014), Standing Tall (2015), Café Society (2016) và Ismael’s Ghosts (2017). Tuy nhiên, tình hình có vẻ khả quan hơn trong năm nay với Everybody Knows của Asghar Farhadi - đạo diễn từng hai lần nhận giải Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc". Lần đầu tiên nhà làm phim sinh năm 1972 thực hiện một tác phẩm không liên quan đến Iran - quê hương ông. Phim do đơn vị Tây Ban Nha sản xuất và tất cả nhân vật nói tiếng nước này.

Laura (Penélope Cruz) sống cùng chồng là Alejandro (Ricardo Darín) ở Argentina. Nhân dịp đám cưới em gái, cô đưa hai con về ngôi làng quê hương ở Tây Ban Nha. Laura gặp lại người tình cũ là Paco (Javier Bardem) - hiện là chủ một vườn nho. Trong đám cưới, Laura phát hiện ra cô con gái 16 tuổi của mình đã mất tích. Một tin nhắn gửi đến thông báo cô bé bị bắt cóc và đòi gia đình trả tiền chuộc. Chồng của Laura từ Nam Mỹ bay sang để giải quyết tình hình.

* Trailer phim

Trailer Everybody Knows (Penelope Cruz, Javier Bardem), Cannes 2018 Các nhà phê bình nhận định cũng như với A Separation và The Salesman (hai phim giành Oscar của Farhadi), tình tiết kịch tính ở phim mới chỉ là cớ để đạo diễn khai thác nội tâm nhân vật. Chuyện con gái Laura bị bắt cóc dường như không quan trọng bằng việc nó để lộ những rạn nứt trong các mối quan hệ, các nỗi đau không thể chữa lành.

Trang Guardian chấm điểm 4/5, nhận xét phim tiếp nối phong cách quen thuộc của Farhadi với cách khai triển tình huống chuẩn xác. Một số trích đoạn như cảnh đám cưới, một cảnh đặc biệt quay bằng máy bay điều khiển từ xa cũng được đánh giá cao. Tương tự, Cineuropa cho rằng Farhadi đã dệt nên một câu chuyện với nhiều tình tiết đan cài khéo léo, đồng thời tạo ra không khí phim có tính đe dọa.

Javier Bardem (trái) và Penélope Cruz là vợ chồng ngoài đời, kết hôn từ năm 2010.

Trang Variety khen ngợi diễn xuất của hai diễn viên nam Javier Bardem và Ricardo Darín. Nhân vật của Bardem muốn cứu con của người tình đến nỗi gây rạn nứt gia đình mình. Còn người chồng của Laura có một cảnh nổi bật khi hé lộ một câu chuyện trước đây. The Wrap đánh giá cao việc đạo diễn tiết chế nhạc phim để các âm thanh kịch tính phát ra từ nhân vật (như tiếng thở lúc hoảng loạn) ấn tượng hơn.

Tuy nhiên, Hollywood Reporter cho rằng các bí mật trong phim khá dễ đoán. Trang này nhận định Everybody Knows không ấn tượng bằng các phim nói tiếng Iran của đạo diễn, vốn có cùng mô-típ. Cùng ý kiến, World of Reel cho rằng đây không phải phim dở nhưng chưa cho thấy đột phá của Farhadi.

Asghar Farhadi (giữa) cùng ê-kíp ở buổi ra mắt phim.

Ngày 8/5, đạo diễn Farhadi và các diễn viên dự buổi ra mắt tác phẩm ở Cannes. Trước buổi chiếu, Edouard Baer - diễn viên, đạo diễn Pháp, Martin Scorsese - đạo diễn huyền thoại Mỹ và Cate Blanchett - minh tinh Australia giữ chức chủ tịch ban giám khảo - phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes.

Liên hoan phim Cannes lần 71 diễn ra từ ngày 8 đến19/5 với 21 phim tranh giải Cành Cọ Vàng. Theo quy định mới, không còn buổi chiếu vào sáng sớm dành riêng cho nhà báo. Những cây bút này phải tham gia buổi chiếu ra mắt chính thức vào buổi chiều cùng các thành viên đoàn phim và khán giả. Ban tổ chức Cannes giải thích rằng quy định này nhằm tránh việc báo chí đăng tải các bài bình phim quá sớm. Nếu các đánh giá này tiêu cực, chương trình buổi chiều có thể bị ảnh hưởng và thiếu sinh khí.

Ân Nguyễn